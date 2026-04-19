Destinazione donna: visite guidate gratuite su itinerari al femminile a Napoli

PH Facebook Complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi alla scoperta di testimonianze dell’opera di donne straordinarie nei luoghi di culto, cultura e accoglienza.

Ritorna a Napoli, fino al 1° novembre 2026, la seconda edizione di “Destinazione donna: itinerari femminili a Napoli” un bel progetto della Diocesi di Napoli sostenuto dal Comune di Napoli che prevede 54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi studiati dalla professoressa Adriana Valerio.

L’edizione 2026, con il titolo “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”, è un grande evento alla scoperta di donne impavide e rivoluzionarie che a Napoli, nei secoli, hanno esercitato l’autorità come responsabilità, servizio e attenzione al bene comune, lasciando un’importante eredità nel tessuto sociale e culturale della città. Regine, fondatrici, educatrici e protagoniste della vita civile e religiosa raccontano una Napoli in cui il potere femminile si traduce in cura: delle persone, della memoria, della città.

54 appuntamenti gratuiti per 13 Itinerari turistici religiosi in 18 luoghi

I 13 itinerari proposti sono organizzati in quattro percorsi tematici: “L’autorità della donna nella società antica, tra pubblico e privato”, “Il ruolo delle Regine nella gestione del potere”, “La gestione del potere per il bene comune” e “L’educazione delle donne tra passato e presente”.

Oltre i 54 appuntamenti nei 18 luoghi singolari completano il programma dell’evento due visite nella Chiesa di Santa Maria di Donnalbina (23 maggio e 30 ottobre – ore 16:30), la proiezione del docufilm RAI “Il Giubileo delle Donne” con la regista Simona Cocozza (Complesso Monastico di Suor Orsola Benincasa – Aula Magna – 29 aprile – ore 11:00) e cinque incontri musicali (dal 23 maggio al 30 ottobre).

I luoghi dei 54 itinerari napoletani sono: Biblioteca Nazionale di Napoli, Chiesa di Santa Maria in Gerusalemme e Complesso di Regina Coeli, Chiesa e Monastero di San Gregorio Armeno, Complesso monastico di Suor Orsola Benincasa, Monastero di Sant’Antoniello a Port’Alba e Basilica del Gesù Nuovo con la cappella dedicata a Nina Moscati, Ospedale della Pace, Chiesa Valdese, MANN Museo Archeologico di Napoli, Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco e Chiesa di Santa Luciella, Chiesa di Santa Chiara e Convento delle Clarisse, Chiesa di Santa Maria Donnaregina, Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Complesso della SS. Annunziata, Chiesa di Santa Maria di Donnalbina, Chiesa di Santa Maria Donnaromita, Chiesa di San Giovanni a Carbonara, Conservatorio San Pietro a Majella, Chiesa di Sant’Antoniello a Caponapoli.

“Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”: gli itinerari al femminile

Gli itinerari previsti da aprile a luglio 2026 – Durata percorsi: 2 ore

9 aprile Itinerario 4 ore 10:00 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria Donnaregina

10 aprile Itinerario 11 ore 16:00 – punto d’incontro: Biblioteca Brau, p.zza Bellini 60

16 aprile Itinerario 8 ore 16:00 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria in Gerusalemme

17 aprile Itinerario 6 ore 10:30 – punto d’incontro: Complesso della SS. Annunziata

23 aprile Itinerario 7 ore 16:00 – punto d’incontro: Biblioteca Nazionale, ingresso

30 aprile Itinerario 2 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

3 maggio Itinerario 1A ore 10:30 – punto d’incontro: MANN. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ingresso

9 maggio Itinerario 12 ore 10:00 – punto d’incontro: Castel Capuano

14 maggio Itinerario 2 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco

14 maggio Itinerario 11 ore 16:00-punto d’incontro: Biblioteca Brau, p.zza Bellini 60

15 maggio Itinerario 3 ore 11:30 – punto d’incontro: Monastero Clarisse di Santa Chiara

21 maggio Itinerario 7 ore 16:00 – punto d’incontro: Biblioteca Nazionale, ingresso

28 maggio Itinerario 9 ore 10:00 – punto d’incontro: Chiesa di San Gregorio Armeno

28 maggio Itinerario 10 ore 15:30 – punto d’incontro: Complesso monastico di Suor Orsola Benincasa – Via Suor Orsola 10

29 maggio Itinerario 5 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di San Giovanni a Carbonara

4 giugno Itinerario 10 ore 15:30 – punto d’incontro: Complesso monastico di Suor Orsola Benincasa – Via Suor Orsola 10

7 giugno Itinerario 1B ore 10:30 – punto d’incontro: MANN. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ingresso

11 giugno Itinerario 11 ore 16:00 – punto d’incontro: Biblioteca Brau, piazza Bellini 60

19 giugno Itinerario 3 ore 11:30 – punto d’incontro: Monastero Clarisse di Santa Chiara Itinerario 6 ore 10:30 – punto d’incontro: Complesso della SS. Annunziata

25 giugno Itinerario 9 ore 10:00 – punto d’incontro: Chiesa di San Gregorio Armeno

25 giugno Itinerario 7 ore 16:00 – punto d’incontro: Biblioteca Nazionale, ingresso

2 luglio Itinerario 5 ore 10:30 – punto d’incontro: Chiesa di San Giovanni a Carbonara

3 luglio Itinerario 6 ore 10:30 – punto d’incontro: Complesso della SS. Annunziata

5 luglio Itinerario 1A ore 10:30 – punto d’incontro: MANN. Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ingresso

Tutti gli itinerari e gli eventi sono gratuiti.- Prenotazione obbligatoria su Eventbrite a cura dell’associazione Incantarea. LINK PER PRENOTARE

Maggiori informazioni – “Donne al Governo. Quando il potere si fa cura”

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