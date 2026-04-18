Weekend in Campania: eventi, cose da fare, spettacoli e concerti dal 16 al 19 aprile 2026

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Eventi, spettacoli, concerti, feste, sagre, mostre e visite guidate vicino Napoli e in tutta la Campania nel weekend dal 16 al 19 aprile 2026

Se stai cercando cosa fare in Campania nel weekend dal 16 al 19 aprile 2026, questo è uno di quei fine settimana ricchi di appuntamenti per tutti i gusti. Tra eventi vicino Napoli, sagre, visite guidate, mostre, spettacoli dal vivo, festival, archeologia e musica, ci sono tante occasioni per organizzare una gita fuori porta o una giornata speciale tra borghi, musei e grandi location della regione.

Dopo la nostra guida con eventi del weekend a Napoli città, ti proponiamo qui una selezione di eventi vicino Napoli e in tutta la Campania dal 16 al 19 aprile 2026. Controlla sempre eventuali aggiornamenti o variazioni prima di partire, perché alcuni appuntamenti potrebbero essere stati modificati.

La sintesi degli eventi nel weekend in Campania

Ecco una selezione rapida di alcuni eventi del weekend in Campania, seguita più sotto dagli approfondimenti divisi per argomento.

Altri post utili per organizzare il weekend

Napoli da Vivere continua a seguire ogni settimana i migliori eventi a Napoli e in Campania. Per completare la tua pianificazione del weekend, puoi leggere anche questi altri articoli aggiornati:

Eventi, sagre e visite guidate in Campania nel weekend

Un tè con le Regine: incontri e visite alla Reggia di Caserta

Prosegue alla Reggia di Caserta il ciclo di appuntamenti “Un tè con le Regine”, legato alla mostra sulle sovrane di Napoli. Incontri divulgativi, ospiti del mondo della cultura, degustazioni a tema e una speciale visita alla mostra rendono questa iniziativa una delle più interessanti per chi ama arte, storia e approfondimento. Qui trovi il programma di Un tè con le Regine

Mostra della Minerva a Salerno: Festa delle Piante ad ingresso libero con 90 stand

Ritorna la festa della Mostra della Minerva nella Villa Comunale di Salerno da venerdì 17 a domenica 19 Aprile 2026, una mostra/fiera delle piante rare e di quanto fa giardino, che si terrà quest’anno per la 24°edizione. L’evento è ad ingresso libero nei giorni 17,18 e 19 Aprile 2026 con orari da Venerdì, dalle ore 15:00 (inaugurazione) alle ore 20:30, e poi, Sabato e Domenica dalle ore 9:00 alle 20:30 (orario continuato). Un’occasione per gli amanti delle piante che potranno visitare l’esposizione green. Anche quest’anno, previsti oltre 90 stand di espositori e non mancheranno anche selezioni di arredo giardino e complementi per giardino.Mostra della Minerva

Sagra dell’Asparago a Calabritto, nel cuore dell’Irpinia: programma

Nei giorni 18 e 19 aprile 2026 a Calabritto si terrà la 4°edizione della Sagra dell’Asparago, un appuntamento nel cuore dell’Irpinia. Una manifestazione che celebra i sapori autentici del territorio dove non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e con l’asparago selvatico sarà il protagonista della festa. Un evento organizzato dal Forum dei Giovani che oltre alla gastronomia irpina offrirà un programma di eventi che spazia da convegni tematici, concerti dal vivo, trekking naturalistico e altro. Sagra dell’Asparago a Calabritto

Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianiello con i Sapori del Sannio

Quattro giorni di festa nel Sannio Sabato 18 e domenica 19 aprile e poi anche sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 con l’Associazione Culturale Borgo Sannita, che ha organizzato nel piccolo Borgo di Puglianello nel Sannio la II Edizione della “Sagra e… L’ Aniéll”. Una festa ispirata al piatto tratto da un’antica ricetta di Pasquale Di Crosta, da qui il nome, (anello) che raffigura la forma del Centro Storico di Puglianello e simbolo dell’ unione dei Prodotti Tipici del posto. La “Sagra e… L’ Aniéll” si svolgerà in via Giovanni Pitò a Puglianello (BN). Il programma della Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianiello

Festival Medioevale a Tortorella con tre giorni per rivivere la vita quotidiana del tempo

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, nel borgo di Tortorella, in provincia di Salerno si terrà “Intramoenia – Festival Medioevale. Per tre giorni le strade del centro storico ospiteranno una bella rassegna dedicata alla ricostruzione della vita quotidiana e delle tradizioni dell’Età di Mezzo. Non mancheranno musici, narratori e figuranti in costume e spettacoli itineranti che ricostruiscono eventi dell’epoca, ed anche le botteghe e le pratiche artigianali storiche. Presenti anche buoni cibi, produzioni locali e prodotti tipici del territorio. Festival Medioevale a Tortorella

Festa del Broccolo Aprilatico a Paternopoli, presidio SlowFood

Nei giorni 17 e 18 aprile 2026 a Paternopoli, tra le verdi colline irpine, si terrà la Festa del Broccolo Aprilatico. Protagonista della festa sarà il Broccolo Aprilatico, ortaggio raro e prezioso, dal colore verde intenso, il gusto dolce con una punta di amaro e una consistenza croccante anche dopo la cottura. Un broccolo primaverile, apprezzato in ricette abbinato a sarde, aglio e limone ma in generale è un buon ingrediente per la preparazione di primi piatti di pasta fatta in casa (fusilli arrotolati a mano ad esempio) o per il pancotto oppure come semplice contorno che ben si sposa, nella tradizione locale, con la carne di maiale.Festa del Broccolo Aprilatico a Paternopoli

I “Tesori di Nuceria”: visite guidate gratuite alla scoperta dei siti archeologici e storici

Domenica 19 aprile 2026, dalle 10 alle 13, si terrà una nuova edizione dei “Tesori di Nuceria” una serie di visite guidate gratuite alla scoperta dei principali siti archeologici e storici della zona di Nocera Superiore e Inferiore. I luoghi visitabili sono molto interessanti e comprendono siti particolari come l’Area Archeologica di Piazza del Corso, il Monastero di Sant’Anna e quello di Sant’Andrea, il Museo Diocesano e il Museo Archeologico Provinciale, le Domus del Decumano e il Teatro Ellenistico Romano I “Tesori di Nuceria

“Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro a Pompei

Fino al 23 luglio 2026, ogni giovedì, si terrà la quinta edizione di “Raccontare i cantieri”, un’iniziativa per visitare i cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro attualmente attivi presso i siti del Parco archeologico di Pompei. Accessibili al pubblico 19 cantieri dislocati presso i vari siti del Parco Archeologico tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tutti di luoghi straordinari “Raccontare i cantieri”

Veni, Vidi, Hercvlanevm: visite virtuali gratuite nell’antica Ercolano

Fino al 4 maggio 2026 il Parco Archeologico di Ercolano propone visite virtuali gratuite con visori 3D per esplorare l’antica città prima dell’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Un’esperienza immersiva molto originale, ideale per adulti, ragazzi e appassionati di storia antica. Leggi date e orari delle visite virtuali a Ercolano

Close-up Cantieri: visite gratuite ai cantieri di scavo di Ercolano

Tra le visite guidate più interessanti in Campania c’è anche Close-up Cantieri, il progetto del Parco Archeologico di Ercolano che consente di entrare nelle aree di scavo, restauro e manutenzione. Le visite sono gratuite e comprese nel biglietto d’ingresso, e permettono di osservare da vicino il lavoro di tutela del patrimonio. Scopri come partecipare a Close-up Cantieri a Ercolano

Visite guidate a Oplontis ai cantieri di scavo della Villa di Poppea

Ogni giovedì mattina, a Oplontis, si possono visitare i cantieri di restauro della Villa di Poppea accompagnati dal personale del Parco. Un’occasione rara per osservare ambienti inediti e lavori in corso in uno dei siti più affascinanti dell’area vesuviana. Approfondisci le visite guidate ai cantieri di scavo di Oplontis

Archeofestival: visite ed eventi gratuiti nelle aree archeologiche della Campania

Da gennaio a luglio 2026 Archeofestival accompagna il pubblico alla scoperta di aree archeologiche poco conosciute ma straordinarie dell’intero territorio campano. Se vuoi pianificare anche i prossimi fine settimana, questo è un contenuto da salvare. Leggi il programma completo di Archeofestival 2026

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Campania da Scoprire: il borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Altre idee tra gusto, borghi e weekend fuori porta in Campania

Se oltre agli eventi vuoi approfittare del fine settimana per scoprire posti belli, curiosità gastronomiche e idee per una gita, puoi dare un’occhiata anche a questi contenuti:

Spettacoli e concerti in Campania

Jazz & Baccalà al Teatro Summarte

A Somma Vesuviana continua anche Jazz & Baccalà, la rassegna che abbina concerto jazz e degustazione di piatti a base di baccalà. Un format originale e riuscito, ideale per una serata diversa dal solito. Leggi il programma di Jazz & Baccalà

I Duran Duran in concerto alla Reggia di Caserta

Anche se non è un evento di questo weekend, resta uno dei grandi concerti da segnare in agenda: i Duran Duran saranno alla Reggia di Caserta il 9 luglio 2026 per una delle date più attese dell’estate in Campania. Qui trovi tutte le info sul concerto dei Duran Duran a Caserta

Le mostre e i luoghi dell’arte in Campania

A Pompei in mostra i calchi delle vittime dell’eruzione

Dal 12 marzo 2026, alla Palestra Grande del Parco Archeologico di Pompei, è aperto un nuovo percorso museale permanente dedicato ai calchi delle vittime dell’eruzione del 79 d.C.. Un allestimento di grande impatto che rende questa mostra una delle visite più interessanti da fare in Campania in questo periodo. Leggi il nostro articolo sui calchi esposti a Pompei

Alla Reggia di Caserta la mostra “Regine”

Fino al 20 aprile 2026 la Gran Galleria della Reggia di Caserta ospita la mostra “Regine: trame di cultura e diplomazia tra Napoli e l’Europa”, una grande esposizione internazionale che racconta il ruolo delle sovrane di Napoli tra Settecento e Novecento. Scopri la mostra sulle Regine di Napoli

Se vuoi completare il tuo weekend con altri luoghi dell’arte da vedere in Campania, ecco una selezione di contenuti utili da salvare:

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