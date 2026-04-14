Peppe Barra al Teatro Troisi di Napoli con “Buonasera a tutti”: date e biglietti

Al Teatro Troisi di via Leopardi, a Fuorigrotta, Peppe Barra sarà l’unico mattatore in scena proponendo una bellissima passeggiata nei suoi 60 anni di carriera, tra teatro e canzone, toccando la musica barocca, la tradizione popolare, il mondo magico di Basile e tanto altro

Peppe Barra sarà al Teatro Troisi di Fuorigrotta fino al 19 aprile 2026 con uno straordinario spettacolo dal titolo «Buonasera a tutti – Dai miei disordinati appunti», un bellissimo ricordo scenico dei suoi 60 anni di carriera.

Un grandissimo artista Peppe Barra, un vero monumento del teatro e della musica napoletana, che sarà sulle scene del Troisi con “Buonasera a tutti”, accompagnato al pianoforte dal M° Luca Urciuolo per la regia di Francesco Esposito proponendo agli spettatori una straordinaria “passeggiata in oltre 60 anni di carriera, tra teatro e canzone”.

Un evento che è un bel momento di intimità tra artista e spettatori

Uno spettacolo veramente speciale “Buonasera a tutti”, un momento di intimità tra artista e spettatori, con Barra che sarà in un continuo e coinvolgente dialogo con la platea. Un bellissimo viaggio nella vita dell’uomo e dell’artista: i ricordi di infanzia e adolescenza nella Procida e nella Napoli degli anni ’50, la memoria di giovanissimo attore con Zietta Liù, fino al successo della Nuova Compagnia di Canto Popolare e agli anni di teatro insieme alla straordinaria madre e compagna di scena: l’indimenticabile Concetta Barra.

Un viaggio poetico e musicale nell’universo artistico di Barra, tra ricordi, racconti e canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tra ironia, malinconia e tradizione, l’artista offrirà al pubblico il suo mondo interiore, fatto di poesia, memoria e libertà espressiva. Uno spettacolo da non perdere che divertirà ed emozionerà il pubblico con follia e poesia, in un felice incontro fatto di gioia ed ironia. Prezzi da 27 a 32 euro più prevendita.

Maggiori informazioni – Teatro Triosi Napoli

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