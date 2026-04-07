Festa Madonna delle Galline a Pagani 2026: quattro giorni di tammurriate, fede e tradizione

A Pagani quattro giorni di musica, tammurriate, canti popolari e momenti di devozione in onore della Madonna del Carmine, detta “delle Galline”

Da venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2026 ci saranno quattro giorni di festeggiamenti a Pagani per la grande Festa della Madonna del Carmine, detta “delle Galline”.

Una grande festa tra sacro e profano che si svolge ogni anno la domenica dopo Pasqua e che segue la tradizione che rimanda l’origine della festa addirittura al XVII secolo quando, secondo la tradizione alcune galline che razzolavano in libertà “trovarono” una tavola di legno dipinta che raffigurava l’immagine della Madonna del Carmine. Un evento che fu giudicato miracoloso al tal punto che nella zona fu costruita una chiesetta per conservare l’immagine e venerare la Madonna omaggiandola, nel tempo con una grande festa.

La chiesa è stata ampliata negli anni ed oggi è la Chiesa di Maria Santissima del Carmelo che custodisce oggi diverse opere d’arte tra cui 12 tele, raffiguranti le storie della Sacra Famiglia e che risalgono al XVIII secolo. La festa è da tempo organizzata dall’Arciconfraternita della Madonna delle Galline e dai Padri Carmelitani e si svolge da anni nella settimana successiva alla Pasqua e vede il suo momento culminante nella processione della prima domenica dopo la resurrezione.

La festa della Madonna delle Galline tra Toselli, buon cibo e tammurriate

Una grande festa, che quest’anno si svolge da venerdì 10 a lunedì 13 aprile 2026 e che prevede quattro giorni di festeggiamenti. Anche quest’anno previste tantissime tammurriata che accompagneranno la popolazione per tutta la festa e poi lungo l’itinerario della processione i fedeli creeranno i toselli, cioè delle edicole votive impreziosite da coperte di raso, merletti e stampi in terracotta e, in alcuni casi con la statua della Vergine e dei piccoli pollai, a cui si aggiungono talvolta mostre e banchetti.

Anche quest’anno ci saranno tanti toselli che accoglieranno pellegrini e visitatori in giro per il centro storico cittadino, con piatti tipici e ritmi della tradizione. Per la festa ci saranno i toselli religiosi e istituzionali, tra cui quelli di Piazza Corpo di Cristo, via Bartolomeo Mangino, rione Palazzine, via Roma (Tosello ro’Barone), Piazza S. Alfonso, “Aret’ ‘o Fuoss”, Vicolo Pepe e poi i toselli non religiosi, in cui ci sarà la somministrazione di alimenti e bevande. Nei toselli anche esibizione musicali:

A titolo di esempio vi riportiamo il programma del Tosello “Aret’ ‘o Fuoss” che si trova Vicolo Pepe, alle spalle del Santuario.

Programma Tosello “Aret’ ‘o Fuoss

Venerdì 10 Aprile

19:30 Santo Rosario

20:00 Canti e balli della tradizione

21:00 La Compagnia Paganese

Sabato 11 Aprile

19:00 Santo Rosario

20:00 Canti devozionali

21:00 Biagio De Prisco

Domenica 12 Aprile

13:00–16:00 Tammurriate libere

16:00 Paranza Madonna di Bagni

17:00 Arrivo della Madonna

21:00 Paranza dell’Agro

Lunedì 13 Aprile

19:30 Santo Rosario

A seguire musica e spettacoli popolari

Un appuntamento imperdibile tra fede, tradizione e festa! Quattro giorni di musica, tammurriate, canti popolari e momenti di devozione a Pagani in onore della Madonna del Carmine, detta “delle Galline”.

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