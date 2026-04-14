Tesori di Nuceria 2026: una domenica tra storia e cultura con visite gratuite

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Tantissimi luoghi aperti con visite gratuite tra l’Area Archeologica di Piazza del Corso, il Monastero di Sant’Anna e quello di Sant’Andrea, il Museo Diocesano e il Museo Archeologico Provinciale e tanti altri luoghi simbolo della antica Nuceria

Domenica 19 aprile 2026, dalle 10 alle 13, si terrà una nuova edizione dei “Tesori di Nuceria” una serie di visite guidate gratuite alla scoperta dei principali siti archeologici e storici della zona di Nocera Superiore e Inferiore.

Una iniziativa che si ripete da tempo e che dimostra quanto sia vivo l’interesse per la storia legata all’identità nocerina tramite la riscoperta dei beni culturali locali.

I luoghi visitabili sono molto interessanti e comprendono siti particolari come l’Area Archeologica di Piazza del Corso, il Monastero di Sant’Anna e quello di Sant’Andrea, il Museo Diocesano e il Museo Archeologico Provinciale, le Domus del Decumano e il Teatro Ellenistico Romano di Pareti e altri luoghi simbolo della zona.

I “Tesori di Nuceria” con visite guidate gratuite

Una domenica dedicata agli appassionati di storia e cultura e un’occasione imperdibile per ammirare e conoscere da vicino le meraviglie della zona con all’apertura contemporanea dei principali siti archeologici e storici del territorio. Un format di divulgazione delle bellezze storiche realizzato grazie alla collaborazione tra le Amministrazioni Comunali di Nocera Superiore e Nocera Inferiore, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino e le associazioni del Terzo Settore.

Domenica 19 aprile 2026, dalle 10 alle 13 – Siti aperti

Area Archeologica di Piazza del Corso

Battistero Paleocristiano di Piazza Santa Maria Maggiore

Terme del Parco Urbano di Via Fiuminale

Monastero di Sant’Anna in Via Sant’Anna

Museo Diocesano San Prisco

Domus del Decumano Via Petrosino

Museo Archeologico Provinciale dell’Agro nocerino

Villa Comunale De Sauge

Teatro Ellenistico Romano di Pareti

Convento di Sant’Andrea

Maggiori informazioni – I “Tesori di Nuceria

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