Torna la Sagra del Maiale a Senerchia: tre giorni tra piatti tipici, folk e vino

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Torna a Senerchia, in Irpinia, la storica Sagra del Maiale: tre giorni tra piatti tipici, vino locale, musica folk e visite nel borgo

Da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026 torna la Sagra del Maiale a Senerchia, in provincia di Avellino, uno degli appuntamenti gastronomici più conosciuti dell’Irpinia. La manifestazione, giunta alla 32ª edizione, animerà il borgo con stand gastronomici, vino locale, musica popolare e momenti dedicati alla scoperta del territorio.

È una festa che nasce dalla tradizione contadina del posto e che nel tempo è diventata un evento molto atteso, capace di richiamare visitatori da tutta la Campania. A renderla speciale non c’è solo il menù, ma anche l’atmosfera di paese: piazza piena, tavolate, gruppi folk e prodotti della zona.

Sagra del Maiale 2026 a Senerchia: info rapide Dal 24 al 26 aprile 2026, stand aperti a cena venerdì e a pranzo e cena sabato e domenica. Ingresso libero nel borgo di Senerchia.

Cosa si mangia alla Sagra del Maiale di Senerchia

Il cuore dell’evento resta naturalmente la cucina locale. Alla Sagra del Maiale di Senerchia si potranno gustare salsicce e costate di suino alla brace, soffritto di carne suina con peperoni, un primo piatto della tradizione e altri prodotti tipici del territorio, accompagnati da vino rosso locale.

Tra i protagonisti del menù ci saranno anche i fagioli con l’occhio nero e i peperoni, altro piatto molto legato alla cucina dell’area. È il classico evento da segnare se si cercano sagre in Campania dove mangiare bene e respirare ancora un clima autentico di paese.

Se ti piacciono questi appuntamenti, su Napoli da Vivere trovi anche tutte le sagre e feste in Campania.

Programma, stand e visite nel borgo

L’edizione 2026 punta ancora una volta su cibo, musica e valorizzazione del territorio. Oltre agli stand gastronomici, sono annunciate anche visite guidate nel Borgo Antico di Senerchia e ai Giardini di Villa d’Ayala a Valva, per chi vuole trasformare la sagra in una piccola gita fuori porta in Irpinia.

Eccellenze gastronomiche: stand aperti per tutto il weekend con i sapori tradizionali della zona.

stand aperti per tutto il weekend con i sapori tradizionali della zona. Musica e folklore: gruppi dal vivo, balli popolari e atmosfera di festa in piazza.

gruppi dal vivo, balli popolari e atmosfera di festa in piazza. Territorio: visite guidate nel borgo e ai Giardini di Villa d’Ayala.

Per chi segue le sagre dell’Avellinese, questo appuntamento si inserisce bene tra gli eventi più identitari della zona, quelli dove il cibo non è solo degustazione ma racconto del territorio e delle sue tradizioni.

Orari della Sagra del Maiale 2026 a Senerchia

Gli stand gastronomici seguiranno questi orari:

Venerdì 24 aprile 2026: solo cena dalle 19:30 .

solo cena dalle . Sabato 25 aprile 2026: pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30 .

pranzo dalle e cena dalle . Domenica 26 aprile 2026: pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30.

Musica folk e gruppi dal vivo ogni sera

Ogni serata sarà accompagnata da musica allegra, gruppi folkloristici e ritmi popolari. È uno degli aspetti più belli della sagra, perché la cena in piazza qui non resta mai solo una cena.

Venerdì 24 aprile: Silvestro Folk , con organetti, tamburelli e musica popolare per l’apertura della festa.

, con organetti, tamburelli e musica popolare per l’apertura della festa. Sabato 25 aprile: Rota Rossa , con tarantelle e balli tradizionali.

, con tarantelle e balli tradizionali. Domenica 26 aprile: Fantasy, per chiudere la 32ª edizione in compagnia.

Chi ama questo genere di eventi può dare uno sguardo anche a [LINK INTERNO: /2025/05/26/sagra-della-polpetta-di-limatola-4-weekend-di-cibo-musica-e-divertimento/ | Sagra della Polpetta di Limatola] o a [LINK INTERNO: /2025/08/20/festa-del-vino-a-castelvenere-il-paese-con-la-superficie-coltivata-a-vino-piu-grande-del-sud-italia/ | Festa del Vino a Castelvenere], due appuntamenti molto seguiti su NDV.

Sagra del Maiale 2026 a Senerchia: informazioni utili

Quando: da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026. Venerdì solo cena dalle 19:30; sabato e domenica pranzo dalle 12:30 e cena dalle 19:30.

Dove: Piazza Umberto I, Senerchia (AV), Irpinia.

Biglietti: ingresso libero; consumazioni agli stand gastronomici.

Info: pagina ufficiale Pro Loco Senerchia.

Informazioni utili: Sagra del Maiale 2026 a Senerchia Quando: 24, 25 e 26 aprile 2026

24, 25 e 26 aprile 2026 Dove: Piazza Umberto I, Senerchia (Avellino)

Piazza Umberto I, Senerchia (Avellino) Orari stand: venerdì solo cena; sabato e domenica pranzo e cena

venerdì solo cena; sabato e domenica pranzo e cena Atmosfera: piatti tipici, vino locale, musica folk e visite nel borgo

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