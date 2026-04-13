Aprile 2026 al Museo Madre: Laboratori e Visite Gratuite per tutta la Famiglia

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Per il mese di aprile 2026 laboratori per bambini, percorsi per adulti, iniziative per le famiglie e itinerari per le donne in dolce attesa e neomamme

Anche per tutto il mese di Aprile 2026 al Madre, il Museo di Arte contemporanea di Napoli, ci saranno tanti appuntamenti ogni fine settimana, tutti compresi nel biglietto di ingresso al Madre che è di 8 euro (intero) o 4 per il ridotto.

Previsti laboratori creativi dedicati ai bambini, percorsi per adulti e iniziative per le famiglie, itinerari per le donne in dolce attesa e neomamme, con lo scopo di garantire a tutti un’offerta il più inclusiva possibile alla scoperta del museo e delle opere esposte.

Fino al 1° giugno 2026 al Madre, il Museo d’Arte Contemporanea Donnaregina di Napoli, anche la mostra “ Gli anni. Capitolo 2 “ il secondo capitolo del progetto espositivo che rilegge la storia dell’arte contemporanea a Napoli.

Il programma di Aprile 2026 al Madre di visite guidate e laboratori

Madre WEEKEND | insieme al museo

Sabato 11 aprile ore 12-13

Visita Guidata – Gli Anni Capitolo due

Domenica 12 aprile ore 16-17

Madre Family – Uri Aran Untitled (I Love you)

Il tavolo che cambia – Visita guidata e laboratorio per famiglie

Dopo la visita, grandi e piccoli costruiscono una composizione collettiva con oggetti e materiali, trasformandola insieme per osservare come cambiano le relazioni nello spazio.

Cosa portare: 1–2 piccoli oggetti da casa

Sabato 18 aprile ore 12-13

Visita guidata speciale Uri Aran Untitled (I Love you) – con Marta Ferrara, responsabile dei servizi educativi, museo Madre

Domenica 12 aprile ore 16-17

Madre Family – Uri Aran Untitled (i Love you)

Animali e Classificazioni

Visita guidata e laboratorio per famiglie

Dopo la visita, i partecipanti creano e mettono in discussione categorie attraverso immagini, oggetti e parole, esplorando in modo creativo come costruiamo significati.

Sabato 25 aprile ore 17-18

Visita guidata – Uri Aran Untitled (I Love you)

Domenica 26 aprile ore 16-17

Madre Family – Uri Aran Untitled (I Love you)

Il tavolo che cambia

Visita guidata e laboratorio per famiglie

Le visite guidate e i laboratori offerti durante il weekend sono gratuiti per tutti i visitatori in possesso del biglietto d’ingresso al museo Madre. Si consiglia la prenotazione alla mail didattica@madrenapoli.it

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