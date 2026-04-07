Un evento dedicato ai successi degli anni ’70 e ’80, una rassegna musicale di NOMEA

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Sabato 11 Aprile un evento dedicato ai successi degli anni ’70 e ’80: una rassegna musicale di NOMEA che torna alla Chiesa Anglicana di Napoli.

Una nuova serata si svolgerà nella cornice della Chiesa Anglicana, un gioiello neogotico nel cuore della città, che con la sua atmosfera raccolta trasforma ogni nota in un’esperienza intensa.

La serata di sabato 11 non sarà un semplice concerto, ma un viaggio tra le canzoni che hanno segnato un’epoca, interpretate con passione e originalità.

Sul palco allestito nella Chiesa Anglicana, la carismatica Giovanna Ferrara, voce potente e magnetica, capace di coinvolgere il pubblico. Ha esordito sul Teatro Ariston di Sanremo nel programma ‘Ti lascio una canzone’ di Rai 1 e recentemente è stata protagonista con Fiorello nel programma ‘E viva il videobox’ su Rai 2. Ad accompagnarla, Antonio Petrosillo alla tastiera.

Un evento di Nomea che si svolgerà nella Chiesa Anglicana di Napoli, caratterizzata da architetture neogotiche. Il luogo ideale per lasciarsi trasportare dalla magia della musica tra colonne slanciate e decorazioni eleganti.

I successi Anni ’70 e ’80 nella Chiesa Anglicana di Napoli

Dove : Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale 15B

: Chiesa Anglicana di Napoli, Via S. Pasquale 15B Quando : Sabato 11 aprile 2026

: Sabato 11 aprile 2026 Orari: 17:45 apertura – 18:30 inizio concerto

17:45 apertura – 18:30 inizio concerto Ticket : €15 adulti – ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni

: €15 adulti – ingresso gratuito per bambini fino a 5 anni Prenotazione obbligatoria : solo via WhatsApp al numero 3756139180

: solo via WhatsApp al numero 3756139180 Parcheggi privati a pochi passi – facilmente raggiungibile dalla fermata Piazza Amedeo (Metro Linea 2) e dalla Funicolare di Chiaia

Organizzazione: Evento ideato e prodotto da NOMEA, brand presente in Italia e all’estero, insignita del Premio Nativity in the World nel 30° Concerto dell’Epifania. Nomea Eventi Pubblicità | contenuto sponsorizzato da Nomea

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