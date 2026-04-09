La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli 2026: date, cast e biglietti

Ph Luciano Romano

Ritorna al Teatro San Carlo di Napoli la Bohème di Puccini per la regia di Bárbara Lluch diretta da Michele Gamba che sarà per la prima volta alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo. Lo straordinario soprano Pretty Yende al debutto nel ruolo di Mimì

La Bohème il capolavoro di Giacomo Puccini, torna in scena al Teatro San Carlo di Napoli dall’ 8 e fino al 14 aprile 2026 con sei straordinarie rappresentazioni nel 130° anno dalla prima rappresentazione.

A dirigere dal podio del Massimo napoletano ci sarà Michele Gamba, per la prima volta alla guida di Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, quest’ultimo preparato da Fabrizio Cassi, insieme al Coro di Voci Bianche diretto da Stefania Rinaldi. Debutto al Lirico di Napoli anche per Bárbara Lluch, che firma la regia con le scene di Alfons Flores.

Un doppio cast si alternerà nelle coppie protagoniste, con Pretty Yende al debutto nel ruolo di Mimì.

Mimì| Pretty Yende (8, 10, 12) / Elsa Dreisig (9,11,14)

(8, 10, 12) / (9,11,14) Rodolfo | Kang Wang (8, 10, 12) / René Barbera (9,11,14)

(8, 10, 12) / (9,11,14) Musetta | Marina Monzó (8, 10, 12) / Maria Knihnytska # (9,11,14)

(8, 10, 12) / (9,11,14) Marcello | Artur Rucinski(8, 10, 12) / Liam James Karai (9,11,14)

Biglietti per La Bohème al Teatro San Carlo di Napoli La Bohème di Puccini torna al Teatro San Carlo dall’8 al 14 aprile 2026 con sei rappresentazioni da non perdere.

In scena uno dei titoli più amati della lirica, con la regia di Bárbara Lluch, la direzione di Michele Gamba e Pretty Yende al debutto nel ruolo di Mimì. Se vuoi vivere una grande serata al San Carlo, questo è il momento giusto per scegliere la data e verificare i posti disponibili. Acquista i biglietti



Sei repliche al San Carlo per il capolavoro di Puccini

Sei in tutto le repliche per questo capolavoro pucciniano che sarà in programmazione fino al 14 aprile 2026. La Bohème di Giacomo Puccini è un opera in quattro quadri da un libretto di Giuseppe Giacosa e Luigi Illica, ed è ispirata al romanzo di Henri Murger “Scene della vita di Bohème”.

La “prima volta” per la “La bohème” al Teatro di San Carlo fu il 15 marzo 1896, poche settimane dal debutto assoluto al Regio di Torino ed ebbe un successo eccezionale tanto che Giacomo Puccini per ben 30 volte si presentò, da solo o con gli artisti, a ringraziare il pubblico napoletano.

E in un oltre un secolo di programmazione, con oltre 60 riprese e più di 600 recite, al Teatro di San Carlo sono passati i più famosi soprani ed i più grandi tenori tra cui ben due storici debutti sulle scene napoletane: quello di Luciano Pavarotti (Rodolfo) il 23 febbraio 1964 e di Ruggero Raimondi (Colline) il 18 marzo 1967.

Prenota ora La Bohème a Napoli e vivi il fascino del San Carlo La Bohème al Teatro San Carlo è uno degli appuntamenti culturali più attesi di aprile a Napoli: una storia d’amore senza tempo, una musica immortale e un teatro simbolo della città. Tra il prestigio del cast, il debutto di Pretty Yende come Mimì e il richiamo di uno dei capolavori di Puccini, le recite più richieste possono esaurirsi rapidamente. Controlla disponibilità, confronta le date in programma e scegli adesso il tuo posto per una serata speciale al Massimo napoletano. Verifica disponibilità e prezzi



Biglietti ed informazioni per La Bohème al San Carlo

Quando : dall’ 8 e fino al 14 aprile 2026

: dall’ 8 e fino al 14 aprile 2026 Dove : Teatro di San Carlo 98/F, via San Carlo 80132 Napoli, Italia

: Teatro di San Carlo 98/F, via San Carlo 80132 Napoli, Italia Biglietti : Biglietti disponibili online su VivaTicket

: Biglietti disponibili online su VivaTicket Contatti:Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

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