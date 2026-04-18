Gnocchi Day 2026 a Sorrento: 4 giorni tra Chef stellati e giovani promesse

PH facebook Sorrento Gnocchi Day

Ritorna l’attesa festa di Gnocchi Day la kermesse sorrentina che vede chef stellati e giovani promesse assieme a maestri pasticceri e pizzaioli riuniti per celebrare un’indiscussa eccellenza gastronomica della zona.

Si terrà dal 20 al 23 aprile 2026 la nuova edizione di Sorrento Gnocchi Day la bella festa che vede tanti professionisti riuniti per festeggiare una delle grandi eccellenze gastronomiche italiane: gli gnocchi sorrentini. Per quattro giorni chef stellati e giovani promesse proporranno al pubblico la propria ricetta degli Gnocchi alla sorrentina. Quest’anno Sorrento Gnocchi Day è stata ideata in gemellaggio con l’Emilia-Romagna offrendo un confronto tra eccellenze regionali e piatti tipici.

Sorrento Gnocchi Day è un evento, divenuto ormai un simbolo della primavera sorrentina, si propone di celebrare gli gnocchi attraverso una pluralità di esperienze, coinvolgendo professionisti del settore, famiglie e appassionati in un contesto di convivialità e approfondimento culturale.

Particolare attenzione sarà rivolta ai temi dell’inclusione sociale mediante il progetto realizzato in collaborazione con il centro “Gli Aquiloni”, che prevede attività laboratoriali e creative aperte a persone con diverse abilità. La manifestazione promuove inoltre la sostenibilità, attraverso pratiche eco-friendly e l’adozione di materiali biodegradabili e compostabili.

Il programma di massima di Gnocchi Day 2026 è il seguente

20 aprile, dalle 15.00 alle 17.00 – cooking class organizzata in sinergia con l’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, condotta dallo chef Danilo Di Vuolo e dedicata alla realizzazione della Pizza di Sant’Antonino, tradizionale torta di crema, realizzata con pasta frolla, crema pasticcera, crema al cioccolato e amarene. Lezione è aperta al pubblico, fino ad esaurimento posti, previa prenotazione, da inviare alla mail: info@dfcomunicazione.it

– cooking class organizzata in sinergia con l’Istituto Polispecialistico San Paolo di Sorrento, condotta dallo chef Danilo Di Vuolo e dedicata alla realizzazione della Pizza di Sant’Antonino, tradizionale torta di crema, realizzata con pasta frolla, crema pasticcera, crema al cioccolato e amarene. Lezione è aperta al pubblico, fino ad esaurimento posti, previa prenotazione, da inviare alla mail: info@dfcomunicazione.it Il 22 aprile cena di gala ospitata presso l’Aqua Pool Lounge dell’Hotel Mediterraneo di Sant’Agnello e condotta da Veronica Maya.Non mancherà uno spazio per la tradizione con la preparazione delle pizze fritte, affidata ai maestri pizzaioli Mauro Espedito e Raimondo De Crescenzo. Poi si entrerà nel vivo della serata con 14 chef chiamati a reinterpretare la tradizione, con piatti originali. Gli chef sono: Nino Di Costanzo , del bistellato Danì Maison di Ischia, affiancato da Antonio Autiero , resident chef del DesChevaliers , dell’hotel De Bonart Naples ; Antonino Montefusco , della Terrazza Bosquet , stella Michelin del Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento , coadiuvato da Fortunato Ranieri junior, suo sous chef; Andrea Vezzani , dello stellato Ca’ Matilde di Rubbianino, in provincia di Reggio Emilia sarà accompagnato da Emanuele Ioio , chef del Ristorante Zi’ Teresa di Napoli; Vincenzo Guarino de La Corte degli Dei di Agerola, in coppia con Vincenzo Politelli , dell’ Ostaria Pignatelli di Napoli; Peppe Aversa , dello stellato sorrentino Il Buco , affiancato da Nicola Celentano , chef del Vesuvio Panoramic Restaurant , al 5° piano dell’Hotel Mediterraneo di Sant’Agnello; Ciro Sicignano , chef della stella Michelin di Sorrento, Ristorante Lorelei , in postazione assieme a Giuseppe Vanacore del Ristorante Casa Scarica di Gragnano e, infine, Luigi Lionetti del Cora Bistrot dell’ Hotel Ara Maris di Sorrento assieme ad Alessandro Bisconti , della Terrazza Mediterraneo Italian bistrot dell’ Hotel Mediterraneo di Sant’Agnello.

La serata terminerà con le reinterpretazioni della Pizza di Sant’Antonino a cura dei maestri pasticceri Pasquale Pesce e Salvatore Gabbiano.

condotta da Veronica Maya.Non mancherà uno spazio per la tradizione con la preparazione delle pizze fritte, affidata ai maestri pizzaioli Mauro Espedito e Raimondo De Crescenzo. Poi si entrerà nel vivo della serata chiamati a reinterpretare la tradizione, con piatti originali. Gli chef sono: , del bistellato di Ischia, affiancato da , resident chef del , dell’hotel ; , della , stella Michelin del , coadiuvato da junior, suo sous chef; , dello stellato di Rubbianino, in provincia di Reggio Emilia sarà accompagnato da , chef del di Napoli; de di Agerola, in coppia con , dell’ di Napoli; , dello stellato sorrentino , affiancato da , chef del , al 5° piano dell’Hotel Mediterraneo di Sant’Agnello; , chef della stella Michelin di Sorrento, , in postazione assieme a del Ristorante di Gragnano e, infine, del dell’ di Sorrento assieme ad , della dell’ di Sant’Agnello. La serata terminerà con le reinterpretazioni della Pizza di Sant’Antonino a cura dei maestri pasticceri Pasquale Pesce e Salvatore Gabbiano. Il 23 aprile Gnocchi Day si sposterà presso ristorante Terrazza Vittoria dell’Hotel Continental di Sorrento, dove l’executive chef, Eugenio Cuomo, proporrà un menù ispirato all’evento.

Gnocchi in Tour: itinerario gastronomico fino a fine maggio

Dopo l’evento a Sorrento inizierà la rassegna “Gnocchi in Tour” che accompagnerà gli eventi principali, coinvolgendo numerosi ristoranti aderenti della Penisola Sorrentina e dell’Emilia-Romagna, con menù dedicati agli gnocchi fino alla fine di maggio. Tale iniziativa rappresenta un’occasione per scoprire sapori autentici, sostenere l’economia locale e vivere esperienze gastronomiche d’eccellenza.

Per partecipare alle sessioni formative, alle degustazioni e alla cena di gala, è possibile effettuare la prenotazione tramite il sito ufficiale dell’evento e i canali social dedicati. di Gnocchi Day 2026

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