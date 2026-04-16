Scugnizzi Napoli 2026: biglietti, date e prezzi del musical al Teatro Augusteo

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Ritorna al Teatro Augusteo di Napoli, dopo molti anni, “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical dei record che ha emozionato intere generazioni e che oggi rinasce con una nuova straordinaria Compagnia di giovani talenti

Scugnizzi al Teatro Augusteo: acquista ora i biglietti Dal 10 aprile al 3 maggio 2026 torna a Napoli uno degli spettacoli più amati di sempre: “C’era una volta… Scugnizzi”, il musical di Claudio Mattone che ha fatto la storia del teatro partenopeo. Un grande ritorno all’Augusteo, con una nuova compagnia di giovani interpreti, una storia intensa e un allestimento capace di emozionare ancora oggi. Prezzi: Galleria 46 € – Platea 57,50 €

Dove: Teatro Augusteo, Napoli Acquista i biglietti su TicketOne

Da venerdì 10 aprile a domenica 3 maggio 2026 arriva al Teatro Augusteo di Napoli “C’era una volta… Scugnizzi”, il celebre musical con testi e musiche di Claudio Mattone che per anni ha rappresentato uno dei più grandi successi del teatro napoletano. Non è un semplice ritorno in scena, ma il ritorno di uno spettacolo che ha lasciato un segno vero nel pubblico, diventando per molti un simbolo di Napoli, della sua energia e della sua umanità.

“Scugnizzi” è stato definito lo spettacolo dei record: un evento capace di conquistare pubblico in tutta Italia e che, solo a Napoli, fu visto da circa 1.000.000 di spettatori. Oggi torna all’Augusteo con un nuovo cast di giovani talenti, mantenendo però intatto il cuore della rappresentazione e quella forza emotiva che lo ha reso così amato.

Di cosa parla “C’era una volta… Scugnizzi”

All’Augusteo si torna a vivere la storia di Don Saverio e Raffaele ’o russo, due personaggi forti e opposti che si muovono tra fiaba e realtà, affrontando il tema dei ragazzi a rischio, delle loro fragilità, delle loro paure e delle loro speranze. È una storia ambientata a Napoli, ma il suo messaggio va ben oltre la città: parla ai giovani di ogni luogo, a chi cresce tra tentazioni, occasioni perdute e desiderio di riscatto.

La trama ci racconta di Saverio e Raffaele che escono dal carcere di Nisida e prendono strade diverse. Dopo vent’anni si ritrovano: Saverio è diventato un prete di strada che insegna la musica ai ragazzi del quartiere per sottrarli a un destino già scritto, mentre Raffaele, ’o russo, è diventato un boss che quegli stessi ragazzi cerca di usarli per i suoi traffici.

“Scugnizzi” il musical dei record: perché emoziona ancora oggi

Da questo incontro-scontro nasce una tensione fortissima che attraversa tutto il musical. Tra Don Saverio e ’o russo si crea infatti uno scontro di personalità sempre più duro, fino a un gesto estremo che cambierà tutto. Ma proprio quel dolore darà ai ragazzi la forza di reagire, di ribellarsi e di trasformare la loro rabbia in una voce collettiva. È qui che lo spettacolo colpisce davvero: quando il racconto personale diventa il grido di un’intera città.

Il finale, intenso e quasi lirico, ribadisce il messaggio più forte dell’opera: sono i ragazzi che cambieranno il mondo. Ed è proprio questo uno dei motivi per cui “Scugnizzi” continua a parlare anche al pubblico di oggi, con un linguaggio teatrale capace di unire emozione, musica e coscienza sociale.

La nuova edizione di Scugnizzi al Teatro Augusteo

Con atmosfere coinvolgenti e una narrazione che fonde sogno e realtà, “C’era una volta… Scugnizzi” promette di emozionare ancora grazie a una regia attenta e a un impianto scenico capace di valorizzare ritmo, musica e interpretazione. La nuova edizione porta sul palco una Compagnia di giovani interpreti che aggiunge freschezza e intensità, mantenendo viva la tradizione di uno spettacolo che ha segnato il teatro musicale napoletano.

L’opera resta anche un grande tributo alla città di Napoli, ma senza chiudersi in un racconto locale: diventa un ponte generazionale, una storia che parla ai ragazzi di ieri e a quelli di oggi. E proprio per questo il ritorno di “Scugnizzi” all’Augusteo è uno degli appuntamenti teatrali più attesi della primavera 2026.

Scugnizzi Napoli 2026: prezzi, date e dove acquistare i biglietti

Lo spettacolo sarà in scena dal 10 aprile al 3 maggio 2026 al Teatro Augusteo di Napoli. I biglietti per “C’era una volta… Scugnizzi” sono disponibili con Platea a 57,50 euro e Galleria a 46 euro. È possibile acquistarli presso il botteghino del teatro, nelle rivendite autorizzate e online sui circuiti ufficiali.

Per chi vuole organizzare una serata a teatro in città, questa è anche una buona occasione per scoprire altri spettacoli al Teatro Augusteo o dare un’occhiata agli altri musical a Napoli segnalati da Napoli da Vivere.

Maggiori informazioni ufficiali sul Teatro Augusteo

“C’era una volta… Scugnizzi” al Teatro Augusteo: tutte le informazioni utili Quando: da venerdì 10 aprile a domenica 3 maggio 2026 Dove: Teatro Augusteo, Napoli Biglietti: Platea 57,50 € – Galleria 46 € – vendita al botteghino, nelle rivendite autorizzate e online sui circuiti ufficiali Maggiori informazioni: Teatro Augusteo – TicketOne

Prenota ora Scugnizzi a Napoli Se ami i grandi musical e vuoi vedere il ritorno di uno degli spettacoli più importanti della scena napoletana, questo è il momento giusto per scegliere la tua data. “C’era una volta… Scugnizzi” unisce emozione, musica, talento e una storia che continua a colpire il pubblico di ogni età. I posti migliori tendono a muoversi prima: conviene prenotare in anticipo. Vai ai biglietti di Scugnizzi

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