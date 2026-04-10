Wine Spot arriva a FOQUS con Vini Rivoluzionari: a Napoli un sabato tra calici, musica e inclusione

Foqus - foto di repertorio

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C’è un modo diverso di vivere il vino a Napoli, ed è quello che passa dai luoghi che hanno un’anima, dalle storie che meritano di essere ascoltate e dai progetti che riescono a mettere insieme gusto, bellezza e significato. Sabato 11 aprile 2026, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, arriva una nuova edizione di Wine Spot, questa volta ospitata negli spazi della Fondazione FOQUS, a due passi dal murales di Maradona.

Il titolo scelto per questa edizione è già tutto un programma: “Vini Rivoluzionari”. E in effetti non si parla di una semplice degustazione, ma di un percorso che mette al centro bottiglie, persone e territori che hanno qualcosa da raccontare. Qui il vino non è solo piacere, ma diventa racconto, identità, coraggio e anche una piccola presa di posizione.

WINE SPOT – Vini Rivoluzionari 📅 Sabato 11 aprile 2026 🕛 Dalle 12:00 alle 24:00 📍 Fondazione FOQUS – Via Portacarrese a Montecalvario, 69 – Napoli 🎟️ Ingresso 6 euro in prevendita 🎟️ Ingresso al botteghino 6 euro dalle 12:00 alle 18:00, poi 8 euro 🍷 Ogni calice costa 6 euro Acquista i biglietti | Apri la mappa | Prenota i laboratori su WhatsApp

Un evento da vivere, non solo da degustare

Chi segue gli eventi a Napoli lo sa bene: quando una manifestazione riesce a unire una bella location, una selezione curata e un’atmosfera autentica, allora non stiamo più parlando di un appuntamento qualsiasi. Wine Spot nasce proprio così, come un’esperienza da attraversare liberamente: entri, ti perdi tra i banchi d’assaggio, ti fermi davanti a un’etichetta che ti incuriosisce, scambi due parole, assaggi qualcosa di buono e intanto ti godi la giornata.

Il cuore di questa edizione sono i vini rivoluzionari: vini che nascono su terre confiscate alla camorra, vini coltivati su pendici difficili dove tutto sembra sfidare la logica, vini artigianali che non inseguono la standardizzazione ma il carattere, la verità, il legame con la terra. E poi ci sono anche le etichette che sperimentano e innovano, fino ai vini dealcolizzati, segno di un mondo del vino che cambia senza perdere curiosità e identità.

Perché FOQUS è la cornice perfetta

La scelta della Fondazione FOQUS non è casuale. Siamo in uno dei luoghi più vivi e interessanti della città, dentro un progetto che negli anni ha trasformato gli spazi dell’ex Istituto Montecalvario in un presidio di formazione, cultura, lavoro e socialità. E tutto questo nei Quartieri Spagnoli, una delle zone più magnetiche di Napoli, dove ogni vicolo sembra raccontare qualcosa.

Arrivare qui per un evento del genere significa vivere anche il quartiere: il passaggio vicino al murales di Maradona, l’energia della zona, la sensazione di stare in una Napoli che non si limita a mostrare la sua bellezza, ma la rimette continuamente in circolo. È anche questo che rende speciale l’appuntamento per chi cerca cosa fare a Napoli nel weekend e vuole uscire dai soliti itinerari.

Vino, inclusione e street food: il bello di un racconto collettivo

Uno degli aspetti più belli di questa edizione è che ogni dettaglio sembra andare nella stessa direzione. I vini saranno serviti dai ragazzi della Bottega dei Semplici Pensieri, un progetto che valorizza capacità, talento e percorsi di inclusione, offrendo esperienze concrete nel mondo dell’accoglienza. È una presenza che dà ancora più senso all’evento, perché trasforma il gesto dell’assaggio in qualcosa di più ampio, umano, condiviso.

Accanto ai calici ci sarà anche lo street food d’autore a cura di Quostro, con una proposta pensata per accompagnare il percorso tra i vini: pizza, pizza fritta, sandwich, ciabatte e rosette. In pratica, uno di quegli abbinamenti perfetti che a Napoli funzionano sempre: buon bere, buon cibo e quella convivialità spontanea che qui non va mai costruita a tavolino.

Musica, relax e laboratori per i bambini

Il bello è che la giornata è costruita per essere vissuta con tempi diversi. Dalle 12:00 alle 17:00 ci sarà il Listening Bar, perfetto per chi vuole iniziare con calma, chiacchierare, assaggiare e godersi la parte più rilassata dell’evento. Dalle 17:00 alle 24:00, invece, l’atmosfera cambia ritmo con il live dei TRICK BEAT e il dj set di KANT e Giorgio Bracci.

C’è anche un dettaglio che rende tutto ancora più interessante per chi si organizza in famiglia o con amici: i laboratori a cura della Fondazione FOQUS, pensati per i più piccoli ma utili anche ai grandi che vogliono vivere la degustazione con maggiore tranquillità. La prenotazione avviene tramite WhatsApp al numero 338 468 5369.

Le cantine protagoniste di Wine Spot – Vini Rivoluzionari

La selezione di cantine è ampia e promette un percorso ricco di sfumature, territori e approcci diversi. Saranno presenti: Di Marzo, Fontana Vecchia, La Fortezza, Mastrobernardino, Tenuta Agustea, Tenuta Cavalier Pepe, Tenuta del Meriggio, Vitis Aurunca, Firriato, Cantine Famiglietti, Terredora, Paul Balke, Cantine Astroni, Cantine Martusciello, Villa Dora, Villa Lanata, Chateau d’Esclans e Vite Matta Onlus.

Per la sezione dedicata ai vini dealcolizzati ci sarà anche Chavin, presenza che aggiunge una nota contemporanea a un evento che ha scelto di non chiudersi in una sola idea di vino, ma di aprirsi a gusti, curiosità e nuove sensibilità.

Informazioni utili per partecipare

Data: sabato 11 aprile 2026

sabato 11 aprile 2026 Orario: dalle 12:00 alle 24:00

dalle 12:00 alle 24:00 Location: Fondazione FOQUS, Via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli

Fondazione FOQUS, Via Portacarrese a Montecalvario 69, Napoli Ingresso in prevendita: 6 euro

6 euro Ingresso al botteghino: 6 euro dalle 12:00 alle 18:00, poi 8 euro

6 euro dalle 12:00 alle 18:00, poi 8 euro Costo di ogni calice: 6 euro

6 euro Laboratori: prenotazione via WhatsApp al 3384685369

Un appuntamento da non perdere tra gli eventi del weekend a Napoli

Tra gli eventi del weekend a Napoli, questo è uno di quelli che meritano attenzione perché mette insieme tante anime diverse della città: l’enogastronomia, la musica, la dimensione sociale, la voglia di stare insieme e la bellezza di un luogo simbolico. Wine Spot – Vini Rivoluzionari non è solo un posto dove bere bene, ma uno spazio dove il vino diventa una storia collettiva da condividere.

Se stai cercando cosa fare a Napoli sabato, e vuoi vivere qualcosa di originale, intenso e profondamente legato al territorio, segna questo appuntamento. Porta amici, curiosità e voglia di scoprire. Perché tra un calice, una chiacchiera e una passeggiata nei Quartieri Spagnoli, potresti trovare uno degli eventi più belli di questo inizio di primavera. Non perdere questo appuntamento e scopri tutto quello che c’è da fare a Napoli nel weekend.