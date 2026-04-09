Archeofestival 2026: visite gratuite all’antica Nuceria Paganorum tra Pagani e Nocera

© ph Città di Nocera Inferiore

Una giornata gratuita per la settima tappa della IV edizione dell’Archeofestival

Sabato 11 aprile 2026 si terrà la settima tappa dell’Archeofestival 2026 che partirà da Pagani e Nocera e si esplorerà l’antica Nuceria Paganorum e il culto della Madonna delle Galline, una delle Grandi Madri Mediterranee, in un viaggio a ritroso nel tempo.

Poi a Nocera Superiore alla scoperta del Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore e visita finale al Museo Diocesano di Nocera Inferiore, un percorso tra arte e storia.

Sabato 11 Aprile un’occasione per esplorare il sacro e il ludico in Campania. Visite gratuite con prenotazioni obbligatoria.

Programma Archeofestival 2026 – 7° tappa

9,30 – Pagani – Accoglienza presso l’Auditorium S.Alfonso Maria de’ Liguori.- Saluti istituzionali, presentazione tappa a cura di Paride Marazia e intervento di Gerardo Sinatore (Pagani), Enrico De Nicola (Nuceria) – e Nicola Castaldo.

– Accoglienza presso l’Auditorium S.Alfonso Maria de’ Liguori.- Saluti istituzionali, presentazione tappa a cura di Paride Marazia e intervento di Gerardo Sinatore (Pagani), Enrico De Nicola (Nuceria) – e Nicola Castaldo. 10,30 – In cammino fra i luoghi del sacro e del profano: Basilica di S.Alfonso, Chiesa S. Maria della Purità con rievocazione del martirio di Santa Costanza e San Felice da parte del gruppo teatrale NUVKRINUM – Si prosegue per la Chiesa del SS. Corpo di Cristo per giungere al Santuario della Madonna del Carmelo. detta delle Galline. Racconto di Donna Sabella a cura di Antonio Avigliano – Le visite sono curate da docenti del Liceo “Bartolomeo Mangino”.

Racconto di Donna Sabella a cura di Antonio Avigliano – Le visite sono curate da docenti del Liceo “Bartolomeo Mangino”. 12,30 – Stage di tammurriata curato da Vincenzo Romano e visita alla mostra delle Matres Matutae, di Gennaro Vallifuoco presso la galleria Baccaro.

Pranzo libero – (E possibile prenotare al costo di € 10.00,00 al numero 339 6704336)

15,30 – Spostamento a Nocera Superiore e visita guidata al Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore a cura del GAN, rievocazione storica a cura dei Gli Scampanati gruppo rievocatori del GAN.

e visita guidata al Battistero Paleocristiano di Santa Maria Maggiore a cura del GAN, rievocazione storica a cura dei Gli Scampanati gruppo rievocatori del GAN. 17,30 –Spostamento a Nocera Inferiore, saluti istituzionali e visita guidata al Museo Diocesano di San Prisco a cura del direttore dott. Salvatore Alfano e dei volontari di Noukria. Visita della Cattedrale a cura dell’Archeoclub “Nuceria Alfaterna”

L’evento è gratuito con iscrizione e prenotazione obbligatoria compilando il modulo di prenotazione oppure scaricandolo dal sito ufficiale dell’Archeofestival

È obbligatorio prenotarsi, al fine di organizzare al meglio gli eventi

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