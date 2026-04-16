Festival Medioevale a Tortorella: tre giorni nel borgo cilentano

Ph Facebook Borgo di Tortorella

Per tre giorni il borgo cilentano si trasformerà in un palcoscenico dell’epoca con rievocazioni storiche, mercato medioevale, musici, figuranti ma anche convegni e laboratori

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2026, nel borgo di Tortorella, in provincia di Salerno si terrà “Intramoenia – Festival Medioevale. Per tre giorni le strade del centro storico ospiteranno una rassegna dedicata alla ricostruzione della vita quotidiana e delle tradizioni dell’Età di Mezzo.

Non mancheranno musici, narratori e figuranti in costume e spettacoli itineranti che ricostruiscono eventi dell’epoca, ed anche le botteghe e le pratiche artigianali storiche. Presenti anche buoni cibi, produzioni locali e prodotti tipici del territorio.

Il Festival Medioevale Intramoenia tra tradizioni, racconti, musica e sapori antichi

Il borgo cilentano sarà un palcoscenico diffuso tra storia e spettacolo con cortei storici, laboratori artigianali, convegni scientifici e ricostruzioni teatrali.

Si inizia venerdì 17 aprile con un corteo inaugurale che attraverserà tutto il borgo fino a Palazzo Marchesale, con figuranti in costume d’epoca e sbandieratori con momenti di incontro e convivialità tra musica, narrazione e identità locale. La giornata si chiuderà con una passeggiata notturna teatralizzata tra storie, leggende e segreti del borgo.

che attraverserà tutto il borgo fino a Palazzo Marchesale, con figuranti in costume d’epoca e sbandieratori con momenti di incontro e convivialità tra musica, narrazione e identità locale. La giornata si chiuderà con una passeggiata notturna teatralizzata tra storie, leggende e segreti del borgo. Sabato 18 aprile in mattinata ci sarà un convegno con anche docenti universitari, sul Medioevo, e si aprirà il mercato medioevale con erboristi, fabbri, scribi con anche dimostrazioni e laboratori aperti al pubblico. In pomeriggio in serata nel borgo di Tortorella ci saranno rievocazioni storiche, performance artistiche, danze medioevali per allietare i visitatori che troveranno anche degustazioni gastronomiche, botteghe e atmosfere d’epoca.



Domenica 19 aprile, ultima giornata, il Festival Medioevale Intramoenia presenterà spettacoli di falconeria, esecuzioni di musiche antiche dal vivo e giochi popolari d’epoca , pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Non mancheranno visite guidate tematiche sulle storie e le architetture del borgo, accompagnati da narratori in costume.

ultima giornata, presenterà , pensati per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Non mancheranno sulle storie e le architetture del borgo, accompagnati da narratori in costume. Con il Festival Medioevale per tre giorni il Borgo di Tortorella sarà una grande scenografia medievale, tra buon cibo, profumi di spezie, colori suggestivi e il suono delle campane che risuonerà tra le mura del paese cilentano.

Nella pagina facebook il post con il programma di dettaglio dei tre giorni di festa

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