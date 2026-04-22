4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 23 al 26 aprile 2026

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

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Anche per questo weekend dal 23 al 26 aprile 2026, ci saranno delle visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate che ci faranno conoscere i posti particolari della città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – Un viaggio nelle profondità di Napoli tra duemila anni di storia – Il 25 aprile anche L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso

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Siamo a metà aprile e le lunghe giornate invitano ad uscire e a godersi la città. È il periodo adatto per esplorare Napoli oltre la superficie e scoprire la dimensione verticale e nascosta che racconta storie millenarie come ad esempio il percorso sotterraneo del LAPIS Museum: un percorso che dalla Basilica della Pietrasanta scende fino a quaranta metri di profondità, attraversando duemila anni di storia napoletana. La discesa negli ipogei conduce al Museo dell’Acqua, risultato dell’ingegneria della città greco-romana. Le cisterne sotterranee documentano una rete di canali, vasche e condotte che regolavano la distribuzione dell’acqua. Le guide accompagnano il percorso con racconti che fanno rivivere questi spazi, evocando la vita quotidiana dell’antica Neapolis. Attraversata la Sala della Luna – testimonianza delle origini precristiane del Complesso – si raggiunge il Decumano Sommerso, il tratto dell’antico acquedotto che tra il 1940 e il 1944, divenne rifugio per migliaia di napoletani che cercavano scampo dai bombardamenti. Il 25 aprile 2026, non solo il percorso è aperto al pubblico, ma a partire dalle ore 19:30, ospita L’Inferno di Dante nel Decumano Sommerso, visita teatralizzata itinerante che trasforma gli ipogei in un palcoscenico straordinario. Guidati dal Sommo Poeta, gli spettatori attraversano gli ambienti del percorso sotterraneo, ritrovando i celebri personaggi dell’Inferno dantesco: Ulisse, Paolo e Francesca, Minosse, il Conte Ugolino, Cerbero e tanti altri. Per maggiori informazioni e prenotazioni www.tappetovolante.org. Al piano Basilica ultimi giorni per l’esposizione dedicata a Joan Mirò. Le opere del maestro catalano – caratterizzate da colori intensi e forme organiche – abiteranno e dialogheranno con questi spazi storici ancora per qualche giorno. I blu profondi, i rossi vivaci e le figure sospese di Mirò creano un contrasto stimolante con la solidità architettonica barocca, offrendo una prospettiva rinnovata. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Con una novità. Nei giorni feriali, i visitatori troveranno sei visite guidate (10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30, 18:30). Nel weekend, ai cinque turni originari (10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30) se ne aggiungono altri due: 11:30 e 17:30. Consigliata la prenotazione che è possibile fare allo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre attivo con il servizio messaggi WhatsApp, oppure scrivendo una mail a info@lapismuseum.com. E per chi vuole acquistare direttamente, può farlo su www.lapismuseum.com.Approfittate di questo aprile per scoprire una Napoli sotterranea. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Domenica 26 aprile – Tra Paradisiello e Moiariello: passeggiata verso Bosco di Capodimonte

Un percorso urbano che, dal silenzio antico di Vico Paradisiello, si arrampica lungo la panoramica Salita Moiariello, tra gradinate , giardini nascosti e scorci sul Golfo di Napoli. Il cammino prosegue verso il Bosco di Capodimonte, dove la città si apre. Qui ci prenderemo una pausa per una colazione tra gli alberi, immersi nella quiete del verde. Durante la salita, le soste diventano momenti di ascolto e contemplazione, accompagnati da brevi letture. Il tour si conclude con la discesa verso il Rione Sanità, riportandoci gradualmente nel cuore vivo della città. Indicazioni – Difficoltà: T (facile) – Lunghezza: sentiero ad anello di 6 km circa – Dislivello: +/-130 m – Durata: circa 3,5 ore – Abbigliamento: scarpe comode – Cosa portare: acqua in abbondanza – Il tour è condotto da una guida ambientale escursionistica. Prenotazione Obbligatoria. appuntamento davanti all’ufficio del Giudice di Pace, via Foria 92, Napoli. domenica 1 marzo, ore 9.15 (partenza ore 9.30) – da confermare.QUANTO: 15€ ; 10-14 anni: 10€ – il costo include: guida escursionistica e aperitivo. Informazioni e prenotazioni campania@trentaremi.it – whatsapp: 0813797086. Organizzazione Trentaremi evento ufficiale

Giovedì 23 e 30 aprile – Destinazione donna: visite gratuite su itinerari al femminile a Napoli

Fino al 1° novembre 2026, ci saranno a Napoli 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi per la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un bel progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli. L’edizione 2026, con il titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”, è un grande evento alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che a Napoli, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune, lasciando un’importante eredità nel tessuto sociale e culturale della città. Regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa raccontano una Napoli in cui il potere femminile si traduce in cura: delle persone, della memoria, della città. Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti.- Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a cura dell’associazione Incantarea Il prossimo appuntamento il 23 aprile Itinerario 7 ore 16:00 – punto d’incontro: ingresso Biblioteca Nazionale – 30 aprile Itinerario 2 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco – Maggiori informazioni e come partecipare – Destinazione donna

Sabato 25 e Domenica 26 aprile – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un’esperienza che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono in linea di massima le seguenti ma possono cambiare: Catacombe di San Gennaro – Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Esterno Palazzo dello Spagnuolo – Esterno Palazzo Sanfelice – Chiesa dei Cristallini – Basilica di Santa Maria della Sanità – Visita al Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” – Porta San Gennaro Il tour è in programma per aprile 2026 nei giorni : 25-26-30 Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate in città tra cui:

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