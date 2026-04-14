COMICON Off 2026 a Napoli: tutte le mostre e gli eventi del fuoriFestival in città

Dal 10 aprile al 31 maggio 2026 torna a Napoli il COMICON Off, il fuoriFestival di COMICON che porta in tutta la città mostre, workshop, talk, live drawing e appuntamenti dedicati al fumetto e alla cultura pop.

Il COMICON Off 2026 a Napoli è uno degli appuntamenti culturali più interessanti della primavera: non un semplice evento collaterale, ma una vera estensione urbana di COMICON, capace di portare il festival fuori dalla fiera e dentro librerie, musei, teatri, gallerie, università e spazi culturali cittadini.

Dal 10 aprile al 31 maggio 2026, Napoli diventa così una grande mappa della cultura pop contemporanea, con un programma diffuso che coinvolge diversi quartieri e propone mostre, incontri, performance, eventi k-pop, laboratori, musica e ospiti. Un calendario ampio e trasversale pensato non solo per gli appassionati di fumetto, ma anche per chi cerca cose originali da fare a Napoli tra aprile e maggio.

COMICON Off 2026 a Napoli in breve

Cos’è: il fuoriFestival di COMICON dedicato a fumetto, illustrazione, arti visive e cultura pop.

il fuoriFestival di COMICON dedicato a fumetto, illustrazione, arti visive e cultura pop. Quando: dal 10 aprile al 31 maggio 2026 , con alcune mostre che proseguono anche oltre.

dal , con alcune mostre che proseguono anche oltre. Dove: in varie sedi di Napoli e, per alcuni appuntamenti, anche in Campania.

in varie sedi di Napoli e, per alcuni appuntamenti, anche in Campania. Quanto costa: molti eventi sono gratuiti, mentre alcune mostre sono incluse nel biglietto della sede ospitante.

Perché il COMICON Off 2026 merita una visita

Il punto di forza del COMICON Off 2026 è che riesce a far uscire il fumetto dai suoi spazi abituali e a metterlo in dialogo con Napoli. Non c’è solo l’evento da vedere, ma un’esperienza diffusa da vivere, fatta di luoghi, linguaggi e pubblici diversi. È questa la sua vera forza: trasformare il festival in una presenza viva nella città.

Per chi ama l’illustrazione, i graphic novel e la cultura pop, è l’occasione giusta per scoprire grandi autori e nuove mostre. Per chi invece vuole semplicemente approfittare della primavera per visitare Napoli in modo diverso, il COMICON Off diventa un ottimo pretesto per entrare in librerie storiche, teatri, musei e spazi culturali con uno sguardo nuovo.

Le mostre principali del COMICON Off 2026 a Napoli

Le esposizioni gratuite da non perdere

Larissa Bertonasco: In guerra sarà visitabile dal 20 aprile al 30 maggio 2026 presso Mondadori Bookstore MA in via Santa Brigida. È una mostra intensa e stratificata, in cui disegno contemporaneo, archivio e memoria personale si intrecciano per raccontare fascismo, colonialismo italiano e storia familiare. Il 2 maggio è previsto anche un live reading con l’autrice. Ingresso gratuito.

Spaccanapoli in Mostra, in programma dall’8 al 31 maggio 2026 al Teatro Bellini, accende i riflettori sull’eccellenza fumettistica locale. È una mostra importante soprattutto per chi vuole seguire la scena partenopea e scoprire opere autoriali selezionate tra quelle pubblicate nel 2025. Ingresso gratuito.

Ximo Abadìa: Dal Segno all’Etica, dal 10 aprile al 7 maggio 2026 sempre al Teatro Bellini, è una mostra antologica dedicata a uno degli illustratori spagnoli contemporanei più interessanti. Il suo linguaggio visivo, geometrico e vibrante, si intreccia con temi civili e sociali, rendendo l’esposizione una delle più attuali dell’intero programma. Ingresso gratuito.

Oltre i Meridiani, Esplorando Immaginari, in programma dall’11 aprile al 5 maggio 2026 presso Giosi Spazio 104, è molto più di una semplice mostra. Il progetto mette insieme opere, riflessioni sul viaggio, processi creativi e laboratori come l’Animation Experience dedicata allo stop motion. Ingresso gratuito.

Daria Schmitt: Cartografie Oniriche, dal 13 al 30 aprile 2026 alla Galleria HDE, è una mostra raffinata che si muove tra realtà e immaginazione con tavole dal segno preciso e suggestivo. Perfetta per chi ama la bande dessinée e l’illustrazione di qualità. Ingresso gratuito.

Leo Ortolani: Fletto i muscoli e galleggio nel vuoto, dal 13 aprile al 13 maggio 2026 presso il Dipartimento di Fisica della Federico II a Monte Sant’Angelo, è una delle mostre più attese perché dedicata al Magister di COMICON 2026. L’esposizione ruota attorno alle storie spaziali di Ortolani e alle collaborazioni con l’Agenzia Spaziale Italiana. Ingresso gratuito.

Le mostre incluse nel biglietto della sede ospitante

Robert Crumb. Cattivi Pensieri, dal 27 maggio al 31 agosto 2026 al Maschio Angioino, porta a Napoli uno dei nomi più importanti del fumetto mondiale. È una mostra di grande richiamo, dedicata a un artista che ha cambiato il linguaggio visivo contemporaneo e trasformato il fumetto underground in arte riconosciuta. L’ingresso è incluso nel biglietto per la visita a Castel Nuovo.

I Bastardi di Pizzofalcone, fino al 6 maggio 2026 presso il Museo Zoologico, unisce il fascino della serie di Maurizio De Giovanni all’immaginario fumettistico costruito in collaborazione con la Scuola Italiana di Comix. Una proposta originale, soprattutto per chi ama le contaminazioni tra narrativa, serialità televisiva e fumetto. È previsto il biglietto della struttura.

Manara incontra Caravaggio: L’Omaggio a “Le Sette Opere della Misericordia”, dal 20 aprile al 19 maggio 2026 presso il Pio Monte della Misericordia, è una delle esposizioni più suggestive dell’intero cartellone. Milo Manara rilegge uno dei capolavori assoluti dell’arte barocca con il suo stile inconfondibile, in un dialogo molto forte tra fumetto e patrimonio artistico napoletano. Ingresso con biglietto della struttura.

Il senso, la forza e l’amore di un’opera di misericordia, con inaugurazione il 27 aprile 2026 presso il Salone delle Assemblee del Pio Monte della Misericordia, approfondisce i personaggi del fumetto dedicato a Le Sette Opere della Misericordia. Anche in questo caso la visita è legata all’ingresso della sede ospitante.

Gli altri eventi da segnare in agenda

Disegnare senza frontiere, in programma il 15 aprile 2026 alla Scuola Italiana di Comix, nasce dal confronto tra gli allievi e Medici Senza Frontiere. È uno degli appuntamenti più forti sul piano sociale e civile, perché usa il disegno per raccontare guerre, crisi e fragilità del presente. Ingresso gratuito.

Maledetti Toscani, dal 30 aprile al 30 maggio 2026 alla OFF Gallery, mette insieme tre artisti molto diversi tra loro come Simone Bianchi, Pau e Libero Maggini, offrendo una lettura pop, fantastica e visionaria dell’immaginario toscano contemporaneo. Ingresso gratuito.

Banshun tarda primavera: Acquerelli, disegni, ricordi, dall’1 al 30 maggio 2026 alla Galleria HDE, è la grande mostra antologica di Igort. Un appuntamento prezioso per chi ama gli autori capaci di unire memoria, viaggio, segno e profondità narrativa. Ingresso gratuito.

Gli eventi del COMICON Off 2026 anche fuori Napoli

Il programma del COMICON Off 2026 non si ferma al capoluogo. Ci sono infatti anche appuntamenti in Campania pensati per allargare ulteriormente il raggio del festival.

A Poggiomarino, dall’11 al 18 aprile 2026, si terrà Zootropolis in mostra, esposizione dedicata al lavoro di Alessandro Ranaldi, autore Disney legato al mondo di Zootropolis. La mostra, organizzata con la Vesevus Scuola di Fumetto, accompagnerà il pubblico dalle bozze iniziali fino al lavoro finito. Ingresso gratuito.

Ad Agropoli, invece, l’8 maggio 2026 ci sarà la presentazione del volume Diabolik “colpo a Paestum”, seguita dalla mostra visitabile dal 9 al 20 maggio 2026. Un doppio appuntamento che piacerà molto agli appassionati del celebre personaggio e a chi ama gli eventi che uniscono fumetto e territorio. Ingresso gratuito.

Vale la pena andare al COMICON Off 2026?

Sì, soprattutto per due motivi. Il primo è che il COMICON Off 2026 a Napoli offre un programma ampio, diffuso e qualitativamente molto alto, con eventi per pubblici diversi. Il secondo è che riesce a unire l’energia del festival con il fascino di Napoli, trasformando la visita a una mostra o a un talk in un’occasione per vivere la città in modo più curioso e creativo.

È quindi un appuntamento consigliato sia a chi segue COMICON ogni anno, sia a chi vuole semplicemente approfittare della primavera per scoprire mostre ed eventi culturali a Napoli fuori dai soliti circuiti.

Maggiori informazioni – Programma ufficiale del COMICON Off 2026

FAQ sul COMICON Off 2026 a Napoli

Quando si svolge il COMICON Off 2026 a Napoli?

Il COMICON Off 2026 si svolge dal 10 aprile al 31 maggio 2026, anche se alcune mostre proseguono oltre questa finestra.

Dove si tengono gli eventi del COMICON Off 2026?

Gli eventi si svolgono in varie sedi di Napoli, tra cui teatri, librerie, musei, gallerie, università e spazi culturali, con alcuni appuntamenti anche fuori città.

Il COMICON Off 2026 è gratis?

Molti eventi sono gratuiti, ma alcune mostre sono incluse nel biglietto della struttura che le ospita.

Quali sono le mostre più attese?

Tra le più attese ci sono quelle dedicate a Robert Crumb, Leo Ortolani, Milo Manara, Igort e Ximo Abadìa.

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