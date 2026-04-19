Sagra del Carciofo IGP di Paestum: 7 serate di gastronomia e musica

Ph Facebook Festa del Carciofo IGP di Paestum

Ritorna anche quest’anno la festa del carciofo locale nel borgo di Gromola a Capaccio Paestum per la 18° edizione

Sette giorni di festa a Paestum dal 24 aprile al 3 maggio 2026 per la 18° Festa del Carciofo di Paestum. La festa del carciofo si terrà in piazza Borgo Gromola a Capaccio Paestum vicino Salerno nei giorni 24-25-26-30 aprile e 1-2-3 maggio 2026. Apertura in tutte le sere indicate e nei giorni 25,26 aprile e 1 e 3 maggio 2026 apertura anche a pranzo.

L’evento si terrà nel caratteristico Borgo di Gromola, nel territorio comunale di Capaccio Paestum (SA) con 7 giorni di festa spalmate su 2 fine settimana a cavallo fra i mesi di Aprile e Maggio

Cibo e musica alla Sagra del Carciofo

Organizzata dall’Associazione Hera Argiva Paestum anche per questa diciottesima edizione non mancheranno novità culinarie.

Piadina con carciofi saltati, speck e scaglie di parmigiano ,

, numerosi piatti tipici a base di carciofo , preparati secondo le ricette della tradizione locale e reinterpretazioni contemporanee tra cui carciofi dorati e fritti, pizza fritta con crema di carciofo, carciofi arrostiti, caciocavallo impiccato con odore di carciofo, penne con carciofi e speck -crema di carciofi

, preparati secondo le ricette della tradizione locale e reinterpretazioni contemporanee tra cui il nuovo spritz al gusto di carciofo.

In tutte le serate della manifestazione, ci saranno gruppi di musica popolare e musica dal vivo per far ballare e divertire il pubblico di tutte le età.

Il Programma delle varie giornate prevede il concerto dei seguenti gruppi: 24 aprile – Vienteterra a cena 25 aprile – Agos The Voice a pranzo 25 aprile – Tammorrasia a cena 26 aprile – Agos The Voice a pranzo 26 aprile – Aria a cena 30 aprile – Banfy a cena 1 maggio – Agos The Voice a pranzo 1 maggio – PaKo Sasso a cena 2 maggio – Ivan Calore a cena 3 maggio – Raffaele Polito a pranzo 3 maggio – Paranza a cena

A partire dalle 23:00, spazio ai più giovani con DJ set e musica , per proseguire la festa fino a tarda notte.

, per proseguire la festa fino a tarda notte. La XVIII edizione vedrà inoltre la presenza di un ospite d’onore molto atteso: Banfy, cantante noto per il brano di grande successo “Bam Bam”.

Maggiori informazioni – Festa del Carciofo – Associazione Culturale Il Tempio Di Hera Argiva -Telefono: 338.9416690 – 333.6092036

Facebook – Festa del Carciofo di Paestum

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