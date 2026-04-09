Sorrento Coast Science Festival: eventi, laboratori, spettacoli e passeggiate

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Sulla costiera sorrentina il primo festival dedicato alla divulgazione scientifica sul territorio, un evento che vuole raccontare il mondo che ci circonda attraverso la lente della scienza

Dal 9 al 12 aprile 2026 la Penisola Sorrentina ospita il Sorrento Coast Science Festival, il primo festival dedicato alla divulgazione scientifica sul territorio, con eventi, laboratori, spettacoli e passeggiate per tutte le età che si svolgeranno tra Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant’Agnello e Sorrento. Un evento nuovo che vuole raccontare il mondo che ci circonda attraverso la lente della scienza, senza rinunciare allo stupore e all’intrattenimento.

Tanti gli ospiti del Sorrento Coast Science Festival sia alcune eccellenze locali che importanti divulgatori del panorama nazionale tra cui Federico Benuzzi, Beatrice Mautino, Alberto Grandi, Massimo Di Maio, Giuseppe Barbera, Umberto Guidoni e Barbascura X.

Un programma ricco di eventi al primo Sorrento Coast Science Festival

Previsto un programma con tanti stimoli per tutti con escursioni, laboratori didattici, conferenze, talk, spettacoli, cena a tema scienza e appuntamenti per le scuole. La parola chiave scelta per l’edizione 2026 del festival è “MIGRAZIONI”, che, come spiegano gli organizzatori, significa parlare di connessioni per mostrare, in un territorio di frontiera e di accoglienza come la Penisola Sorrentina, come la scienza interpreti il movimento non come una minaccia o un’anomalia, ma come una forza vitale e necessaria alla sopravvivenza di ogni sistema, naturale o sociale.

Di seguito vi riportiamo solo il calendario delle visite guidate e di quelle ai musei. Il programma completo nel link finale

Passeggiate Scientifiche

Visite ai Musei della costiera

Visita al Museo archeologico della Penisola Sorrentina “George Vallet “ – Villa Fondi – Piano di Sorrento – ( Visita gratuita o a prezzo ridotto per i prenotati sul sito del Festival ) ” – Giovedì 9 dalle 10:00 alle 12:00, Venerdì 10 dalle 15:30 alle 17:30, Sabato 11 Aprile dalle 10:00 alle 12:00 e Domenica 12 Aprile dalle 15:30 alle 17:30

Villa Fondi – Piano di Sorrento – ( ) ” – Giovedì 9 dalle 10:00 alle 12:00, Venerdì 10 dalle 15:30 alle 17:30, Sabato 11 Aprile dalle 10:00 alle 12:00 e Domenica 12 Aprile dalle 15:30 alle 17:30 Visita al Museo Correale – Sorrento – (Visita gratuita o a prezzo ridotto per i prenotati sul sito del Festival) – Giovedì 9, Venerdì 10 e Sabato 11 Aprile, dalle 09:30 alle 14:30 – Domenica 12 Aprile dalle 9:30 alle 14:00

Il Programma di dettaglio degli eventi è consultabile sul link

Maggiori informazioni – Sorrento Coast Science Festival

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