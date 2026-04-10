Giardinetti a Casa Azul: il flower market sul mare a Pozzuoli tra fiori, musica e workshop

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Ci sono eventi che si visitano, e poi ci sono eventi che si vivono. Giardinetti, il nuovo flower market napoletano in programma a Casa Azul, a Pozzuoli, appartiene decisamente alla seconda categoria. Un appuntamento pensato per chi ama i fiori, la creatività, il mare, la buona musica e quelle giornate leggere che sanno subito di primavera.

Il format arriva con due date da segnare in agenda, il 12 e il 19 aprile, e trasforma Casa Azul in un piccolo mondo fatto di colori, profumi, stand, workshop, food experience e musica dal vivo. Il tutto in una cornice davvero speciale: una casa sul mare, tra atmosfera rilassata e vibrazioni giuste, dove lasciarsi guidare semplicemente dalla curiosità.

Un evento gratuito tra natura, creatività e mare

La cosa bella di Giardinetti è che non nasce come semplice market, ma come esperienza da attraversare con i propri tempi. Si entra e ci si perde tra i dettagli: un angolo fiorito, uno stand creativo, un workshop, un drink vista mare, un sottofondo musicale che accompagna tutta la giornata. È un percorso libero, fluido, costruito tra spazi interni ed esterni, dove ogni tappa invita a fermarsi un po’ di più.

Il cuore dell’evento sarà naturalmente il flower market, con una selezione di realtà ispirate al verde, al mondo floreale e a tutto ciò che ruota intorno alla bellezza della natura. Ma non finisce qui, perché Giardinetti mette insieme anche food & drink experience, momenti di condivisione, attività creative e una dimensione lifestyle che rende l’evento perfetto per un pubblico molto ampio.

Workshop e attività per bambini: una giornata perfetta anche per le famiglie

Tra gli aspetti più interessanti di Giardinetti c’è sicuramente l’attenzione alle famiglie. In programma ci saranno infatti anche workshop e attività per bambini, pensati per coinvolgere i più piccoli in una giornata all’aria aperta, colorata e stimolante.

È proprio questo uno dei punti forti dell’evento: riuscire a mettere insieme il fascino di un market curato e contemporaneo con il piacere di una domenica da vivere con calma, anche con i bambini. Un’idea semplice ma vincente, soprattutto in una location così suggestiva come Casa Azul, sul mare di Pozzuoli.

Musica, DJ set e un ospite speciale: il 19 aprile live show di Napoleone

Non manca naturalmente la musica, che accompagnerà l’intera esperienza con una selezione di artisti e DJ set capaci di dare ritmo alla giornata senza snaturarne l’atmosfera rilassata e solare.

Per il 12 aprile sono annunciati Alfonso Mauro, Andrea Aversano, Antonia Visconti b2b Alessandro Pedace, Ivan Di Massa b2b Luca Scudieri e Morea, per una line-up interessante che renderà ancora più piacevole il flusso dell’evento dalla mattina fino alla sera.

Il 19 aprile, invece, ci sarà uno degli appuntamenti più attesi di questa edizione: il live show di Napoleone, nome di grande richiamo che aggiunge ancora più forza a un format già molto interessante. Per chi cerca un evento gratuito vicino Napoli con musica di rilievo, bella atmosfera e una location sul mare, questo è senza dubbio uno degli appuntamenti da tenere d’occhio.

Casa Azul, una location perfetta per la primavera nei Campi Flegrei

Affacciata sul mare e immersa nell’atmosfera unica dei Campi Flegrei, Casa Azul è una di quelle location che riescono da sole a dare carattere a un evento. Qui il confine tra relax, convivialità e intrattenimento si fa sottile: si può passeggiare tra gli stand, fermarsi per un drink, godersi il panorama, ascoltare musica e vivere una giornata diversa dal solito in una delle zone più suggestive dei dintorni di Napoli.

Ed è proprio questa combinazione a rendere Giardinetti così interessante: un evento curato, accessibile, gratuito, adatto sia a chi ama il mondo floreale sia a chi ha semplicemente voglia di trascorrere una domenica bella, leggera e piena di energia positiva.

Tutte le info utili per partecipare

Giardinetti a Casa Azul

Date: 12 e 19 aprile

Orario: dalle 10:00

Dove: Casa Azul, Via Miliscola 181, Pozzuoli

Ingresso: gratuito con registrazione online

Per partecipare è consigliata la registrazione tramite Eventbrite:

Registrazione gratuita per Giardinetti del 12 aprile

Registrazione gratuita per Giardinetti del 19 aprile

Per ulteriori info, aggiornamenti e contenuti sull’evento puoi seguire anche la pagina Instagram ufficiale:

@giardinetti.na

Insomma, che si vada per il flower market, per i workshop per bambini, per la musica o semplicemente per passare una giornata diversa sul mare, Giardinetti ha tutte le carte in regola per diventare uno degli eventi più belli di aprile tra Napoli, Pozzuoli e i Campi Flegrei.

Un evento gratuito, curato e pieno di atmosfera, da vivere più che da raccontare.