Pasquetta 2026 a Napoli a Città della Scienza per tutta la famiglia

© Marco Criscuolo for Napoli da Vivere

Un modo originale per trascorrere il lunedì 6 aprile, il giorno di Pasquetta a Napoli con un programma dedicato a famiglie e bambini e a tutti i curiosi di natura. Gli spazi del museo si animeranno tra exhibit interattivi, laboratori e attività all’aperto.

A Napoli per il giorno di Pasquetta, lunedì 6 aprile 2026, a Città della Scienza ci sarà un programma dedicato a famiglie, bambini e appassionati di scienza. Gli spazi del museo si animeranno con attività pensate per offrire un’esperienza tra scoperta, gioco e condivisione.

Un’esperienza tra exhibit interattivi, laboratori coinvolgenti e attività all’aperto. Grandi e piccoli potranno esplorare la scienza in modo creativo e divertente, tra giochi, esperimenti e dimostrazioni dal vivo.

Durante la giornata saranno attivi:

Laboratori scientifici per bambini e ragazzi

Attività interattive e animazione

Spazi all’aperto per il relax e il tempo libero

Una Pasquetta diversa dal solito, all’insegna della curiosità e del divertimento

Tutte le attività saranno a ciclo continuo e la disponibilità è garantita fino a esaurimento capienza. Per ogni dettaglio e per le prenotazioni, basterà rivolgersi all’Infopoint Corporea.

Tra le tante attività disponibili da non perdere:

SCIENZE SHOW

Scampagnata scientifica – Un appuntamento che richiama l’atmosfera della tradizionale scampagnata, trasformandola in un’occasione di scoperta: ore 11.00 e ore 14.00 (Durata: 30 minuti) – : Sala Averroè – : Per tutti -: Accesso consentito fino ad esaurimento posti (max 150 persone) – : Ideato e condotto dai comunicatori de “Le Nuvole”

– Un appuntamento che richiama l’atmosfera della tradizionale scampagnata, trasformandola in un’occasione di scoperta: ore 11.00 e ore 14.00 (Durata: 30 minuti) – : Sala Averroè – : Per tutti -: Accesso consentito fino ad esaurimento posti (max 150 persone) – : Ideato e condotto dai comunicatori de “Le Nuvole” Dimmi che uovo fai e ti dirò chi sei – Le uova rappresentano il primo stadio della vita per tutti gli insetti. Un viaggio affascinante per scoprire la straordinaria varietà di forme, colori e dimensioni che l’evoluzione ha creato per garantire la sopravvivenza delle specie e la continuità della vita.- : ore 12.30 e ore 15.30 (Durata: 30 minuti) – : Sala Archimede – : Per tutti – : Accesso consentito fino ad esaurimento posti (max 150 persone) – : Ideato e condotto dai comunicatori de “Le Nuvole”

̀ATTIVITA’ PER TUTTI

Facepainting : immagina scegli diventa – Coniglietti pasquali, pulcini colorati, fiori primaverili e simpatiche uova decorate: il facepainting si trasforma in un angolo magico dove ogni bambino può diventare un personaggio della Pasqua e della primavera.- : Piazza della Musica – : Interactive lab – : Giotto colore ufficiale delle attività educational

Coniglietti pasquali, pulcini colorati, fiori primaverili e simpatiche uova decorate: il facepainting si trasforma in un angolo magico dove ogni bambino può diventare un personaggio della Pasqua e della primavera.- : Piazza della Musica – : Interactive lab – : Giotto colore ufficiale delle attività educational Avventura tra uova e natura – Dall’infopoint prenderà il via un’entusiasmante caccia alle uova ispirata alla scienza, in cui i bambini esploreranno il mondo della natura tra sensi, piante e curiosità primaverili. Al termine del percorso, ogni partecipante riceverà un piccolo gadget.- : Giardino e Mostra Insetti&Co. – : Interactive lab

AREA PICCOLI (0-6 ANNI)

Primi colori di primavera (0-3 anni) – Uno spazio accogliente pensato per i più piccoli, dove esplorare liberamente colori e stampe attraverso attività sensoriali tra suggestioni di Pasqua e primavera.- : Sala Montessori – : Giotto colore ufficiale delle attività educational

Uno spazio accogliente pensato per i più piccoli, dove esplorare liberamente colori e stampe attraverso attività sensoriali tra suggestioni di Pasqua e primavera.- : Sala Montessori – : Giotto colore ufficiale delle attività educational Un fiore dalla mia mano (3-6 anni) – I bambini realizzeranno un fiore partendo dalla propria impronta, scoprendo come forme e colori in natura servano a proteggere o attirare gli insetti. Un laboratorio per stimolare vista e tatto.- : Centro Congressi

– I bambini realizzeranno un fiore partendo dalla propria impronta, scoprendo come forme e colori in natura servano a proteggere o attirare gli insetti. Un laboratorio per stimolare vista e tatto.- : Centro Congressi Il Pulcino che nasce (3-6 anni) – I bambini decoreranno un pulcino appena uscito dal guscio tra materiali naturali e forme morbide. : Centro Congressi – : Giotto colore ufficiale delle attività educational

I bambini decoreranno un pulcino appena uscito dal guscio tra materiali naturali e forme morbide. : Centro Congressi – : Giotto colore ufficiale delle attività educational Il coniglio arcobaleno (3-6 anni) – Realizzazione di un simpatico coniglio di Pasqua colorato utilizzando i fili di lana per creare effetti visivi e tattili unici. – : Centro Congressi

LABORATORI CREATIVI – (7-13 anni)

Uova di Luce 7-10 -Le uova diventano il punto di partenza per un esperimento di ottica: decorando superfici brillanti, i bambini scopriranno come la luce si riflette, si assorbe o si diffonde. : Centro Congressi

-Le uova diventano il punto di partenza per un esperimento di ottica: decorando superfici brillanti, i bambini scopriranno come la luce si riflette, si assorbe o si diffonde. : Centro Congressi Il bruco sulla foglia 7-10 Costruiamo un bruco che “cammina” lungo la sua foglia sperimentando come gli insetti si spostano e quale ruolo hanno nel mantenere in equilibrio la natura.: Centro Congressi

Costruiamo un bruco che “cammina” lungo la sua foglia sperimentando come gli insetti si spostano e quale ruolo hanno nel mantenere in equilibrio la natura.: Centro Congressi la danza della farfalla 7-10 – Dalle forme statiche ai movimenti leggeri: una farfalla prenderà “il volo” in un quadro primaverile animato dal colore e dalla fantasia, unendo arte e fisica.: Centro Congressi

Dalle forme statiche ai movimenti leggeri: una farfalla prenderà “il volo” in un quadro primaverile animato dal colore e dalla fantasia, unendo arte e fisica.: Centro Congressi Oleogrammi di primavera 11-13 Costruzione di una piramide trasparente per osservare ologrammi 3D proiettati da tablet, capendo come la mente ricostruisce immagini tridimensionali dai giochi di luce.: Centro Congressi

Costruzione di una piramide trasparente per osservare ologrammi 3D proiettati da tablet, capendo come la mente ricostruisce immagini tridimensionali dai giochi di luce.: Centro Congressi la natura che prende vita 11-13 Un biglietto pop-up che esplora il principio meccanico delle pieghe e delle leve. La carta si trasforma in un piccolo teatro di fisica e movimento. : Centro Congressi

Pasquetta a Città della Scienza – programma completo

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