Sagre in Campania dal 23 al 26 aprile: feste, sapori e borghi da scoprire nel weekend

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Sagre in Campania dal 23 al 26 aprile 2026: un weekend tra borghi, prodotti tipici e feste all’aria aperta

Dal 23 al 26 aprile 2026 tornano tante sagre in Campania tra piazze, borghi e stand gastronomici dove assaggiare i prodotti del territorio e passare qualche ora fuori porta. Da Caserta a Salerno, dal Sannio all’Irpinia, questo weekend ci sono appuntamenti molto amati che uniscono cucina locale, musica e tradizioni popolari.

In questa selezione trovi alcune delle sagre e feste in Campania più interessanti del fine settimana, con eventi adatti a chi vuole mangiare bene, scoprire piccoli paesi e vivere un’atmosfera semplice e genuina. Prima di partire, resta sempre utile controllare eventuali aggiornamenti diffusi dagli organizzatori.

Le sagre in Campania da non perdere questo weekend

Torna la Sagra degli Asparagi di Squille a Castel Campagnano, su due weekend

A Squille, frazione di Castel Campagnano in provincia di Caserta, torna la Sagra degli Asparagi su due fine settimana: dal 24 al 26 aprile e poi dal 30 aprile al 3 maggio 2026. È una delle feste gastronomiche più riconoscibili dell’Alto Casertano e quest’anno arriva alla sua 22ª edizione.

Il centro storico del borgo si trasforma in un grande spazio all’aperto con stand, vini locali e piatti dedicati agli asparagi selvatici di Squille, prodotto simbolo della zona. In abbinamento ci sarà anche il Pallagrello, vino molto legato a questo territorio. Per chi ama le gite fuori porta tra verde, cucina locale e paesi da riscoprire, è uno degli appuntamenti più interessanti tra le sagre in provincia di Caserta. Leggi qui tutti i dettagli sulla Sagra degli Asparagi di Squille

Sorrento Gnocchi Day 2026: quattro giorni tra chef, tradizione e iniziative sociali

Dal 20 al 23 aprile 2026 Sorrento ospita una nuova edizione di Sorrento Gnocchi Day, manifestazione dedicata a uno dei piatti più amati della tradizione campana. Per quattro giorni si alterneranno chef affermati, giovani talenti e momenti pensati anche per il valore culturale e sociale del cibo.

Il filo conduttore resta quello degli gnocchi alla sorrentina, riletti in chiave contemporanea ma sempre con forte legame alla cucina locale. Quest’anno il gemellaggio con l’Emilia-Romagna aggiunge un confronto interessante tra territori e tradizioni regionali. È un evento diverso dalla classica sagra di piazza, ma perfetto per chi vuole unire gusto e atmosfera di primavera in Costiera. Qui il programma di Sorrento Gnocchi Day 2026

Sagra del Carciofo IGP di Paestum: sette serate tra gastronomia e musica

A Capaccio Paestum, in località Borgo Gromola, torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum con sette giornate distribuite tra il 24, 25, 26 e 30 aprile e l’1, 2 e 3 maggio 2026. È uno degli eventi gastronomici più attesi della provincia di Salerno in questo periodo.

L’apertura è prevista tutte le sere, mentre in alcune date ci sarà anche il servizio pranzo. Il protagonista assoluto è il Carciofo IGP di Paestum, prodotto simbolo del territorio, cucinato in diverse varianti all’interno di una festa che richiama ogni anno tanti visitatori. Per chi sta organizzando un weekend lungo o una gita nel Cilento, questa resta una delle idee più interessanti per il weekend in Campania. Qui trovi l’articolo completo sulla Sagra del Carciofo IGP di Paestum

Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianello con i sapori del Sannio

A Puglianello, nel Beneventano, prosegue la seconda edizione della “Sagra e… L’Aniéll”, in programma anche sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 dopo il primo weekend già svolto. La manifestazione si tiene in via Giovanni Pitò ed è curata dall’Associazione Culturale Borgo Sannita.

Il nome richiama una ricetta tradizionale e anche la forma del centro storico del paese, quasi a raccontare il legame tra cucina e identità del borgo. È una festa che punta molto sui sapori del Sannio e sul piacere di vivere il paese in modo conviviale, con piatti tipici e un’atmosfera raccolta. Scopri il programma della Sagra e… L’Aniéll 2026

La Sagra del Maiale a Senerchia in Irpinia, nell’Alta Valle del Sele

Dal 24 al 26 aprile 2026 ritorna la storica Sagra del Maiale a Senerchia, in provincia di Avellino, negli spazi di Piazza Umberto I. È una festa molto radicata nel paese, nata nel 1989 grazie alla Pro Loco e legata a un rito familiare che per anni ha fatto parte della vita contadina locale.

L’evento porta in piazza tradizioni, piatti tipici, vino locale e un clima di paese che continua a richiamare tanti visitatori. C’è anche un aspetto importante da ricordare: la manifestazione non ha scopo di lucro e il ricavato viene devoluto a fini benefici. Per chi ama le feste popolari autentiche, è uno degli appuntamenti più caratteristici dell’Irpinia in questo fine settimana. Qui tutte le informazioni sulla Sagra del Maiale a Senerchia

Altri appuntamenti food e mercatini da segnare in Campania

Vedi Napoli e poi mangia: degustazioni gratuite a Napoli fino a maggio

A Napoli prosegue anche “Vedi Napoli e poi mangia”, rassegna promossa dal Comune che mette insieme racconti, show cooking, degustazioni e musica. Gli ultimi appuntamenti sono previsti il 24, 25 e 26 aprile e poi l’1, 2 e 3 maggio 2026, con partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

È una proposta diversa dalla classica sagra, ma utile da tenere in considerazione se vuoi restare in città e vivere esperienze legate al cibo senza allontanarti troppo. Qui trovi anche altri eventi gratuiti a Napoli

Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile a Napoli

Per chi preferisce un giro in città tra prodotti locali e acquisti diretti dai produttori, restano interessanti anche i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica, presenti in varie piazze di Napoli durante il mese di aprile 2026. Qui trovi l’approfondimento sui mercatini Campagna Amica

Mostra mercato dell’antiquariato all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina, negli spazi dell’Ippodromo di Agnano, Napoli, si tiene anche la Mostra mercato dell’Antiquariato. Non è una sagra vera e propria, ma può essere una buona idea da affiancare a un pranzo fuori o a una passeggiata del weekend. Qui l’articolo dedicato all’antiquariato ad Agnano

MercAntico a San Lorenzello, tra antiquariato e prodotti tipici

Nel borgo di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ogni seconda e ultima domenica del mese torna anche MercAntico, una fiera storica che unisce antiquariato, modernariato, artigianato e specialità locali. Una tappa perfetta per chi ama i piccoli paesi e vuole costruirsi una giornata lenta, tra passeggio e sapori del territorio. Qui trovi l’articolo su MercAntico

Idee per una gita tra gusto e borghi in Campania

Questo weekend le sagre in Campania non sono solo occasioni per mangiare bene, ma anche un modo semplice per conoscere piccoli centri, tradizioni contadine e prodotti locali che spesso raccontano più di tanti itinerari costruiti a tavolino. Tra Squille, Puglianello, Senerchia e Paestum c’è una Campania che si scopre con calma, una piazza alla volta.

Se vuoi organizzare altre uscite nei prossimi giorni, puoi dare un’occhiata anche alla nostra selezione di cosa fare nel weekend a Napoli e agli altri appuntamenti raccolti nella sezione sagre e feste in Campania.

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