Guida rapida al weekend a Napoli: Eventi, Cose da fare, Spettacoli e Concerti dal 9 al 12 aprile 2026

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Un post sintetico come guida agli eventi e cose da fare a Napoli nel prossimo fine settimana tra spettacoli, concerti, visite guidate, mostre, cibo e tanto altro

Anche nel weekend dal 9 al 12 aprile 2026 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete in forma sintetica alcuni eventi a Napoli che abbiamo scelto per voi per il prossimo weekend mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Spettacoli e concerti, Visite guidate e altre cose da fare e poi gli eventi del gusto in città e le Mostre a Napoli.

La sintesi degli eventi del weekend dal 9 al 12 aprile 2026

Spettacoli teatrali e musicali nel weekend

Visite guidate ed eventi nei luoghi storici della città

Altri eventi e feste, sagre a Napoli nel Weekend

Le ultime mostre in città da vedere nel weekend

Dove gustare il buon cibo a Napoli e nelle vicinanze

Alcuni dei nostri post per scoprire Napoli

Le nostre rassegne del weekend con tanti eventi selezionati

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

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