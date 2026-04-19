A Squille torna la Sagra degli Asparagi: due weekend tra cibo, vino e musica

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A Squille, piccolo borgo dell’Alto Casertano, torna la Sagra degli Asparagi 2026: due weekend tra piatti tipici, vino Pallagrello, musica e stand nel centro storico

La Sagra degli Asparagi 2026 a Squille, frazione di Castel Campagnano, in provincia di Caserta, si terrà in due weekend: dal 24 al 26 aprile 2026 e dal 30 aprile al 3 maggio 2026. È uno degli appuntamenti più amati di primavera nell’Alto Casertano, perfetto per chi vuole passare una giornata tra buon cibo, prodotti del territorio e atmosfera di borgo.

Nel centro storico di Squille si ritroveranno stand gastronomici, incontri dedicati ai sapori locali, mercatini e momenti di intrattenimento. Un’occasione ideale anche per chi cerca sagre in Campania e vuole scoprire una zona verde e ancora autentica della provincia casertana.

Sagra degli Asparagi 2026 a Squille: cosa aspettarsi

La manifestazione arriva alla sua 22ª edizione ed è curata dall’Associazione Silla, che da anni valorizza l’asparago locale, prodotto simbolo delle campagne della zona. Durante l’evento, Squille si trasforma in un grande spazio all’aperto dove mangiare bene e vivere il paese con calma, tra vicoli, piazza e scorci sulle colline caiatine.

Il bello di questa sagra è proprio l’atmosfera: non solo stand e tavoli, ma un intero borgo che per qualche giorno ruota attorno ai sapori della tradizione. Per chi ama questo tipo di appuntamenti, può essere anche una buona idea dare un’occhiata ad altre sagre in provincia di Caserta. [LINK INTERNO: /tag/sagre-caserta/ | sagre in provincia di Caserta]

Cosa si mangia alla Sagra degli Asparagi Selvatici

Protagonisti assoluti saranno gli asparagi selvatici di Squille, utilizzati in tanti piatti della cucina locale preparati dalle massaie del posto. Accanto alle ricette a base di asparagi, ci saranno anche altri prodotti tipici dell’Alto Casertano e il Pallagrello, vino molto legato a questo territorio.

Gli stand gastronomici saranno allestiti nella piazza di Squille. Nelle giornate festive saranno aperti a pranzo e a cena, mentre nei prefestivi l’apertura sarà solo serale. Una formula semplice, che rende questa festa perfetta sia per una gita domenicale sia per una serata fuori porta tra amici o in famiglia.

Musica, mercatini e prodotti tipici nel borgo

Oltre alla parte gastronomica, la Sagra degli Asparagi 2026 a Squille proporrà anche mercatini dell’artigianato e dei prodotti tipici, animazione, musica dal vivo e balli in piazza. È questo mix a rendere l’evento molto piacevole anche per chi non vuole soltanto fermarsi a mangiare, ma preferisce vivere il borgo con più calma.

Chi ama i percorsi tra piccoli paesi, sapori locali e feste popolari troverà qui una bella occasione per conoscere una parte meno battuta della Campania. Se stai organizzando una gita in zona, puoi leggere anche i nostri aggiornamenti su eventi a Caserta e dintorni.

Informazioni sulla Sagra degli Asparagi 2026 a Squille

Quando: dal 24 al 26 aprile 2026 e dal 30 aprile al 3 maggio 2026. Nei giorni festivi apertura a pranzo e cena, nei prefestivi solo a cena.

Dove: centro storico e piazza di Squille, frazione di Castel Campagnano, provincia di Caserta.

Biglietti: accesso alla sagra con consumazioni presso gli stand gastronomici.

Info: Facebook Associazione Silla

Sagra degli Asparagi 2026 a Squille: informazioni utili Quando: 24-26 aprile 2026 e 30 aprile-3 maggio 2026

24-26 aprile 2026 e 30 aprile-3 maggio 2026 Dove: piazza di Squille, Castel Campagnano (Caserta)

piazza di Squille, Castel Campagnano (Caserta) Cosa trovi: stand gastronomici, asparagi selvatici, Pallagrello, mercatini e musica

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