4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 16 al 19 aprile 2026

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Anche nel prossimo fine settimana visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi, per scoprire i luoghi della nostra terra

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Anche per questo weekend dal 16 al 19 aprile 2026, ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate che ci faranno conoscere i posti particolari della città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – Un viaggio nelle profondità di Napoli tra duemila anni di storia, arte e bellezza

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Aprile avvolge Napoli in una luce dorata e in temperature che invitano a riscoprire ogni angolo della città. Le giornate si allungano, il sole primaverile scalda piacevolmente le piazze e i vicoli, e l’aria profuma di primavera. È il momento ideale per vivere esperienze che vadano oltre la semplice visita turistica, per immergersi davvero nell’anima profonda di una città stratificata come pochi altri luoghi al mondo. Il percorso sotterraneo del LAPIS Museum inizia con la discesa sotto la Basilica della Pietrasanta, dove il Museo dell’Acqua rivela i segreti dell’ingegneria della Neapolis greco-romana. Mentre si attraversano le cisterne sotterranee, le guide raccontano la vita di duemila anni fa: l’acqua che scorreva in questi canali, i cittadini che dipendevano da questo sistema sofisticato, la sapienza tecnica che permetteva a condotte, vasche e serbatoi di funzionare in perfetta armonia. Attraversando la Sala della Luna – dove le guide raccontano delle origini pagane del Complesso sovrastante – si procede verso il Decumano Sommerso. È qui che si ricordano gli anni tra il 1940 e il 1944, quando questi tunnel si trasformarono in rifugio per migliaia di napoletani. Al piano Basilica, l’esposizione su Joan Mirò, dove i blu intensi, i rossi vibranti e le forme caratterizzano il lavoro dell’artista. Il LAPIS Museum è aperto tutti i giorni, festivi inclusi, dalle ore 10:00 alle 20:00. Dal lunedì al venerdì sono programmate sei visite guidate: 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Il sabato e la domenica gli appuntamenti sono cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. La prenotazione è consigliata, soprattutto a ridosso di ponti e festivi, per garantirsi il posto e vivere questa esperienza. È possibile prenotare chiamando lo 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 14:00, ma sempre raggiungibile con il servizio di messaggi WhatsApp; oppure inviando una mail a info@lapismuseum.com. E per chi preferisce acquistare direttamente, può farlo su www.lapismuseum.com senza costi di prevendita. .Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Venerdì 17 aprile – Visite serali gratuite a San Giovanni a Carbonara

Il MUDD, il Museo Diocesano Diffuso di Napoli, organizza delle bellissime visite serali gratuite su prenotazione obbligatoria alla straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara una chiesa monumentale di Napoli che custodisce tanti capolavori. Nella chiesa tra i tanti capolavori, anche il grande monumento funebre del Re Angioino di Napoli Ladislao I. Il sovrano, detto il Magnanimo, fu re di Napoli dal 1386, anno dell’assassinio del padre, al 1414, anno in cui morì e, oltre a essere sovrano del Regno di Napoli, Ladislao era Re di Gerusalemme e di Sicilia e Re titolare d’Ungheria e di Croazia.. La straordinaria Chiesa di San Giovanni a Carbonara sarà aperta alle visite serali gratuite, ogni venerdì alle 20:00 e alle 21:00. La visita dura 45 Minuti ed è obbligatoria la prenotazione. E’ consigliato l’arrivo in orario perché in caso di ritardo non sarà garantito l’accesso. Maggiori informazioni Visite serali gratuite ai capolavori di San Giovanni a Carbonara

Domenica 19 aprile – Scopri Forcella e poi… ritorni

Scopri Forcella e poi… ritorni” è il tour speciale di Forcella che segue tappe insolite alla scoperta di luoghi iconici e poco noti del quartiere, in stato di semi o completo abbandono. Si parte dalla chiesa di San Giorgio Maggiore per scoprire il segreto che nasconde: dietro l’altare maggiore l’enorme tela di “San Giorgio che uccide il drago” si apre come la pagina di un libro per svelare l’affresco nascosto di Aniello Falcone. Ci addentreremo poi nel cuore di Forcella fino ad arrivare a piazza Sant’Arcangelo a Baiano, raccontando i misteri che da secoli avvolgono questo luogo. Una tappa insolita sarà la chiesa dell’Augustissima Disciplina della Santa Croce, la più antica congrega laica della città,. Giungeremo in piazza Vincenzo Calenda per vedere il famoso Cippo a Forcella e la Torre della Sirena all’interno del Teatro Trianon Viviani. Infine, concluderemo il tour con Degustazione pizza fritta da Vincenzo Durante.. Appuntamento ore 10:00 in piazza Crocelle ai Mannesi (Murales di Jorit) – Ticket Intero € 15 / Ridotto (da 9 a 16 anni) € 8.00 / gratuito fino a 8 anni – Inizio ore 10 – Durata circa 1 ora e ’30 minuti – Prenotazione Obbligatoria. 327-0904928. Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale Organizzazione Manallart

Domenica 19 aprile – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un’esperienza che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono in linea di massima le seguenti ma possono cambiare: Catacombe di San Gennaro – Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Esterno Palazzo dello Spagnuolo – Esterno Palazzo Sanfelice – Chiesa dei Cristallini – Basilica di Santa Maria della Sanità – Visita al Presepe Favoloso nella sagrestia della Basilica di Santa Maria della Sanità – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” – Porta San Gennaro Il tour è in programma per aprile 2026 nei giorni : 16-19-23-25-26-30 Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate in città tra cui:

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