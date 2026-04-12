Sagra dell’Asparago 2026 a Calabritto: il weekend perfetto tra food, concerti e trekking

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Due giorni di festa a Calabritto per gustare l’asparago locale e la buona enogastronomica locale ma anche per incontrare la realtà produttiva locale tra piccoli agricoltori e produttori che coltivano le eccellenze del territorio

Nei giorni 18 e 19 aprile 2026 a Calabritto si terrà la quarta edizione della Sagra dell’Asparago, un appuntamento da non perdere nel cuore dell’Irpinia. Una bella manifestazione che celebra i sapori autentici del territorio dove non mancheranno degustazioni di prodotti tipici e con l’asparago selvatico sarà il protagonista della festa. Un evento organizzato dal Forum dei Giovani che oltre alla buona gastronomia irpina offrirà un programma di eventi che spazia da convegni tematici, concerti dal vivo, trekking naturalistico e altro.

A Calabritto la Sagra dell’Asparago è uno degli appuntamenti più attesi della primavera e celebra uno dei prodotti simbolo del territorio, valorizzando tradizioni, sapori autentici e cultura locale. Un’occasione speciale per stare insieme, condividere sapori genuini e riscoprire le radici del territorio in un’atmosfera di festa, convivialità e divertimento per tutte le età.

Programma 2026 della Sagra dell’Asparago

Sabato 18 aprile 2026

Ore 16:30: Convegno “La Filiera delle Certificazioni Igp/Pat per preservare l’identita’ Territoriale: Tradizioni d’Irpinia”

Ore 18:00: Show Cooking e Aperiforum presso Britta Bar

Ore 19:30: Apertura Area Food Presso Forumstand

Ore 20:00: Sfilata Del Gruppo FolkloricoGregoriano

Ore 21:30: Bakkano Sound

Ore 00:30: Dj Set Pjr

Domenica 19 aprile 2026

Ore 10:00: Escursione a Cura di Calabritto Escursioni

Ore 10:30: Forum Game & Gonfiabili per Bambini

Ore 11:30: Aperiforum

Ore 13:00: Pranzo in Piazza con Organetto Moderno Band

Ore 15:00: Intrattenimento per Bambini con Pazza Gioia

Ore 17:30: Aperiforum

Ore 19:30: Apertura Area Food Presso Forumstand

Ore 20:00: Esibizione Della Scuola di Ballo “Latin Art Academy”

Ore 21:30: Medina Band

Maggiori Informazioni: Forum dei Giovani fdgcalabritto@gmail.com

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