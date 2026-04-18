Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli: info e visite

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Riapre sabato 18 aprile 2026 il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, lo storico ossario del Rione Sanità chiuso per lavori di consolidamento. Per la giornata inaugurale l’ingresso sarà gratuito fino alle 18:00, mentre dal 19 aprile si entrerà solo su prenotazione con visite accompagnate e guidate.

Il Cimitero delle Fontanelle a Napoli riapre sabato 18 aprile 2026 e torna finalmente visitabile dopo alcuni anni di chiusura. Il celebre ossario del Rione Sanità, uno dei luoghi più suggestivi e identitari della città, riaprirà al pubblico con una giornata speciale: accesso gratuito fino alle ore 18:00 e una marcia di comunità che partirà alle ore 9:00 da Largo Totò, coinvolgendo scuole, parrocchie e associazioni del quartiere.

Per chi cerca informazioni pratiche, ecco subito i dettagli più utili: il 18 aprile l’ingresso è gratis; dal 19 aprile 2026 la prenotazione sarà obbligatoria; le visite saranno disponibili in formula accompagnata o guidata, con ticket a partire da 6 euro. Il sito si trova in Via Fontanelle 80, Napoli, nel cuore della Sanità, uno dei quartieri più ricchi di storia, cultura e spiritualità popolare.

Riapertura Cimitero delle Fontanelle: info rapide Quando: sabato 18 aprile 2026

sabato 18 aprile 2026 Dove: Via Fontanelle 80, Rione Sanità, Napoli

Via Fontanelle 80, Rione Sanità, Napoli Ingresso inaugurazione: gratuito fino alle ore 18:00

gratuito fino alle ore 18:00 Dal 19 aprile: accesso solo su prenotazione

accesso solo su prenotazione Prezzi: visita accompagnata da 6 €, visita guidata da 8 €

Riapre il Cimitero delle Fontanelle: cosa succede il 18 aprile 2026

La riapertura del Cimitero delle Fontanelle sarà anche una festa di quartiere. La mattina di sabato 18 aprile 2026 il corteo inaugurale attraverserà il Rione Sanità con partenza da Largo Totò, segnando simbolicamente il ritorno alla fruizione pubblica di uno dei luoghi più emblematici della memoria napoletana. Dopo la marcia, il sito sarà aperto a cittadini e visitatori con ingressi contingentati e gratuiti fino alle ore 18:00.

Si tratta di una riapertura molto attesa, perché il Cimitero delle Fontanelle non è solo un luogo storico, ma anche uno spazio profondamente legato all’immaginario popolare di Napoli, al culto delle anime pezzentelle e alla storia del sottosuolo cittadino.

Come visitare il Cimitero delle Fontanelle dal 19 aprile

Da domenica 19 aprile 2026 il Cimitero delle Fontanelle a Napoli sarà visitabile solo con prenotazione obbligatoria. L’apertura ordinaria è prevista dalle 10:00 alle 18:00, con ultimo ingresso alle 17:15. Il sito resterà chiuso il mercoledì, mentre il lunedì e il venerdì l’apertura sarà anticipata alle 9:00 per consentire il culto dei fedeli nella zona dedicata alla preghiera.

Questa nuova organizzazione consentirà una visita più ordinata e sicura, valorizzando al tempo stesso il forte significato culturale e spirituale del luogo. Per approfondire la storia del sito e scoprire meglio il suo fascino unico, puoi leggere anche il nostro approfondimento dedicato al Cimitero delle Fontanelle di Napoli tra storia, orari e come arrivare.

Prezzi e tipologie di visita al Cimitero delle Fontanelle

Dopo la riapertura saranno disponibili due modalità di visita, pensate per esigenze diverse ma entrambe utili per scoprire un luogo davvero unico nel panorama culturale napoletano.

Visita accompagnata – Si svolge con app audioguida e permette di seguire passo dopo passo il racconto del sito attraverso le voci della comunità. Durata: 40 minuti. Biglietti a partire da 6 €. Per i residenti della II e III Municipalità di Napoli l’ingresso è gratuito. Prenotazioni sul sito ufficiale.

Visita guidata – Una guida accompagna i visitatori in un percorso tra storia, fede popolare, culto delle anime pezzentelle e figure leggendarie entrate nell’immaginario collettivo della città. Durata: 40 minuti. Biglietti a partire da 8 €. Prenotazioni sul sito ufficiale.

Per consultare disponibilità, regole di accesso e modalità aggiornate di prenotazione puoi visitare il sito ufficiale del Cimitero delle Fontanelle.

Dove si trova il Cimitero delle Fontanelle e come arrivare

Il sito si trova in Via Fontanelle 80, Napoli, nel cuore del Rione Sanità. È un luogo che si inserisce in un’area straordinaria della città, dove si concentrano percorsi di grande interesse storico e spirituale. Se vuoi continuare a esplorare la Napoli sotterranea e monumentale, ti consigliamo anche il nostro articolo sulle Catacombe di Napoli, da San Gennaro a San Gaudioso.

Per il futuro dell’area può essere utile leggere anche il nostro approfondimento sulla Metro Linea 1 e la nuova uscita per la Sanità e il Cimitero delle Fontanelle, una novità importante per rendere ancora più accessibile questo straordinario luogo di Napoli.

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