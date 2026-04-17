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Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 16 al 19 aprile 2026

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© Napoli da Vivere

Un post sintetico come guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, cibo e tanto altro

 

Anche nel weekend dal 16 al 19 aprile 2026 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete in forma sintetica alcuni eventi a Napoli che abbiamo scelto per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concertiVisite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.

La sintesi degli eventi del weekend dal 16 al 19 aprile 2026

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend  

© ph Nocera Ivan

Visite guidate ed eventi nei luoghi storici della città

© Napoli da Vivere

Altri eventi e feste, sagre a Napoli nel Weekend

Foto di Dylan Gillis su Unsplash

Le ultime mostre in città da vedere nel weekend

Ph Facebook Museo Archeologico di Napoli

Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze

Alcuni dei nostri post più letti per scoprire Napoli

Le nostre rassegne del weekend con tanti eventi selezionati

Foto di Ahtziri Lagarde su Unsplash

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata


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