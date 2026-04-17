Corpo, Mente, Scienza: Yoga al Museo di Città della Scienza

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Yoga a Napoli a Città della Scienza presso Corporea, il Museo Interattivo del Corpo Umano dello Scienze Center napoletano

A Napoli, a Città della Scienza, sabato 18 aprile 2026, dalle 17.30 alle 19.30, presso Corporea, il Museo Interattivo del Corpo Umano si terrà un evento che unisce pratica e scoperta.

Tra installazioni interattive e spazi dedicati alla conoscenza del corpo, i partecipanti saranno guidati in una pratica che intreccia movimento consapevole e neuroscienze, respirazione e anatomia, equilibrio e prevenzione.

Un evento dove il movimento incontra la conoscenza.

Le installazioni di Corporea accompagneranno l’esperienza, trasformando la teoria in percezione diretta. Un invito a rallentare, ascoltare, sentire.

Un pomeriggio con due ore dedicate a se stessi che ci consentirà di vivere il museo in modo nuovo. Al termine della pratica, un aperitivo healthy offrirà un momento di condivisione e leggerezza, per concludere l’esperienza con equilibrio e gusto.

Yoga al Museo a Città della Scienza

Quando: Sabato 18 aprile | ore 17:30 – 19:00

Sabato 18 aprile | ore 17:30 – 19:00 Dove: Museo Corporea (Città della Scienza)

Museo Corporea (Città della Scienza) Contributo: €20 (Include pratica e aperitivo)

€20 (Include pratica e aperitivo) Posti limitati: Ingresso disponibile solo su prevendita.

Ingresso disponibile solo su prevendita. Prenotazioni sul link : sito web

Yoga al Museo di Città della Scienza – Informazioni

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