Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 16 al 19 aprile 2026

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate all’aria aperta gustando il cibo della nostra terra e conoscendo luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 16 al 19 aprile 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per partecipare a eventi che ci propongono anche bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Mostra della Minerva a Salerno: Festa delle Piante ad ingresso libero con 90 stand

Ritorna la festa della Mostra della Minerva nella Villa Comunale di Salerno da venerdì 17 a domenica 19 Aprile 2026, una mostra/fiera delle piante rare e di quanto fa giardino, che si terrà quest’anno per la 24°edizione. L’evento è ad ingresso libero nei giorni 17,18 e 19 Aprile 2026 con orari da Venerdì, dalle ore 15:00 (inaugurazione) alle ore 20:30, e poi, Sabato e Domenica dalle ore 9:00 alle 20:30 (orario continuato). Un’occasione per gli amanti delle piante che potranno visitare l’esposizione green. Anche quest’anno, previsti oltre 90 stand di espositori e non mancheranno anche selezioni di arredo giardino e complementi per giardino.Mostra della Minerva

Sagra dell’Asparago a Calabritto, nel cuore dell’Irpinia: programma

Nei giorni 18 e 19 aprile 2026 a Calabritto si terrà la 4°edizione della Sagra dell’Asparago, un appuntamento nel cuore dell’Irpinia. Una manifestazione che celebra i sapori autentici del territorio dove non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e con l’asparago selvatico sarà il protagonista della festa. Un evento organizzato dal Forum dei Giovani che oltre alla gastronomia irpina offrirà un programma di eventi che spazia da convegni tematici, concerti dal vivo, trekking naturalistico e altro. Sagra dell’Asparago a Calabritto

Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianiello con i Sapori del Sannio

Quattro giorni di festa nel Sannio Sabato 18 e domenica 19 aprile e poi anche sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 con l’Associazione Culturale Borgo Sannita, che ha organizzato nel piccolo Borgo di Puglianello nel Sannio la II Edizione della “Sagra e… L’ Aniéll”. Una festa ispirata al piatto tratto da un’antica ricetta di Pasquale Di Crosta, da qui il nome, (anello) che raffigura la forma del Centro Storico di Puglianello e simbolo dell’ unione dei Prodotti Tipici del posto. La “Sagra e… L’ Aniéll” si svolgerà in via Giovanni Pitò a Puglianello (BN). Il programma della Sagra e… L’Aniéll 2026 a Puglianiello

Festa del Broccolo Aprilatico a Paternopoli, presidio SlowFood

Nei giorni 17 e 18 aprile 2026 a Paternopoli, tra le verdi colline irpine, si terrà la Festa del Broccolo Aprilatico. Protagonista della festa sarà il Broccolo Aprilatico, ortaggio raro e prezioso, dal colore verde intenso, il gusto dolce con una punta di amaro e una consistenza croccante anche dopo la cottura. Un broccolo primaverile, apprezzato in ricette abbinato a sarde, aglio e limone ma in generale è un buon ingrediente per la preparazione di primi piatti di pasta fatta in casa (fusilli arrotolati a mano ad esempio) o per il pancotto oppure come semplice contorno che ben si sposa, nella tradizione locale, con la carne di maiale.Festa del Broccolo Aprilatico a Paternopoli

“Vedi Napoli e poi mangia” appuntamenti e degustazioni gratuite: programma

Anche quest’anno a Napoli torna dal 26 marzo al 3 maggio 2026 la quarta edizione, “Vedi Napoli e poi mangia”, una rassegna promossa dal Comune di Napoli che porterà alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali. In programma tanti eventi gratuiti con 20 appuntamenti con racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali e 6 concerti nelle chiese di cui vi abbiamo già parlato. Tutti gli eventi sono gratuiti Vedi Napoli e poi mangia

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile a Napoli

Anche per aprile 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Campania da Scoprire: il borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.