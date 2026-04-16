Festival Medioevale a Tortorella: tre giorni nel borgo cilentano

Per tre giorni il borgo cilentano si trasformerà in un palcoscenico dell’epoca con rievocazioni storiche, mercato medioevale, musici, figuranti ma anche convegni e laboratori
Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, nel borgo di Tortorella, in provincia di Salerno si terrà “Intramoenia – Festival Medioevale. Per tre giorni le strade del centro storico ospiteranno una rassegna dedicata alla ricostruzione della vita quotidiana e delle tradizioni dell’Età di Mezzo.
Non mancheranno musici, narratori e figuranti in costume e spettacoli itineranti che ricostruiscono eventi dell’epoca, ed anche le botteghe e le pratiche artigianali storiche. Presenti anche buoni cibi, produzioni locali e prodotti tipici del territorio.
Il Festival Medioevale Intramoenia tra tradizioni, racconti, musica e sapori antichi
Il borgo cilentano sarà un palcoscenico diffuso tra storia e spettacolo con cortei storici, laboratori artigianali, convegni scientifici e ricostruzioni teatrali.
- Si inizia venerdì 17 aprile con un corteo inaugurale che attraverserà tutto il borgo fino a Palazzo Marchesale, con figuranti in costume d’epoca e sbandieratori con momenti di incontro e convivialità tra musica, narrazione e identità locale. La giornata si chiuderà con una passeggiata notturna teatralizzata tra storie, leggende e segreti del borgo.
- Sabato 18 aprile in mattinata ci sarà un convegno con anche docenti universitari, sul Medioevo, e si aprirà il mercato medioevale con erboristi, fabbri, scribi con anche dimostrazioni e laboratori aperti al pubblico. In pomeriggio in serata nel borgo di Tortorella ci saranno rievocazioni storiche, performance artistiche, danze medioevali per allietare i visitatori che troveranno anche degustazioni gastronomiche, botteghe e atmosfere d’epoca.
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- Domenica 19 aprile, ultima giornata, il Festival Medioevale Intramoenia presenterà spettacoli di falconeria, esecuzioni di musiche antiche dal vivo e giochi popolari d’epoca, pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Non mancheranno visite guidate tematiche sulle storie e le architetture del borgo, accompagnati da narratori in costume.
- Con il Festival Medioevale per tre giorni il Borgo di Tortorella sarà una grande scenografia medievale, tra buon cibo, profumi di spezie, colori suggestivi e il suono delle campane che risuonerà tra le mura del paese cilentano.
Nella pagina facebook il post con il programma di dettaglio dei tre giorni di festa
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