Mostra della Minerva a Salerno: Festa delle Piante ad ingresso libero con 90 stand di piante e fiori

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Nella Villa Comunale di Salerno ritorna la Mostra della Minerva con 90 stand

Ritorna la festa della Mostra della Minerva nella Villa Comunale di Salerno da venerdì 17 a domenica 19 Aprile 2026, una mostra/fiera delle piante che si terrà quest’anno per la 24° edizione.

Organizzata da Hortus Magnus, e patrocinata dal Comune, l’attesa manifestazione si terrà nella grande Villa Comunale di Salerno e sarà ad ingresso libero nei giorni 17,18 e 19 Aprile 2026 con orari da Venerdì, dalle ore 15:00 (inaugurazione) alle ore 20:30, e poi, Sabato e Domenica dalle ore 9:00 alle 20:30 (orario continuato).

Un’occasione per gli amanti delle piante che potranno visitare l’esposizione green-

Previsti anche tanti eventi alla Mostra della Minerva

Tre giorni anche pieni di eventi a Salerno per la Mostra della Minerva in Villa Comunale: sul link finale c’è il programma completo con gli eventi

In particolare ci saranno le “Conversazioni in Villa” per tutti e tre giorni su piante e fiori ma anche su altri argomenti e poi visite guidate in alcuni luoghi straordinari di Salerno e tanti altri eventi tra cui dimostrazioni, laboratori per adulti e bambini, esibizioni di yoga e eventi per i più piccoli, oltre a tantissimi stand con piante e fiori straordinari. Sul sito ufficiale anche l’elenco degli espositori presenti e la loro posizione sulla planimetria della mostra.

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