Le allegre comari di Windsor di Shakespeare al San Ferdinando con Francesco Paolantoni

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E’ un debutto nazionale al Teatro San Ferdinando di Napoli per “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare con Francesco Paolantoni protagonista con una compagnia composta da tredici interpreti tutti uomini, impegnati anche nei ruoli femminili

Dal 15 al 26 aprile 2026 lo spettacolo “Le allegre comari di Windsor” di William Shakespeare, nell’adattamento, con musiche e regia di Mariano Bauduin, sarà in prima nazionale presso il Teatro San Ferdinando di Napoli. Una produzione, curata dal Teatro di Napoli-Teatro Nazionale, che segna il ritorno di Francesco Paolantoni al teatro di prosa, nel ruolo emblematico di Sir John Falstaff.

Perché vedere “Le allegre comari di Windsor” a Napoli Se cerchi uno spettacolo teatrale da vedere a Napoli capace di unire Shakespeare, comicità, invenzione scenica e un grande protagonista come Francesco Paolantoni, Le allegre comari di Windsor al Teatro San Ferdinando è uno degli appuntamenti più interessanti di aprile 2026. È una produzione particolare, ironica e visionaria, con una compagnia tutta al maschile e una regia che intreccia tradizione elisabettiana, teatro popolare e musica. Prenota ora i biglietti online e assicurati un posto per una delle prime nazionali più attese a Napoli. Acquista qui i biglietti dello spettacolo

La compagnia, composta da tredici interpreti tutti esclusivamente maschili, impegnati anche nei ruoli femminili, vedrà Paolantoni quale protagonista, affiancato da artisti di comprovata esperienza.

Una nuova proposta per lo spettacolo tra tradizione elisabettiana e teatro popolare.

Il regista Mariano Bauduin, storico collaboratore di Roberto De Simone, propone una lettura inedita delle “Allegre comari”, fondendo elementi della tradizione elisabettiana con quelli del teatro popolare. Lo spazio scenico richiama un Globe Theatre effimero, collocato in un bosco fantastico, e i personaggi, tutti interpretati da attori uomini, evocano la farsa carnevalesca richiamando la comicità grottesca tipica del varietà.

Falstaff si configura come il fulcro narrativo: figura vitale e ambigua, rappresenta una saggezza popolare che accompagna il giovane Enrico V nel suo percorso di formazione. Anche le musiche sono importanti nell’allestimento, e sono armonie classiche ma rivisitate ispirandosi alla musica degli anni ’60 del Novecento, tra Beatles e gruppi di quell’epoca.

Con Francesco Paolantoni, in scena, Ciro Capano, Lello Giulivo, Antonello Cossia, Maurizio Murano, Carlo Caracciolo, Nicola Conforto, Vincenzo D’Ambrosio, Francesco Del Gaudio, Enrico Disegni, Marcello Manzella, Alfredo Mundo, Francesco Roccasecca.

Biglietti e date di “Le allegre comari di Windsor” a Napoli Quando va in scena? Lo spettacolo è in programma al Teatro San Ferdinando dal 15 al 26 aprile 2026. Perché conviene prenotare? Perché si tratta di una prima nazionale con un titolo amatissimo, un cast forte e un protagonista come Francesco Paolantoni. Vuoi partecipare? Controlla subito disponibilità e acquista online i biglietti per uno degli spettacoli più interessanti del momento a Napoli. Verifica disponibilità e acquista i biglietti

Maggiori informazioni – “Le allegre comari di Windsor” Teatro San Ferdinando

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