Sagre e Feste in Campania nel weekend dal 9 al 12 aprile 2026

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Alcune idee per passare delle giornate all’aria aperta gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 9 al 12 aprile 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

A Napoli Leguminosa per scoprire i legumi della nostra terra

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna la grande festa di Leguminosa a Napoli nella cornice della Stazione Marittima. Leguminosa è un grande evento organizzato da Slow Food Campania, e. anche per questa quinta edizione proporrà un ricco programma di incontri, laboratori e approfondimenti e, naturalmente un grande mercato dei produttori. A Napoli Leguminosa

La festa della Madonna delle Galline a Pagani tra devozione, tammurriate e canti popolari

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2026 ci saranno quattro giorni di festeggiamenti a Pagani per la grande Festa della Madonna del Carmine, detta “delle Galline”. Una festa tra sacro e profano che si svolge ogni anno la domenica dopo Pasqua con quattro giorni di musica, tammurriate, canti popolari e momenti di devozione, che segue la tradizione che rimanda l’origine della festa addirittura al XVII secolo. Anche quest’anno ci saranno tanti toselli che accoglieranno pellegrini e visitatori in giro per il centro storico cittadino, con piatti tipici e ritmi della tradizione. Per la festa ci saranno i toselli religiosi e istituzionali, tra cui quelli di Piazza Corpo di Cristo, via Bartolomeo Mangino, rione Palazzine, via Roma (Tosello ro’Barone), Piazza S. Alfonso, “Aret’ ‘o Fuoss”, Vicolo Pepe e poi i toselli non religiosi, in cui ci sarà la somministrazione di buon cibo e bevande. Nei toselli anche tante esibizione musicali. festa della Madonna delle Galline

La Fiera del Baratto e dell’Usato 2026 alla Mostra d’Oltremare di Napoli

A Napoli, nei giorni di sabato 11 e domenica 12 aprile la Fiera del Baratto e dell’Usato 2026 che si terrà sempre negli spazi della Mostra d’Oltremare. Per la 57° Edizione della la Fiera del Baratto e dell’Usato di Napoli ben 650 stand espositivi che spazieranno tra tantissime tipologie di articoli in vari settori tra cui Abbigliamento, Antiquariato, Modernariato, Artigianato, Collezionismo, Abbigliamento vintage, Retrogaming, Strumenti musicali, Videogame, Giocattoli, Idee Regalo e di tutto di più. Fiera del Baratto e dell’Usato

“Vedi Napoli e poi mangia” appuntamenti e degustazioni gratuite: programma

Anche quest’anno a Napoli torna dal 26 marzo al 3 maggio 2026 la quarta edizione, “Vedi Napoli e poi mangia”, una rassegna promossa dal Comune di Napoli che ci porteranno alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali. In programma tanti eventi gratuiti con 20 appuntamenti con racconti, show cooking e performance musicali alla scoperta della storia e della cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche e internazionali e 6 concerti nelle chiese di cui vi abbiamo già parlato. Tutti gli eventi sono gratuiti Vedi Napoli e poi mangia

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile a Napoli

Anche per aprile 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin: è la seconda in Italia

La Guida Michelin premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

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