Cosa fare a Napoli dal 20 al 25 aprile 2026: eventi, mostre e concerti

Foto di Yahya Momtaz su Unsplash

Cosa fare a Napoli dal 20 al 25 aprile 2026? Ecco gli eventi della settimana tra concerti, visite guidate, mostre, cinema, appuntamenti gratis e luoghi da vivere in città e dintorni

Finito un weekend ricco di appuntamenti, Napoli continua a offrire tante occasioni per uscire anche durante la settimana. Da martedì 21 a sabato 25 aprile 2026 ci sono spettacoli teatrali e musicali, concerti gratuiti, visite guidate, mostre da vedere e tante idee per vivere la città senza aspettare il prossimo fine settimana.

In questa guida trovi una selezione ragionata di alcuni eventi a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana, con i link interni agli approfondimenti già pubblicati su Napoli da Vivere.

I migliori eventi a Napoli dal 20 al 25 aprile 2026 Tra gli appuntamenti: il ritorno di “Scugnizzi”: il Musical all’Augusteo, “Le allegre comari di Windsor” al San Ferdinando con Paolantoni, GiuRo di Mimmo Borrelli al Bellini, i concerti gratuiti alle Gallerie d’Italia, le visite serali a San Giovanni a Carbonara, le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico la mostra Parthenope al MANN, Vintage Vibes a Pietrarsa e tanti eventi gratis tra Napoli e dintorni.

Gli spettacoli teatrali e musicali a Napoli

“Le allegre comari di Windsor” al San Ferdinando con Francesco Paolantoni – Dal 15 al 26 aprile 2026 lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare, in prima nazionale al San Ferdinando.

“C’era una volta… Scugnizzi”: il grande Musical al Teatro Augusteo – Da venerdì 10 aprile fino al 3 maggio 2026 al Teatro Augusteo di Napoli arriva “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical dei record con i testi e le musiche di Claudio Mattone.

Peppe Barra con “Buonasera a tutti” al teatro Troisi di Napoli – al Teatro Troisi di Fuorigrotta fino al 19 aprile 2026 Peppe Barra con uno straordinario spettacolo dal titolo «Buonasera a tutti – Dai miei disordinati appunti», un bellissimo ricordo scenico dei suoi 60 anni di carriera.

GiuRo. Libera Gioventù Bannata dal Tempo al Teatro Bellini – Dall’11 al 26 aprile il Teatro Bellini ospita il nuovo lavoro di Mimmo Borrelli, tra le voci più forti e originali del teatro contemporaneo. Lo spettacolo rilegge i temi di Romeo e Giulietta attraverso la sensibilità della Compagnia Bellini Teatro Factory.

Concerti gratuiti del Conservatorio alle Gallerie d’Italia – A Palazzo Piacentini in via Toledo continua la rassegna “È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, con tanti concerti gratuiti di allievi e docenti del Conservatorio di Napoli. Un format molto interessante per chi cerca eventi gratis a Napoli in settimana.

“Ricomincio dal Metropolitan”: 13 film di Massimo Troisi al Cinema Metropolitan – Fino al 4 maggio 2026, il Cinema Metropolitan di via Chiaia dedica una rassegna speciale ai film di Massimo Troisi. Un appuntamento perfetto per chi ama il grande cinema e vuole rivedere sul grande schermo alcuni dei titoli più amati.

Concerti gratuiti nelle chiese di Napoli – Dal 27 marzo al 25 aprile 2026 si tengono a Napoli sei concerti gratuiti ospitati in chiese monumentali cittadine nell’ambito della rassegna “Vedi Napoli e poi Mangia”. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

Concerti per Federico della Nuova Orchestra Scarlatti – Dal 28 marzo al 7 giugno tornano i Concerti per Federico, il progetto della Nuova Orchestra Scarlatti per l’Università Federico II: eventi gratuiti che attraversano repertori diversi, dal classico al pop.

Concerti gratuiti nel Conservatorio di San Pietro a Majella – Fino al 21 giugno 2026 prosegue la rassegna “I concerti del Conservatorio”, nella Sala Scarlatti, con oltre 20 appuntamenti gratuiti a ingresso libero fino a esaurimento posti.

Visite e concerti nella Chiesa della Compagnia della Santa Croce – Fino al 30 maggio la rassegna La Disciplina della Musica propone, a soli 6 euro, un format molto particolare che unisce visite guidate e concerti nella Chiesa della Disciplina, in Vico Croce Sant’Agostino alla Zecca.

Rassegna musicale nella Casa Museo Murolo – Dal 5 marzo al 6 giugno la Casa Museo Murolo al Vomero ospita incontri musicali preceduti da visita guidata. Tra gli ospiti ci sono Marco Zurzolo, Giuliana Pagano, Suonno d’Ajere, Gnut e altri artisti molto amati.

I concerti della Fondazione Napolitano al Circolo Canottieri Napoli – La rassegna “La Musica è Donna” propone 18 serate musicali fino al 16 dicembre 2026, con la direzione artistica della pianista Maria Sbeglia.

La stagione di concerti del Teatro di San Carlo – Fino al 24 ottobre 2026 il San Carlo propone una lunga stagione con 18 concerti e tanti appuntamenti con l’Orchestra del Teatro di San Carlo.

AstraDoc: i grandi film a 5 euro al Cinema Astra – Dal 23 gennaio al 24 aprile torna AstraDoc – Viaggio nel Cinema del Reale, con film di grande attualità e spesso con registi e attori presenti in sala.

Festival Pianistico del Teatro San Carlo – Fino al 12 ottobre 2026 prosegue il Festival Pianistico del Teatro San Carlo con quattro appuntamenti inseriti nella stagione 2025/2026.

Spettacoli per bambini al Teatro dei Piccoli – Fino al 18 aprile continua la stagione del Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare, con tanti spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie.

Jazz & Baccalà al Teatro Summarte – Fino al 18 aprile 2026 a Somma Vesuviana prosegue Jazz & Baccalà, il format che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà.

Visite guidate ed eventi alla scoperta della città

Aprile al Museo Madre: Laboratori e Visite Gratuite per Tutta la Famiglia – Anche per tutto il mese di Aprile al Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli, ci saranno tanti appuntamenti ogni fine settimana, tutti compresi nel biglietto di ingresso al Madre.

“Raccontare i cantieri” a Pompei –Fino al 23 luglio, ogni giovedì, il Parco Archeologico di Pompei apre al pubblico i suoi cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro con un progetto che permette di vedere da vicino il lavoro in corso sui siti archeologici.

“Vedi Napoli e poi mangia”: visite, eventi e degustazioni gratuite – Dal 26 marzo al 3 maggio torna la rassegna del Comune di Napoli che racconta la città attraverso le sue pietanze, i suoi luoghi e la sua cultura, con 20 appuntamenti gratuiti tra racconti, show cooking e performance musicali.

Visite serali gratuite a San Giovanni a Carbonara – Il MUDD – Museo Diocesano Diffuso di Napoli organizza delle bellissime visite serali gratuite su prenotazione alla Chiesa di San Giovanni a Carbonara, ogni venerdì alle 20:00 e alle 21:00.

Il nuovo percorso dei tetti del Duomo di Napoli – Una delle novità più interessanti del periodo è il nuovo itinerario sui tetti del Duomo di Napoli, che regala una prospettiva insolita sul centro storico e sul profilo della città.

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali a Ercolano – Fino al 4 maggio nel Parco Archeologico di Ercolano si può vivere una speciale esperienza in realtà virtuale per esplorare l’antica Herculaneum ricostruita in 3D. La partecipazione è gratuita con biglietto di ingresso e prenotazione obbligatoria.

Visite al Belvedere e ai sottotetti del Palazzo Reale – A Palazzo Reale continuano le visite guidate accompagnate ai sottotetti e al Belvedere, spazi restaurati che offrono uno dei panorami più belli sul golfo di Napoli.

Visite guidate al Teatro di San Carlo – Tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, si possono fare le visite guidate del Teatro di San Carlo, uno dei luoghi più straordinari da scoprire a Napoli anche nei giorni feriali.

Il magnifico trono restaurato del Palazzo Reale – Dopo 16 mesi di restauro, torna visibile al pubblico il magnifico trono del Palazzo Reale di Napoli, oggi nuovamente esposto con nuove acquisizioni documentali che ne hanno chiarito l’origine sabauda.

Visite guidate ai cantieri di scavo della Villa di Poppea a Oplontis – Ogni giovedì mattina, a Torre Annunziata, si possono visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco archeologico.

Close-up Cantieri a Ercolano – Nel Parco Archeologico di Ercolano continua il progetto che permette al pubblico di visitare gratuitamente le aree di scavo, restauro e manutenzione, attività compresa nel biglietto di ingresso.

“Incontri di Archeologia” al MANN – Fino al 26 maggio 2026 il MANN ospita una rassegna gratuita di appuntamenti dedicati al patrimonio del passato, ogni giovedì alle 17.

La Casa Museo di Ernesto e Roberto Murolo –Al Vomero, in via Cimarosa 25, è visitabile la casa museo dedicata a Ernesto e Roberto Murolo, uno spazio prezioso per chi ama la musica napoletana.

Lux In Fundo al Rione Sanità – Ogni sabato o domenica, questo tour guidato accompagna i visitatori tra le bellezze e i tesori meno noti del Rione Sanità.

La Sedia della Fertilità e il Santuario dei Quartieri Spagnoli –Tra i luoghi più curiosi e visitati di Napoli c’è il piccolo santuario dedicato a Santa Maria Francesca, nei Quartieri Spagnoli, dove si trova la celebre Sedia della Fertilità.

Altre cose da fare a Napoli durante la settimana

“Wonka incontra il Cappellaio matto” a Edenlandia –Per tutti i fine settimana di aprile, a Edenlandia arriva il primo festival immersivo family d’Italia, con 16 attori professionisti e un format pensato per stupire grandi e bambini.

Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico – Fino al 31 maggio 2026 tornano le rappresentazioni teatrali itineranti per bambini e adulti nello scenario unico dell’Orto Botanico di Napoli.

Metro Linea 6: corse fino alle 21 nei giorni feriali – Una novità utile per muoversi meglio in città: la Linea 6 prolunga le corse fino alle 21 nei giorni feriali, collegando in 16 minuti Fuorigrotta e Piazza Municipio.

Cosa fare a Napoli in 1 giorno, raccontato da Katherine Wilson – Un articolo molto letto e ancora utilissimo per chi vuole costruire un itinerario rapido ma intenso in città. È disponibile anche la versione in inglese.

Il murale restaurato di San Gennaro a via Duomo – A pochi metri dal Duomo si può rivedere in tutta la sua forza il grande murale di Jorit dedicato a San Gennaro, ormai diventato una vera icona del centro antico.

Mostre da vedere e luoghi a Napoli anche in settimana

Comicon Off : il programma delle mostre in città – Dal 10 Aprile al 31 Maggio a Napoli ci sarà il Comicon Off, il fuoriFestival di COMICON, una bella rassegna di eventi diffusi in città dedicati al fumetto e alla cultura pop.

Parthenope. La Sirena e la città al MANN – Dal 3 aprile al 6 luglio 2026 il MANN ospita una grande mostra dedicata al rapporto tra la figura di Partenope e la città di Napoli. Un percorso molto forte tra mito, storia e identità cittadina.

Le mostre d’arte a Napoli in questo periodo – Una guida utile per orientarsi tra le esposizioni più interessanti in città e nelle vicinanze.

A Pompei i calchi delle vittime dell’eruzione – Alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei è aperto un percorso permanente con i 22 calchi degli abitanti vittime dell’eruzione del 79 d.C., esposti insieme per la prima volta.

“Dall’uovo alle mele” a Villa Campolieto – Prorogata fino al 4 maggio, la mostra a Ercolano racconta il rapporto con il cibo nell’antica città sepolta dal Vesuvio.

Il Codice Atlantico di Leonardo al Chiostro di Santa Chiara – Fino al 7 giugno 2026 sono esposti a Napoli alcuni preziosi fogli del Codice Atlantico, per la prima volta in città.

Warhol Vs Banksy a Villa Pignatelli -à Oltre 100 opere dei due artisti in una mostra molto popolare e molto fotografata, perfetta anche per chi cerca un’esperienza visiva forte.

“Ancora qui. Prologo” al Real Albergo dei Poveri – Una mostra gratuita che permette di tornare in uno degli edifici più grandi e simbolici di Napoli.

Napoli Explosion al Real Albergo dei Poveri – Prorogata al 19 aprile 2026, la mostra fotografica di Mario Amura presenta 33 grandi opere in uno spazio monumentale.

“Gli anni. Capitolo 2” al Museo Madre – Una mostra importante per chi vuole approfondire la storia dell’arte contemporanea a Napoli dal secondo dopoguerra a oggi.

Le nuove sale sull’800 alla Certosa di San Martino – Dodici nuove sale e circa 200 opere per raccontare l’Ottocento napoletano in uno dei luoghi più belli della città.

Nicola Samorì in mostra a Capodimonte – Fino al 9 giugno la Sala Causa del Museo di Capodimonte accoglie Classical Collapse, il nuovo progetto di Nicola Samorì.

La sala dedicata a Mimmo Jodice a Capodimonte – Un omaggio a uno dei più grandi protagonisti della fotografia contemporanea internazionale.

Due nuove mostre al MANN – Fotografie, acquerelli e documenti d’archivio dialogano con la sezione permanente del museo dedicata all’abitare nell’area vesuviana.

Dove vedere a Napoli tre capolavori del Caravaggio – Un itinerario sempre valido per chi vuole vedere tre opere straordinarie del maestro in città.

Il nuovo Museo Archeologico di Capri – Una novità importante per chi ha in programma una gita o un itinerario culturale sull’isola.

Napoli in settimana non si ferma mai: tra musica, teatro, visite guidate, mostre, eventi gratuiti e nuovi posti dove mangiare bene, dal 20 al 25 aprile 2026 ci sono davvero tante occasioni per vivere la città in modo pieno. Salva questa guida e scegli gli appuntamenti che fanno per te.

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione, anche parziale, deve essere autorizzata.