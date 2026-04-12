Cosa fare in Irpinia il 17 e 18 aprile 2026: Festa del Broccolo Aprilatico a Paternopoli

broccolo aprilatico Ph Touring Club Italiano

La bella festa del Broccolo Aprilatico torna a Paternopoli con i sapori autentici dell’Irpinia per celebrare il suo ortaggio più gustoso, presidio SlowFood. Non solo una festa, ma un viaggio tra i sapori veri della terra irpina

Nei giorni 17 e 18 aprile 2026 a Paternopoli, tra le verdi colline irpine, si terrà l’attesa Festa del Broccolo Aprilatico, un evento che celebra uno dei simboli più veri della tradizione gastronomica irpina. Protagonista della festa sarà il Broccolo Aprilatico, presidio Slow Food, e ortaggio raro e prezioso, dal colore verde intenso, il gusto dolce con una punta di amaro e una consistenza croccante anche dopo la cottura. Un ottimo broccolo primaverile, apprezzato in ricette abbinato a sarde, aglio e limone ma in generale è un buon ingrediente per la preparazione di primi piatti di pasta fatta in casa (fusilli arrotolati a mano ad esempio) o per il pancotto oppure come semplice contorno che ben si sposa, nella tradizione locale, con la carne di maiale.

Il 17 e 18 aprile 2026 a Paternopoli la festa del Broccolo Aprilatico si terrà in Piazzetta Scala Santa con due giorni dedicati alla tradizione, alla biodiversità e al buon cibo. Durante l’evento nelle strade di Paternopoli ci saranno stand gastronomici che prepareranno per i visitatori ricette tipiche a base di broccolo, preparate secondo antiche tradizioni. Durante la festa, come presidio SlowFood, non mancheranno i laboratori del gusto, in cui esperti e appassionati racconteranno come utilizzare questo squisito ortaggio in cucina.

Poi momenti musicali con musica dal vivo e intrattenimento che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Programma 17 – 18 Aprile 2026 – Piazzetta Scala Santa – Paternopoli

Venerdì 17 aprile

18:00 Aperitivo

20:00 Stand gastronomici

21:00 Musica live – Briganti d’Irpinia

Premiazione Carnevale 2026

Sabato 18 aprile

18:00 Aperitivo

20:00 Stand gastronomici

21:00 Musica live – Orchestra Achille

Maggiori informazioni – Festa del Broccolo Aprilatico a Paternopoli, presidio SlowFood

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