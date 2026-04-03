Concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella alle Gallerie D’Italia a Napoli

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Ritornano gli appuntamenti di “È aperto a tutti quanti” la rassegna musicale gratuita che prevede un ricco programma di concerti a ora di pranzo realizzato assieme al Conservatorio Musicale di Napoli “San Pietro a Majella” nello splendido e rinnovato Palazzo Piacentini nel centro di Napoli

E’ ripresa a Palazzo Piacentini a Napoli, in via Toledo, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, la nuova edizione 2026 della rassegna musicale “Sound. È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo”, che prevede, dal 4 aprile al 18 luglio 2026 tanti interessanti concerti gratuiti degli allievi e dei docenti del Conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli. Il programma della rassegna prevede un vasto repertorio che spazia dalla musica da camera al jazz.

Previsti per questa nuova edizione più di 40 concerti divisi in due fasce:

Circa 28 concerti degli Allievi “Musica a pranzo” (martedì e sabato, ore 13.30)

13 concerti dei Maestri ” Pomeriggi con i maestri” (ore 17.00, secondo calendario)

I concerti sono gratuiti e aperti al pubblico, fino ad esaurimento dei posti disponibili, e si terranno presso la sede di Napoli delle Gallerie d’Italia in via Toledo 177, nei giorni previsti, e fino al 18 luglio 2026.

I concerti sono gratuiti fino a esaurimento posti disponibili.

SOUND | È aperto a tutti quanti. Musica a pranzo: date dei concerti

Musica a pranzo (martedì e sabato, ore 13.30)

4 aprile, ore 13.30

11 aprile, ore 13.30

14 aprile, ore 13.30

21 aprile, ore 13.30

25 aprile, ore 13.30

28 aprile, ore 13.30

2 maggio, ore 13.30

9 maggio, ore 13.30

12 maggio, ore 13.30

16 maggio, ore 13.30

19 maggio, ore 13.30

23 maggio, ore 13.30

26 maggio, ore 13.30

2 giugno, ore 13.30

6 giugno, ore 13.30

9 giugno, ore 13.30

13 giugno, ore 13.30

16 giugno, ore 13.30

20 giugno, ore 13.30

23 giugno, ore 13.30

27 giugno, ore 13.30

30 giugno, ore 13.30

4 luglio, ore 13.30

7 luglio, ore 13.30

11 luglio, ore 13.30

14 luglio, ore 13.30

18 luglio, ore 13.30

I pomeriggi con i maestri – ore 17

09 aprile, ore 17.00 – PCC – Parthenope Clarinet Choir

30 aprile, ore 17.00 – Sergio Cantella, chitarra

7 maggio, ore 17.00 – Festa in casa de Moraes – Omaggio in musica e poesia a Vinícius de Moraes – Carlo Lomanto, voce e chitarra – Raffaella Vasaturo, voce – Fabrizio di Vaio, tromba – Andrea Pace, basso – Emilio Pietropaolo, batteria

14 maggio, ore 17.00 – Il trionfo dell’onore ovvero Il dissoluto pentito – di Francesco Antonio Tullio e Alessandro Scarlatti – Carmen Caputo, soprano – Kevin Catone, sopranista -Alessia Cinotti, soprano Jennifer Santucci, soprano – Leandra Luce Stabile, soprano – Mariana Vakiv, soprano – Giuseppe Galliano, coordinamento musicale – Maria Luisa Bigai, regia

21 maggio, ore 17.00 – presentazione-concerto del volume – Pianosophia – Tecnica e arte – di Paolo Spagnolo e Giovanni Stelli – Orthotes Editrice, 2026 – Girolamo De Simone – Diego Arturo Giordano – Emanuela Grimaccia – Paologiovanni – Maione – Mauro Maldonato, relatori – Raffaele Maisano – Amedeo Salvato, pianoforte

28 maggio, ore 17.00 – Canzoni Immaginarie – Acustimantico duo & friends – Raffaella Misiti, voce – Stefano Scatozza, chitarra – Gennaro Davide, basso elettrico – Sergio Massaro, pianoforte – Enrico Caiazzo, Batteria – Voci e Cori: Marta Del Zanna – Connie Notaro – Matteo Trapanese – Guido Zinno

4 giugno, ore 17.00 – Roberto Giordano, clarinetto – Demetrio Massimo Trotta, pianoforte

11 giugno, ore 17.00 – Mario Dell’Angelo, violino – Gabriele Croci, viola – Francesca Taviani, violoncello – Paolo Lambiase, chitarra

18 giugno, ore 17.00 – Floriana Alberico, pianoforte – Giovanna Peduto, voce narrante – Omaggio a Erik Satie nel centenario della morte

25 giugno, ore 17.00 – Coro di voci bianche del Conservatorio “San Pietro a Majella” – Carlo Mormile, responsabile del coro – Giuseppe Pio Ottaiano, violino -Sabrina Cirillo – Antonio Scovotto – Gabriele Maiello, pianoforte – Bianca De Luca, direttore

2 luglio, ore 17.00 – Greta De Santis, mezzosoprano – Vsevolod Igorevich’, basso – Matteo Introna, viola – Valeria Lambiase, pianoforte

9 luglio, ore 17.00 – Nicola Ferro, trombone – Gaetano Santucci – Elisa Sessa, pianoforte

16 luglio, ore 17.00 – Giuseppe Guida, violino – Francesco Pareti, fortepiano – Il concerto sarà preceduto da un’introduzione sul pianoforte storico a cura di Francesco Pareti

Il programma completo con i musicisti e i brani eseguiti si può scaricare su questo link

Maggiori informazioni – Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili – Informazioni al numero verde 800.167.619

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