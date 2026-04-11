“GiuRo. Libera Gioventù Bannata dal Tempo” al Teatro Bellini di Napoli

Un nuovo lavoro di Mimmo Borrelli al Bellini di Napoli. In un Sud post-apocalittico, Romeo e Giulietta diventano simboli di una generazione braccata, senza tempo né futuro

Dall’11 al 26 aprile 2026 sulle scene del Teatro Bellini ci sarà “GiuRo. Libera Gioventù Bannata dal Tempo”, il nuovo lavoro di Mimmo Borrelli, drammaturgo e regista. Borrelli propone un adattamento ispirato a Shakespeare, reinterpretando i temi universali di “Romeo e Giulietta” con sul palco la Compagnia Bellini Teatro Factory e il progetto sonoro curato da Antonio Della Ragione.

La realizzazione dello spettacolo è stata caratterizzata da un costante dialogo tra autore e interpreti: Borrelli ha scelto di coinvolgere i giovani attori della Bellini Teatro Factory in ogni fase del lavoro, dando origine a una voce corale che esprime le aspirazioni, le inquietudini e i timori della gioventù contemporanea.

L’amore fragile dei due giovani è l’unico spiraglio in un mondo disgregato

La riscrittura shakespeariana, nella quale l’energia della nuova generazione ha contribuito a trasformare la narrazione, offre così l’opportunità di esplorare le dinamiche del conflitto generazionale, la complessità della comunicazione e la ricerca di una propria identità.

“GiuRo” colloca la vicenda degli amanti in un contesto distopico dei Campi Flegrei, territorio ricco di memoria e suggestione, che si configura come metafora di una società in crisi. Il progetto sonoro di Antonio Della Ragione accompagna la narrazione, accentuando l’atmosfera di sospensione e inquietudine che avvolge i protagonisti. In questo scenario, la tensione tra giovani e adulti assume una valenza poetica e universale, rendendo ogni gesto portatore di significato sociale.

Maggiori informazioni – Teatro Bellini “GiuRo. Libera Gioventù Bannata dal Tempo”

Prezzi – da 18€ a 30 € più prev. Under 29 -15 € (miglior posto disponibile al momento dell’acquisto).

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