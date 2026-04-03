Pasquetta 2026 a Napoli e in Campania: escursioni, eventi, visite, mostre e cose da fare

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Cosa fare il giorno di Pasquetta a Napoli e in Campania con tanti eventi disponibili a Napoli e in Campania tra musei aperti, gite ed eventi in città e nelle vicinanze, grandi mostre e belle occasioni per gustare il buon cibo della nostra terra. Ve ne presentiamo alcuni tra i più originali a Napoli e nelle vicinanze

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A Pasquetta l’eco-escursione sul Vesuvio adatta a tutti

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Anche quest’anno si rinnova la tradizione del Lunedì in Albis sul Vesuvio, un appuntamento speciale per trascorrere Pasquetta 2026 nella natura, tra trekking, sostenibilità e panorami spettacolari. Lunedì 6 aprile 2026 torna infatti l’attesa eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio, un’iniziativa di trekking sostenibile nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, su uno dei sentieri più verdi e affascinanti dell’area protetta. nella Riserva Forestale Alto Tirone, uno degli ambienti più suggestivi del Parco Nazionale del Vesuvio. L’escursione sarà accompagnata da guide naturalistiche ed escursionistiche esperte. Pasquetta 2026: torna l’eco-escursione sul Vesuvio

Vedi Napoli e poi mangia: incontro gratuito tra musica e degustazioni

Nell’ambito della quarta edizione, “Vedi Napoli e poi mangia”, la bella rassegna promossa dal Comune di Napoli per farci scoprire la storia e la cultura di Napoli attraverso le pietanze tipiche il 6 aprile uno dei 20 appuntamenti gratuiti: previsti racconti, show cooking e performance musicali. Luned’ 6 aprile – Fondazione Il Canto di Virgilio – ore 11:00 – il Migliaccio dolce Il sapore sottile dell’infanzia – Relatore: Mariangela Bianco – Chef: Bianca Ambrosi De Magistris – Performance: Aurora Giglio e Vittorio Cataldi in “Chiammateme Clery!”. Vedi Napoli e poi mangia

Parthenope. La Sirena e la città: una mostra al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Aperto a tariffa normale il MANN il Museo Archeologico Nazionale di Napoli che ospita la nuova mostra intitolata “Parthenope. La Sirena e la città”, dedicata al profondo legame tra la figura mitologica di Partenope e la città di Napoli. Un percorso tra mito, storia e cultura napoletana da non perdere. In mostra oltre 250 opere, datate dall’VIII secolo a.C. sino all’età contemporanea, molte delle quali provengono da oltre 40 musei italiani, europei e americani di notevole prestigio. Tra ceramiche, sculture, dipinti e reperti archeologici, il percorso consente di apprezzare la ricchezza materiale e artistica riconducibile a Partenope. Parthenope. La Sirena e la città

“Ricomincio dal Metropolitan”: 2 film di Massimo Troisi al Cinema Metropolitan per Pasquetta

Fino al 4 maggio 2026 a Napoli, ad un anno dalla riapertura del Cinema Metropolitan di via Chiaia, si terrà una rassegna speciale dedicata ai grandi film di Massimo Troisi che si potranno ammirare sul grande schermo del Metropolitan. Il 6 aprile – ore 18.30: “FF.SS.” – Cioè: “…Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?” – ore 21.00: “Non ci resta che piangere “. 13 film di Massimo Troisi

The Easter Garden: a Napoli arriva il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Anche a Pasquetta a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini. Previste tante attività tra giochi, creatività e momenti di condivisione che consentiranno ai visitatori di immergersi nella magia della Pasqua. “Giardino di Pasqua”

Vintage Vibes al Museo di Pietrarsa: mostra tra Vespa, Pininfarina e motori storici

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Anche a Pasquetta il Museo di Pietrarsa ospita Vintage Vibes, una mostra immersiva tra treni, auto d’epoca e icone del design italiano. Nella mostra alcuni modelli della prestigiosa Collezione Lopresto, tra cui l’Alfa Romeo 1900L e la Fiat 1500. Due vetture che raccontano un’Italia che cambiava volto e racconta le abitudini nel dopoguerra. Grande protagonista del percorso museale è Pininfarina,con anche la Lancia Florida Pininfarina, icona del design, affiancata da modellini, manifesti, fotografie originali e giocattoli d’epoca. Vintage Vibes al Museo di Pietrarsa

Pasquetta a Napoli a Città della Scienza per tutta la famiglia

A Napoli per il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, a Città della Scienza ci sarà un programma veramente speciale dedicato a famiglie, bambini e appassionati di scienza. Gli spazi del museo si animeranno con attività pensate per offrire un’esperienza coinvolgente tra scoperta, gioco e condivisione. Un’esperienza unica tra exhibit interattivi, laboratori coinvolgenti e attività all’aperto. Grandi e piccoli potranno esplorare la scienza in modo creativo e divertente, tra giochi, esperimenti e dimostrazioni dal vivo. Durante la giornata saranno attivi: Laboratori scientifici per bambini e ragazzi – Attività interattive e animazione – Spazi all’aperto per il relax e il tempo libero Pasquetta a Città della Scienza – programma completo

Un viaggio nelle profondità di Napoli tra duemila anni di storia, arte e bellezza: il LAPIS Museum

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Aperto anche a Pasquetta il LAPIS Museum che offre l’opportunità di immergersi nelle radici profonde della città attraverso un percorso sotterraneo che racconta secoli di storia. Sotto gli ambienti ipogei della Basilica della Pietrasanta, nel cuore del centro storico di Napoli, si accede al Museo dell’Acqua, dove si dispiega la capacità tecnica dell’antica Neapolis. Un complesso sistema di cisterne sotterranee documenta un’organizzazione idraulica molto raffinata, composta da condotte, bacini e canali interconnessi che garantivano l’approvvigionamento dell’acqua a tutta la città e ogni rango sociale.Superata la Sala della Luna – traccia delle antiche origini precristiane del Complesso sovrastante – si procede verso il Decumano Sommerso, teatro delle pagine più drammatiche vissute in questi spazi. Durante gli anni ‘40 del Novecento, questi cunicoli divennero rifugio per una moltitudine di napoletani che cercavano salvezza dai bombardamenti in superficie. A chiudere idealmente la visita, la Sala dei Bombardamenti con proiezioni immersive che ricostruiscono la tensione chiudendosi con un appello alla pace che risuona con particolare intensità in questi giorni di riflessione della Settimana Santa. Al piano Basilica continua invece l’esposizione su Joan Mirò, Per poi arrivare all’anima, un completamento ideale del percorso di visita con le creazioni del maestro spagnolo che si inseriscono negli spazi della Pietrasanta. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum

Apertura gratuita di Gallerie d’Italia a Pasquetta 2026

In occasione di Pasquetta 2026 a Napoli aprirà alle visite gratuitamente la sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, costruito nel 1939 dall’architetto Marcello Piacentini. Al primo piano – una selezione di dipinti e sculture principalmente di ambito napoletano e meridionale, del periodo che va dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo, dove troverà posto anche il capolavoro della collezione, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, ultima tela del maestro realizzata nel maggio del 1610, poche settimane prima della sua morte. Spazio anche per opere Artemisia Gentileschi, Luca Giordano, Gaspar van Wittel, Anton Smink Pitloo, Giacinto Gigante, Domenico Morelli e una raccolta di disegni e sculture di Vincenzo Gemito. Al secondo piano – esposti gli itinerari dedicati alle ceramiche attiche e magnogreche e alle opere dalle collezioni di arte moderna e contemporanea. Ci sarà, per la prima volta al pubblico, la storica Collezione Caputi appartenente a Intesa Sanpaolo, formata da oltre 500 vasi e altri reperti realizzati ad Atene, in Apulia e in Lucania tra il V e il III secolo a.C, tutti provenienti da Ruvo di Puglia. E poi non mancherà una selezione di opere dalla collezione d’arte del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo dal dopoguerra giungono fino al contemporaneo con opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Mario Schifano, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Giosetta Fioroni, Carol Rama, Afro, Emilio Vedova, Gerhard Richter, Jannis Kounellis, Sol LeWitt. Maggiori informazioni – Gallerie D’Italia Napoli

Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità anche a Pasquetta

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un’esperienza che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per marzo 2026 nei giorni : 28-29. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Mercatini di Primavera a Caserta tra buona Enogastronomia e Artigianato Artistico di qualità

Da sabato 28 marzo a lunedì 6 aprile 2026 a Caserta, nella bellissima location di Viale Douhet a pochi passi dalla maestosa Reggia Vanvitelliana, Patrimonio UNESCO, arriva la bella festa dei Mercatini di Primavera di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante della buona Enogastronomia e dell’Artigianato di qualità. Una tappa da non perdere all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade. Mercatini di Primavera a Caserta

Pasquetta 2026 ad Avella nell’avellinese

Alla scoperta della storia e della bellezza di Avella, grande città all’epoca romana con tanti monumenti da visitare. Disponibili visite guidate su prenotazione. A Pasquetta 2026. Disponibile un bel Tour con guida turistica all’Anfiteatro e al Castello di San Michele. Turni disponibili: – inizio primo tour ore 10:00 – inizio secondo tour ore 11:30. Appuntamento presso l’Anfiteatro Prenotazione obbligatoria e link carta dei servizi Per info e contatti +393349101117 Pasquetta 2026 ad Avella

Pasquetta in Villa a Montefusco 2ª Edizione

Il giorno 6 Aprile 2026 si terrà a Montefusco “Pasquetta in Villa” alla sua 2ª Edizione Arte, cibo e musica nel cuore di Montefusco in provincia di Avellino . L’evento si svolge dalle 10:00 alle 21:00 nella Villa Comunale di Montefusco, ed è ad ingresso libero: previsti Stand Gastronomici, Karaoke, vino, birra e visite ai monumenti. Info : 379 3455756 Pro Loco Montefusco Villa Comunale Ingresso libero Pasquetta in Villa a Montefusco

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