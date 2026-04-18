Una notte al MuSA 2026 a Napoli: visita serale e osservazioni astronomiche

Venerdì 24 aprile 2026 l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli, apre di sera per una visita speciale al MuSA con osservazioni di Luna e Giove guidate dagli astronomi. Biglietto da 7 euro con prenotazione obbligatoria.

C’è un appuntamento molto bello da segnare in agenda per chi ama le serate diverse dal solito a Napoli. Venerdì 24 aprile 2026, dalle ore 20, l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte apre eccezionalmente in orario serale per una visita tra strumenti storici, racconti scientifici e osservazioni del cielo guidate dagli astronomi.

Il protagonista della serata sarà il MuSA, il Museo degli Strumenti Astronomici, uno dei luoghi più affascinanti per chi vuole scoprire da vicino la storia dell’astronomia a Napoli. A rendere ancora più suggestiva l’esperienza ci saranno anche le osservazioni di Luna e Giove ai telescopi, accompagnate dagli esperti dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte e dall’Unione Astrofili Napoletani.

Visita serale al MuSA e osservazioni del cielo

La formula è semplice e funziona bene anche per chi vuole vivere un’esperienza culturale senza passare l’intera serata in un museo. Il percorso unisce infatti visita guidata agli spazi espositivi e osservazioni astronomiche dal vivo, creando un appuntamento adatto sia a chi è già appassionato sia a chi vuole avvicinarsi per la prima volta al fascino del cielo notturno.

Nel museo si potranno ammirare strumenti astronomici storici, testimonianze preziose della ricerca scientifica napoletana. All’esterno, invece, il pubblico sarà accompagnato nell’osservazione di Luna e Giove, in una serata che unisce divulgazione, meraviglia e uno dei panorami culturali più belli della città.

Visita guidata al MuSA – Museo degli Strumenti Astronomici

Osservazioni ai telescopi di Luna e Giove

Presenza di astronomi ed esperti dell’Osservatorio e dell’Unione Astrofili Napoletani

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Orari, biglietti e prenotazione

La serata di venerdì 24 aprile 2026 sarà organizzata in quattro turni distinti, così da permettere una visita più ordinata e piacevole. Il costo del biglietto è di 7 euro a persona e la prenotazione è obbligatoria sul sito ufficiale dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Turni disponibili: 20:00, 20:30, 21:30, 22:00

20:00, 20:30, 21:30, 22:00 Biglietto: 7 euro a persona

7 euro a persona Prenotazione: obbligatoria online

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MuSA Napoli: informazioni per partecipare

Quando: venerdì 24 aprile 2026, a partire dalle ore 20:00, con turni alle 20:00, 20:30, 21:30 e 22:00

Dove: Osservatorio Astronomico di Capodimonte – MuSA, Salita Moiariello 16, Napoli

Biglietti: ingresso a pagamento a 7 euro per persona, con prenotazione obbligatoria

Info: sito ufficiale Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Informazioni e prenotazioni per la serata al MuSA Quando: venerdì 24 aprile 2026 dalle 20:00

venerdì 24 aprile 2026 dalle 20:00 Dove: Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Salita Moiariello 16, Napoli

Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Salita Moiariello 16, Napoli Biglietti: 7 euro a persona con prenotazione obbligatoria

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