L’Incanto degli Astroni: a Napoli una giornata tra la natura nella Riserva WWF degli Astroni

Ph Facebook Oasi degli Astroni

Una nuova tappa dell’Incanto degli Astroni un evento che permette di vivere varie esperienze nei Campi Flegrei

Domenica 12 aprile 2026 ci sarà una nuova tappa dell’evento “L’Incanto degli Astroni” che consente di vivere una giornata nei Campi Flegrei tra le bellezze della natura della Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni e il mondo del vino di Cantine Astroni.

“L’Incanto degli Astroni” è un evento che viene organizzato quasi ogni mese e ci permette di effettuare un’ escursione guidata nella Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni seguita da una visita e degustazione alle Cantine Astroni, affianco alla riserva WWF e il pranzo in cantina con antipasto, primo e secondo.

L’evento verrà ripetuto anche in altri giorni: le prossime date disponibili sono le seguenti: 12 aprile, 16 maggio, 14 giugno, 11 luglio 2026.

L’Incanto degli Astroni – evento di domenica 12 Aprile 2026

Un’ esperienza nella natura alle porte di Napoli, nella bella Oasi WWF di Agnano e nella vicina Cantina degli Astroni con i suoi vigneti. Una straordinaria nella natura che inizia alle 10 del mattino e si conclude dopo le 15. Si camminerà nei sentieri del cratere, scoprendo la storia di questo luogo unico e si concluderà l’esperienza in cantina con la degustazione dei vini accompagnata dal pranzo.

Domenica 12 Aprile 2026 – L’Incanto degli Astroni – Programma

Ore 10:00 – Escursione guidata nella Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni

Sentiero Borbonico

Sito idrotermale e Lago Grande

Sentiero forestale con la quercia secolare “Gennarino”

Sentiero scalinato (160 gradini naturali – 90 m di dislivello)

Ore 12:00 – Visita e degustazione alle Cantine Astroni

Passeggiata nei vigneti con vista sul cratere

Visita della cantina

Degustazione di 3 vini: Astro – Spumante di Falanghina Colle Imperatrice – Falanghina Colle Rotondella – Piedirosso

Pranzo in cantina con antipasto, primo e secondo.

L’Incanto degli Astroni

Costo – 50 € adulti / 20 € bambini (6–17 anni)

Durata: circa 4 ore

Prenotazione obbligatoria (entro 2 giorni)

Info e prenotazioni – 081.5884182 – 350.1690363 – visite@cantineastroni.com

Maggiori informazioni – Cantine degli Astroni

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