“Raccontare i cantieri”: visite guidate ai cantieri di restauro nei vari siti del Parco Archeologico di Pompei

Foto di Andy Holmes su Unsplash

Visite guidate in ben 19 cantieri di restauro presso i vari siti del Parco Archeologico tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tutti di luoghi straordinari da vedere in anteprima dialogando con archeologi e restauratori. Ritorna “Raccontare i cantieri

A partire dal 5 marzo e fino al 23 luglio 2026, ogni giovedì, si terrà la quinta edizione di “Raccontare i cantieri”, un’iniziativa per visitare i cantieri di manutenzione, valorizzazione e restauro attualmente attivi presso i siti del Parco archeologico di Pompei.

Nel 2026 saranno accessibili al pubblico 19 cantieri dislocati presso i vari siti del Parco Archeologico tra Pompei, Torre Annunziata e Castellammare di Stabia, tutti di luoghi straordinari come la Casa del Labirinto,la Domus di Cesio Blando, la Necropoli di Porta Stabia, l’Insula Meridionalis, le ville di Stabia, la Reggia di Quisisana, il patrimonio verde del Parco. Non mancheranno visite alla villa extraurbana di Civita Giuliana, alla Casa di Giulio Polibio, ai depositi di San Paolino, e agli scavi dell’ingresso antico di Villa dei Misteri, oltre a ulteriori interventi.

19 cantieri di lavoro accessibili al pubblico presso i vari siti del Parco Archeologico

Un calendario fitto di appuntamenti, sia all’interno che all’esterno delle mura della città antica, e negli altri siti del Parco Archeologico, offrendo a visitatori e appassionati la possibilità di osservare da vicino le attività di tutela e valorizzazione di uno tra i siti archeologici più importanti al mondo.

Un’occasione unica per approfondire la complessità delle operazioni di scavo, restauro, manutenzione dialogando con esperti come archeologhe, architetti, restauratrici e ingegneri e per vedere in anteprima ambienti difficilmente visitabili in altri momenti. L’organizzazione è a cura dell’Ufficio Tecnico del Parco Archeologico di Pompei.

Le visite potranno essere prenotate in base al calendario e scrivendo all’indirizzo e-mail: mypompeiicard@cultura.gov.it entro le ore 14.00 del giorno precedente la data prescelta. Ciascun gruppo di visitatori potrà essere composto da un massimo di 20 persone per turno.

e scrivendo all’indirizzo e-mail: mypompeiicard@cultura.gov.it entro le ore 14.00 del giorno precedente la data prescelta. Ciascun gruppo di visitatori potrà essere composto da un massimo di 20 persone per turno. Il calendario dei cantieri potrà subire variazioni ; si raccomanda pertanto di consultare di volta in volta la programmazione aggiornata sul sito ufficiale del Parco.

; si raccomanda pertanto di consultare di volta in volta la programmazione aggiornata sul sito ufficiale del Parco. Iniziativa riservata prioritariamente agli abbonati alla My Pompeii card.

I giorni di visita ai 19 cantieri di lavoro presso i vari siti del Parco Archeologico di Pompei

05/03/2026 (1) Casa del Labirinto – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 12/03/2026 (2) Domus di Cesio Blando – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 19/03/2026 (3) Necropoli di Porta Stabia – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 26/03/2026 (4) Insula Meridionalis – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 09/04/2026 (5) Laboratorio Ciarallo – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 16/04/2026 (6) Depositi di Porta Nola o Reggia Quisisana – Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia 23/04/2026 (7) Sicurezza delle strutture Villa San Marco* – Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia 30/04/2026 (8) Coperture dell’Atrio di Villa Arianna* – Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia 07/05/2026 (9) Casa di Giulio Polibio – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 14/05/2026 (10) Granai del foro – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 21/05/2026 (11) Valorizzazione Civita Giuliana – Sito di Pompei (Civita Giuliana)

– Sito di Pompei (Civita Giuliana) 28/05/2026 (12) Patrimonio verde del Parco* – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 11/06/2026 (13) Insula Occidentalis – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 18/06/2026 (14) Manutenzione straordinaria del fondo lozzino – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 25/06/2026 (15) Coperture Villa A – Oplontis* – Sito a Torre Annunziata

Sito a Torre Annunziata 02/07/2026 (16) Depositi San Paolino – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 09/07/2026 (17) Giardino Botanico del Reggia di Quisisana o Depositi di Porta Nola

16/07/2026 (18) Tombe di Porta Nocera – Sito di Pompei

– Sito di Pompei 23/07/2026 (19) Scavo Villa dei Misteri – Sito di Pompei

Sul sito ufficiale, prima della visita si potrà scaricare la guida con la mappa del sito e degli interventi (Controllare eventuali cambiamenti di luoghi)

© Napoli da Vivere 2026 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzat