Leguminosa torna a Napoli: la manifestazione Slow Food alla Stazione Marittima

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Torna a Napoli Leguminosa la manifestazione promossa da Slow Food Campania e dedicata al mondo dei legumi e ai loro benefici per la nostra salute e per il pianeta

Sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 torna la festa di Leguminosa a Napoli nella cornice della Stazione Marittima. Leguminosa è un evento organizzato da anni da Slow Food Campania, e anche per questa quinta edizione proporrà un programma di incontri, laboratori e approfondimenti sotto il tema “Piccoli semi per grandi rivoluzioni”.

Nella Stazione Marittima di Napoli ci saranno due giorni pieni di iniziative per vivere i legumi da prospettive diverse, tra approfondimenti, degustazioni, laboratori e incontri. Per capire che dietro ogni seme c’è tanto da raccontare.

A Leguminosa il mercato dei produttori con stand, cibo e laboratori del gusto

A Leguminosa 2026 il cuore pulsante sarà sempre il mercato dei produttori dove tra gli stand i legumi saranno “raccontati” e a volte preparati direttamente da chi li coltiva, in un dialogo continuo tra tradizione e futuro.

Vicino al mercato ci saranno i laboratori del gusto che proporranno a visitatori e curiosi percorsi di degustazione guidata: non mancheranno anche laboratori didattici, pensati per coinvolgere e avvicinare in modo semplice e diretto al mondo dei legumi.

Poi momenti di approfondimento dedicati a tematiche centrali per il mondo agricolo e del cibo con agricoltori, esperti, istituzioni, attivisti per avere maggiore consapevolezza su ciò che significa oggi produrre e consumare consapevolmente il cibo.

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