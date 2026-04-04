Wonka incontra il Cappellaio a Edenlandia: il festival immersivo family da non perdere a Napoli

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Sarà ad Edenlandia “Wonka Incontra il Cappellaio matto” sia a Pasquetta che in tutti i weekend di aprile il primo festival immersivo family d’Italia dove il visitatore non è spettatore ma è protagonista di uno straordinario gioco narrativo dal vivo

Da venerdì 3 a lunedì 6 aprile 2026, il lunedì di Pasquetta e poi anche in tutti in tutti i fine settimana aprile 2026 ad Edenlandia a Napoli ci sarà “Wonka Incontra il Cappellaio matto”, con sedici attori professionisti che interpreteranno questo primo festival immersivo family d’Italia.

Gli ospiti di Edenlandia troveranno nelle quattro attrazioni storiche del Trenino, Beffe,Castello e Maniero dalle ore 11 alle 13 e dalle 16 alle 18 i personaggi delle storie di Wonka e di Wonderland ed incontreranno anche il Cappellaio matto e Willy Wonka e tanti magici personaggi come Alice, Bianconiglio, Stregatto, Oompa Loompa, Pinco Panco, Panco Pinco ed anche la Carta e la Regina di cuori. E Wonka e il Cappellaio Matto coinvolgeranno gli ospiti tra sketch, prove di abilità e momenti di interazione comica, nel recupero della boccetta rossa con l’Essenza del Sorriso rubata della Regina di cuori per evitare che i sogni diventino in bianco e nero e che Edenlandia diventi triste e grigia.

Wonka incontra il Cappellaio nel primo Gioco-Festival Immersivo d’Italia

Ad Edenlandia due mondi impossibili si sono incontrati. E tutto il parco divertimenti di Napoli si trasformerà in un teatro per recuperare la boccetta rossa, attraverso un GOLDEN TICKET di soli dieci euro e con i piccoli fino ad un anno ospiti gratuiti.

Con il GOLDEN TICKET si accederà a un percorso unico attraverso 4 attrazioni trasformate in scenari magici, abitate dai personaggi di Willy Wonka e del Cappellaio Matto. Ogni tappa ha una storia. Ogni storia nasconde una sorpresa.

In ogni giornata di festival ci sarà

Alle ore 11 uno show inaugurale nella piazza centrale del parco, il cui accesso è gratuito, con l’irruzione tra i viali degli Oompa Loompa, di Alice e Bianconiglio e di decine di figuranti itineranti ma soprattutto con l’arrivo di Willy Wonka e del Cappellaio Matto per il lancio ufficiale dell’avventura con il loro motto “Il sorriso non si lascia rubare.”

nella piazza centrale del parco, il cui accesso è gratuito, con l’irruzione tra i viali degli Oompa Loompa, di Alice e Bianconiglio e di decine di figuranti itineranti ma soprattutto con l’arrivo di Willy Wonka e del Cappellaio Matto per il lancio ufficiale dell’avventura con il loro motto “Il sorriso non si lascia rubare.” alle ore 13 e alle 16 sul palco centrale ci sarà spazio per gratuiti spettacoli musicali e teatrali con gli attori e i figuranti delle favole di Wonka e Wonderland.

Cosa include il Golden Ticket

Accesso alle 4 attrazioni del festival

Raccolta EDENSTAR sul tuo biglietto

Incontri con i personaggi dei due mondi

Premio finale per chi completa la missione

Maggiori informazioni sul festival – Pagina Ufficiale di Edenlandia – i posti sono limitati

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