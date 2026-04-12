Sagra e… l’Aniéll 2026 a Puglianiello con i Sapori del Sannio

Arrosto di maiale Foto di Ray Albrow su Unsplash

Quattro giorni di festa nel Sannio per un evento ispirato ai piatti tipici locali che ritorna per la seconda edizione.

Sabato 18 e domenica 19 aprile e poi anche sabato 25 e domenica 26 aprile 2026 l’Associazione Culturale Borgo Sannita, ha organizzato nel piccolo Borgo di Puglianello nel Sannio la II Edizione della “Sagra e… L’ Aniéll”.

Una festa ispirata al piatto tratto da un’antica ricetta di Pasquale Di Crosta, da qui il nome, (anello) che raffigura la forma del Centro Storico di Puglianello e simbolo dell’ unione dei Prodotti Tipici del posto.

La “Sagra e… L’ Aniéll” si svolgerà in via Giovanni Pitò a Puglianello (BN) e offrirà ai partecipanti una cucina di vitello e maiale a km0

​Il Ritmo della Festa: Il Programma Artistico

​Quattro appuntamenti nel doppio weekend di festa:

​Sabato 18 Aprile

ore 20:30: Si parte con NA DA DE BUENO.

​Domenica 19 Aprile (Dal pranzo alla cena):

Ore 12:30: musica popolare con Mr. ENZO NERI & THE BARON.

​Ore 20:30: Il sound di Mr. DISCO PARADISE – LIVE BAND.

​Sabato 25 Aprile

ore 20:30: Il groove dei MASTRAMIGOS per una serata ad alto volume.

​Domenica 26 Aprile (Dal pranzo alla cena):

​Ore 12:30: La tradizione verace della PARANZA MADONNA DI BAGNI (Sarno).

​Ore 20:30: Il finale con DOMENICO e la sua inseparabile fisarmonica.

​Per la “Sagra e… L’ Aniéll” oltre a Stand gastronomici di prodotti e piatti tipici di Vitello e Maiale a km 0…. Ci sarà anche Comfort e Accoglienza per i visitatori che troveranno:

Tendostrutture riscaldate e al coperto per godersi la festa con ogni meteo.

​Area Giochi dedicata al divertimento dei più piccoli.

​Area Camper attrezzata per chi viaggia in libertà.

​Ospitalità: Possibilità di soggiornare nelle accoglienti strutture ricettive del borgo.

Area Parcheggio

Maggiori Informazioni: “Sagra e… L’ Aniéll Facebook – 392 3670003

Maggiori informazioni – Associazione Culturale Borgo Sannita

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