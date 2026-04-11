L’Incanto degli Astroni: a Napoli una giornata tra la natura nella Riserva WWF degli Astroni

Una nuova tappa dell’Incanto degli Astroni un evento che permette di vivere varie esperienze nei Campi Flegrei
Domenica 12 aprile 2026 ci sarà una nuova tappa dell’evento “L’Incanto degli Astroni” che consente di vivere una giornata nei Campi Flegrei tra le bellezze della natura della Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni e il mondo del vino di Cantine Astroni.
“L’Incanto degli Astroni” è un evento che viene organizzato quasi ogni mese e ci permette di effettuare un’ escursione guidata nella Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni seguita da una visita e degustazione alle Cantine Astroni, affianco alla riserva WWF e il pranzo in cantina con antipasto, primo e secondo.
L’evento verrà ripetuto anche in altri giorni: le prossime date disponibili sono le seguenti: 12 aprile, 16 maggio, 14 giugno, 11 luglio 2026.
L’Incanto degli Astroni – evento di domenica 12 Aprile 2026
Un’ esperienza nella natura alle porte di Napoli, nella bella Oasi WWF di Agnano e nella vicina Cantina degli Astroni con i suoi vigneti. Una straordinaria nella natura che inizia alle 10 del mattino e si conclude dopo le 15. Si camminerà nei sentieri del cratere, scoprendo la storia di questo luogo unico e si concluderà l’esperienza in cantina con la degustazione dei vini accompagnata dal pranzo.
Domenica 12 Aprile 2026 – L’Incanto degli Astroni – Programma
Ore 10:00 – Escursione guidata nella Riserva Naturale WWF Cratere degli Astroni
- Sentiero Borbonico
- Sito idrotermale e Lago Grande
- Sentiero forestale con la quercia secolare “Gennarino”
- Sentiero scalinato (160 gradini naturali – 90 m di dislivello)
Ore 12:00 – Visita e degustazione alle Cantine Astroni
- Passeggiata nei vigneti con vista sul cratere
- Visita della cantina
- Degustazione di 3 vini:
- Astro – Spumante di Falanghina
- Colle Imperatrice – Falanghina
- Colle Rotondella – Piedirosso
- Pranzo in cantina con antipasto, primo e secondo.
L’Incanto degli Astroni
- Costo – 50 € adulti / 20 € bambini (6–17 anni)
- Durata: circa 4 ore
- Prenotazione obbligatoria (entro 2 giorni)
- Info e prenotazioni – 081.5884182 – 350.1690363 – visite@cantineastroni.com
Maggiori informazioni – Cantine degli Astroni
© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.