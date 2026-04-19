Omaggio ai beatles: un concerto nel cuore di Napoli, al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova

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Omaggio al gruppo di Liverpool nella chiesa famosa per il soffitto ligneo dorato ed i suoi chiostri rinascimentali

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Domenica 26 Aprile 2026 NOMEA ritorna al Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova proponendo un viaggio musicale con il concerto Omaggio ai Beatles. Una serata che porterà il pubblico in un viaggio tra le melodie che hanno segnato i successi del gruppo e caratterizzato la musica internazionale.

La canzoni dell’iconico gruppo di Liverpool a Santa Maria La Nova

NOMEA farà conoscere al pubblico ‘Here Comes the Trio’, composto da Voce/Chitarra, Basso e Tastiera, offrendo una performance che ripercorre i successi della band di Liverpool. Il Cantante del gruppo sarà Daniele Montuori, in arte ‘A Smile From Godzilla’, artista che è stato ospite a Casa Sanremo con i finalisti di Music For Change; ha pubblicato nel 2025 il suo terzo album ‘Lost Tapes’. Il concerto sarà accompagnato dai musicisti Antonio Paduano e Roberto Guardi.

Il Complesso Monumentale di S.M. la Nova è uno scrigno di storia e arte nel cuore di Napoli. Il sito incanta per la bellezza della sua chiesa famosa per l’imponente soffitto ligneo dorato ed i suoi chiostri rinascimentali decorati da preziosi affreschi. Un luogo convivono l’architettura monumentale e il silenzio dei secoli.

Omaggio ai Beatles è un evento organizzato da NOMEA, una realtà internazionale nata a Napoli specializzata nella produzione di eventi culturali. Vincitrice del prestigioso Premio Nativity In The World all’interno del 30° Concerto dell’Epifania

Omaggio ai Beatles a Santa Maria La Nova: maggiori informazioni

Quando: Domenica 26 Aprile 2026

Domenica 26 Aprile 2026 Orari: 17.30: Apertura biglietteria e visita libera (senza guida) – h. 18.30: Inizio concerto

17.30: Apertura biglietteria e visita libera (senza guida) – h. 18.30: Inizio concerto Dove: Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Napoli

Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, Napoli Prezzo Biglietto: Ticket: 20€ Adulti – 10€ Ragazzi (6-17 anni) – Gratuito (0-5 anni)

Ticket: 20€ Adulti – 10€ Ragazzi (6-17 anni) – Gratuito (0-5 anni) Prenotazione Obbligatoria: Messaggio WhatsApp al numero 3756139180

I posti limitati

Maggiori informazioni – Nomea

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