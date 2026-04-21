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Torna la Sagra del Maiale a Senerchia: tre giorni tra piatti tipici, folk e vino

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Ph ProLoco Senerchia

Torna a Senerchia, in Irpinia, la storica Sagra del Maiale: tre giorni tra piatti tipici, vino locale, musica folk e visite nel borgo

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 torna la Sagra del Maiale a Senerchia, in provincia di Avellino, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti dell’Irpinia. La manifestazione, giunta alla 32ª edizione, animerà il borgo con stand gastronomici, vino locale, musica popolare e momenti dedicati alla scoperta del territorio.

È una festa che nasce dalla tradizione contadina del posto e che nel tempo è diventata un evento molto atteso, capace di richiamare visitatori da tutta la Campania. A renderla speciale non c’è solo il menù, ma anche l’atmosfera di paese: piazza piena, tavolate, gruppi folk e prodotti della zona.

Sagra del Maiale 2026 a Senerchia: info rapide

Dal 24 al 26 aprile 2026, stand aperti a cena venerdì e a pranzo e cena sabato e domenica. Ingresso libero nel borgo di Senerchia.

Cosa si mangia alla Sagra del Maiale di Senerchia

Sagra del Maiale 2026 a Senerchia in Irpinia

Il cuore dell’evento resta naturalmente la cucina locale. Alla Sagra del Maiale di Senerchia si potranno gustare salsicce e costate di suino alla brace, soffritto di carne suina con peperoni, un primo piatto della tradizione e altri prodotti tipici del territorio, accompagnati da vino rosso locale.

Tra i protagonisti del menù ci saranno anche i fagioli con l’occhio nero e i peperoni, altro piatto molto legato alla cucina dell’area. È il classico evento da segnare se si cercano sagre in Campania dove mangiare bene e respirare ancora un clima autentico di paese.

Se ti piacciono questi appuntamenti, su Napoli da Vivere trovi anche tutte le sagre e feste in Campania.

Piatti tipici alla Sagra del Maiale di Senerchia

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Programma, stand e visite nel borgo

L’edizione 2026 punta ancora una volta su cibo, musica e valorizzazione del territorio. Oltre agli stand gastronomici, sono annunciate anche visite guidate nel Borgo Antico di Senerchia e ai Giardini di Villa d’Ayala a Valva, per chi vuole trasformare la sagra in una piccola gita fuori porta in Irpinia.

  • Eccellenze gastronomiche: stand aperti per tutto il weekend con i sapori tradizionali della zona.
  • Musica e folklore: gruppi dal vivo, balli popolari e atmosfera di festa in piazza.
  • Territorio: visite guidate nel borgo e ai Giardini di Villa d’Ayala.

Per chi segue le sagre dell’Avellinese, questo appuntamento si inserisce bene tra gli eventi più identitari della zona, quelli dove il cibo non è solo degustazione ma racconto del territorio e delle sue tradizioni.

Orari della Sagra del Maiale 2026 a Senerchia

Gli stand gastronomici seguiranno questi orari:

  • Venerdì 24 aprile 2026: solo cena dalle 19:30.
  • Sabato 25 aprile 2026: pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30.
  • Domenica 26 aprile 2026: pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30.
Programma musicale della Sagra del Maiale 2026 a Senerchia

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Musica folk e gruppi dal vivo ogni sera

Ogni serata sarà accompagnata da musica allegra, gruppi folkloristici e ritmi popolari. È uno degli aspetti più belli della sagra, perché la cena in piazza qui non resta mai solo una cena.

  • Venerdì 24 aprile: Silvestro Folk, con organetti, tamburelli e musica popolare per l’apertura della festa.
  • Sabato 25 aprile: Rota Rossa, con tarantelle e balli tradizionali.
  • Domenica 26 aprile: Fantasy, per chiudere la 32ª edizione in compagnia.

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Sagra del Maiale 2026 a Senerchia: informazioni utili

Quando: da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026. Venerdì solo cena dalle 19:30; sabato e domenica pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30.

Dove: Piazza Umberto I, Senerchia (AV), Irpinia.

Biglietti: ingresso libero; consumazioni agli stand gastronomici.

Info: pagina ufficiale Pro Loco Senerchia.

Informazioni utili: Sagra del Maiale 2026 a Senerchia

  • Quando: 24, 25 e 26 aprile 2026
  • Dove: Piazza Umberto I, Senerchia (Avellino)
  • Orari stand: venerdì solo cena; sabato e domenica pranzo e cena
  • Atmosfera: piatti tipici, vino locale, musica folk e visite nel borgo

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