Nuovo Cinema 167 a Scampia: corso gratis di cinema a Napoli

le vele di scampia fotografate da © Ciro Pipoli

Un nuovo progetto gratuito tra formazione, cinema e rigenerazione urbana: a Napoli nasce Nuovo Cinema 167, il corso dedicato ai giovani che vogliono avvicinarsi davvero al mondo dell’audiovisivo

Nuovo Cinema 167 a Scampia è una delle iniziative più interessanti di questa primavera a Napoli per chi sogna di lavorare nel cinema. Il progetto partirà da maggio 2026, è completamente gratuito ed è rivolto a 25 partecipanti tra i 18 e i 35 anni. Un’occasione concreta per entrare in contatto con professionisti del settore e prendere parte anche alla realizzazione finale di uno o più cortometraggi-documentari legati al cambiamento del quartiere.

Il corso nasce dalla collaborazione tra Cattleya, Comune di Napoli e Comitato Vele di Scampia, in collaborazione con Sky, ed è il naturale sviluppo del lavoro fatto sul territorio con il documentario La diaspora delle Vele di Francesca Comencini. Non è quindi un semplice laboratorio, ma un percorso che mette insieme formazione professionale, racconto del territorio e nuove opportunità per i giovani.

L’iniziativa è pensata per chi vuole acquisire una visione concreta della filiera produttiva audiovisiva. Il primo modulo prevede 8 masterclass dedicate a scrittura, regia, produzione creativa ed esecutiva, scenografia, costumi e montaggio. Dopo la fase teorica, a giugno ci sarà la parte pratica, con la preparazione e la realizzazione di uno o più cortometraggi-documentari dedicati al nuovo capitolo della storia di Scampia e al progetto di rigenerazione urbana ReStart Scampia.

Chi può partecipare a Nuovo Cinema 167

Il bando è rivolto a giovani maggiorenni e operatori del settore cinematografico tra i 18 e i 35 anni, fino a un massimo di 25 partecipanti. Per candidarsi bisogna inviare la domanda entro il 4 maggio 2026, allegando il modulo compilato, il curriculum vitae con eventuali lavori già realizzati o link utili, una breve lettera motivazionale e l’indicazione di due reparti di interesse tra quelli previsti dal corso.

Le candidature vanno inviate all’indirizzo email nuovocinema167@cattleya.it. Gli ammessi saranno poi contattati direttamente e, secondo quanto previsto dal bando, la selezione verrà comunicata entro il 5 maggio 2026. Per ottenere l’attestato finale sarà necessario frequentare almeno il 70% delle lezioni.

Perché questo corso è importante per Napoli

La forza di Nuovo Cinema 167 sta soprattutto nel suo significato. Il cinema, in questo caso, diventa uno strumento di partecipazione e racconto del territorio. Scampia non viene osservata dall’esterno, ma torna al centro di una narrazione costruita insieme a chi la vive e la attraversa ogni giorno. È un passaggio importante, perché unisce cultura, formazione e trasformazione urbana in un progetto che può lasciare un segno reale.

Chi segue già i nostri approfondimenti sugli eventi a Napoli o cerca spesso eventi gratuiti a Napoli troverà in questa iniziativa un’opportunità diversa dal solito.

Nuovo Cinema 167 a Napoli: informazioni utili

Quando: candidature entro lunedì 4 maggio 2026. Inizio corso da martedì 12 maggio 2026

Dove: Napoli, nell’ambito del progetto dedicato al territorio di Scampia

Costo: partecipazione gratuita

Posti disponibili: massimo 25 partecipanti

Età richiesta: da 18 a 35 anni

Info ufficiali: pagina Cattleya | bando PDF | approfondimento del Comune di Napoli