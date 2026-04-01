Sagre, Feste e Processioni di Pasqua in Campania nel weekend dal 2 al 6 aprile 2026

Alcune idee per passare delle giornate all’aria aperta gustando il cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari luoghi e paesi della Campania

Sagre e feste in Campania dal 3 al 5 aprile 2026 in tanti luoghi della nostra regione per stare insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo, consultando. Buon fine settimana a tutti.

Le suggestive processioni di Pasqua a Procida: quella degli Apostoli e quella del Cristo Morto

Anche quest’anno, il 2 e il 3 aprile 2026, giovedì e venerdì santo, saranno due giornate sull’isola di Procida per due, oramai, storiche processioni. La processione del Giovedì Santo a Procida Di Giovedì Santo si svolgerà, infatti, la suggestiva cerimonia dei confratelli dell’Arciconfraternita dei Bianchi . Il venerdì poi si tiene la Processione del Venerdì Santo che ha origini nel 1600 ad opera della Congrega dei Turchini con i partecipanti che si flagellavano nell’antico borgo medievale di Terra Murata. Le suggestive processioni di Pasqua a Procida

Pasqua ad Amalfi: tanti eventi nella Settimana Santa tra Fede e Tradizione

Anche quest’anno tanti eventi tra fede, cultura e riti millenari per la Settimana Santa ad Amalfi. Una grande tradizione pasquale che affonda le sue radici in secoli di storia e che rispecchia la devozione più autentica e profonda del popolo di Amalfi. La spettacolare processione notturna del Cristo Morto si terrà Venerdì Santo, 3 aprile 2026, al calare del sole con la città che si spegnerà illuminandosi solo delle suggestive luci delle fiaccole e dei bracieri. Poi Sabato 4 aprile 2026 alle ore 18:30 lo “Stabat Mater dolorosa iuxta crucem lacrimosa” attribuito a Jacopone da Todi, uno spettacolare concerto ad ingresso Libero, che si terrà nell’Arsenale della Repubblica con l’Orchestra a Plettro della Penisola Sorrentina. Gli eventi di Pasqua 2026 a Amalfi .

A Sorrento le Processioni del Venerdì Santo: la Processione Bianca e la Processione Nera

Venerdì 3 aprile 2026 a Sorrento, il Venerdì Santo, si ripeterà l’antico rito delle “processioni del Venerdì Santo”, due particolari manifestazioni che si svolgono per strada e rievocano la Passione di Cristo. A Sorrento il Venerdì Santo viene celebrato secondo una tradizione molto antica che risale addirittura al 1300: in questo giorno si svolgono ben due processioni, la Bianca e la Nera, che sono tra le più caratteristiche e ammirate in Italia e che richiamano in strada, anche di notte, migliaia di cittadini e di turisti anche stranieri. le Processioni del Venerdì Santo

La Processione del Venerdì Santo a Vallata, in Irpinia, con oltre 200 figuranti

A Vallata, in provincia di Avellino, il 2 e 3 aprile 2026 il giovedì e venerdì santo si rivivrà il centenario rito della processione del Venerdì Santo. Questo che si svolge in Irpinia è uno dei più suggestivi e antichi riti della Settimana Santa del Sud Italia e vede la presenza di oltre duecento figuranti vestiti da antichi centurioni romani: non mancano i Misteri, le tele settecentesche e i Cantori della Passio Christi del Metastasio che accompagnano il feretro del Cristo Morto in processione. Un rito antico quello del Venerdì Santo a Vallata una spettacolare rappresentazione religiosa che, sembra, si svolga fin dal 1541. La data è stata stabilita in base attestazioni storiografica, che riportano che la ricca comunità ebraica dedita al commercio di bestiame con la Puglia, che si stabilì in paese e si convertì al cristianesimo e prese parte a tali rappresentazioni. Esistono poi foto del 1928 che riportano le caratteristiche uniche del Venerdì Santo di Vallata. Maggiori informazioni – Venerdì Santo evento ufficiale

A Napoli “The Easter Garden” il Giardino di Pasqua nella Mostra d’Oltremare

Dal 6 marzo al 6 aprile 2026 ritorna a Napoli, nella Mostra d’Oltremare The Easter Garden 2026 – 2a edizione un simpatico e particolare “Giardino di Pasqua” che farà la felicità di grandi e bambini ed anche quest’anno proporrà momenti di giochi, creatività e condivisione che consentiranno ai visitatori di vivere un’esperienza unica, immersa nella natura e nel divertimento. Nella Mostra d’Oltremare al laghetto Fasilides troveremo per The Easter Garden 2026 tante divertenti attività con momenti di gioco, creatività e condivisione, con un divertentissimo giardino di Pasqua pieno di sorprese per grandi e piccoli. The Easter Garden” il Giardino di Pasqua

Mercatini di Primavera di Gusto Italia a Caserta tra buona Enogastronomia e Artigianato Artistico di qualità

Da sabato 28 marzo a lunedì 6 aprile 2026 a Caserta, nella bellissima location di Viale Douhet a pochi passi dalla maestosa Reggia Vanvitelliana, Patrimonio UNESCO, arriva la bella festa dei Mercatini di Primavera di Gusto Italia in Tour, l’evento itinerante della buona Enogastronomia e dell’artigianato di qualità. Una tappa da non perdere con 10 giorni all’insegna del buon cibo e del Made in Italy. Anche quest’anno in Campania Gusto Italia in Tour presenta tante bontà e novità del settore Enogastronomico e dell’Artigianato con il meglio del Made in Italy, dalle specialità territoriali, ai Prodotti Tipici delle Regioni Italiane, dall’Artigianato Artistico e Tradizionale Italiano, alle Creazioni Artigianali Handmade. Maggiori informazioni: Mercatini di Primavera di Gusto Italia

A Ravello, in costiera Amalfitana torna la Via Crucis in costume d’epoca

Dopo 6 anni a Ravello domenica 29 marzo 2026, a partire dalle ore 20, ritorna la straordinaria Via Crucis in costume d’epoca le vie del centro. Saranno così ricreate, per le strette stradine della cittadina sulla Divina Costiera Amalfitana le atmosfere della Gerusalemme di duemila anni fa con un evento che, negli anni, ha riscosso sempre un grandissimo successo. Trecento figuranti e oltre trenta attori per la via Crucis a Ravello, con le strade rischiarate solo da torce e le insegne moderne occultate, per ricostruire fedelmente le atmosfere della Gerusalemme di duemila anni fa. A Ravello torna la Via Crucis in costume d’epoca

Via Crucis Vivente a Mirabella Eclano, nel Parco Archeologico di Aeclanum

Domenica 29 Marzo 2026 alle ore 18, 30 a Mirabella Eclano, al Passo di Mirabella nel Parco Archeologico Aeclanum si terrà la XXXIII Edizione della Via Crucis Vivente. Un bellissimo momento di fede, tradizione e comunità che si rinnova da oltre trent’anni. Nel suggestivo scenario del Parco Archeologico di Aeclanum, si potrà rivivere le ultime ore della Passione di Cristo attraverso una rappresentazione intensa e coinvolgente organizzata dall’Associazione Vivi Mirabella Quest’anno il Parco Archeologico di Aeclanum si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un’esperienza intensa e coinvolgente, con scene toccanti che ripercorrono le ultime ore di Cristo, che verranno interpretate con passione da attori e figuranti in costumi d’epoca. Via Crucis Vivente a Mirabella Eclano

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: le date di aprile a Napoli

Anche per aprile 2026 i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica. Piazze e date di Napoli dove troveremo i produttori, che vendono direttamente ai consumatori i loro prodotti genuini dell’agroalimentare Campano. Mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica

La “Mostra mercato dell’antiquariato” a Napoli all’Ippodromo di Agnano

Ogni domenica mattina si tiene a Napoli una interessante Mostra mercato dell’Antiquariato negli ampi spazi all’interno e ai lati dell’Ippodromo di Agnano. Un appuntamento domenicale, pressochè fisso, organizzato dall’Associazione Il Mercante in Fiera nata da quella che era la Fiera Antiquaria Napoletana che si svolgeva per anni fra la Villa Comunale e Via Caracciolo, sul lungomare di Napoli. La domenica mattina, dalle ore 07:00 alle ore 14:00, tutti i collezionisti, gli artigiani, gli amanti del genere e gli espositori di merce propria più in generale, potranno trovare oggetti antichi e dal fascino particolare ma anche esibire prodotti vintage, antiquariato e modernariato.. “Mostra mercato dell’antiquariato”

MercAntico: la caratteristica Fiera dell’Antiquariato nel borgo di San Lorenzello

Ogni seconda e ultima domenica di ogni mese il caratteristico centro storico di San Lorenzello, in provincia di Benevento, ospiterà la tradizionale Fiera di “MercAntico” il grande evento di antiquariato e modernariato ma dove troverete anche prodotti tipici locali e dell’artigianato: un bell’evento che si tiene nel piccolo borgo fin dal 1991. Presenti circa 50 espositori tra le antiche botteghe di San Lorenzello MercAntico a San Lorenzello

Campania da Scoprire: lo straordinario borgo di Valogno, il paese dei murales

C’è un piccolo borgo in Campania vicino a Roccamonfina da visitare assolutamente: è Valogno, situato nel comune di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta, che si trova nell’area protetta del Parco regionale di Roccamonfina – Foce Garigliano. Valogno è un piccolo borgo dove si può camminare solo a piedi ed è abitato, sembra, da meno di 100 persone: a Valogno la macchina si lascia fuori il borgo, per camminare poi per le strette strade del paesino. Le vie del borgo di Valogno, oramai colorato da vivaci murales e installazioni artistiche tutte da scoprire, strada per strada. Valogno, il paese dei murales

Campania da Scoprire: il ponte tibetano di Laviano. Un’emozione a pochi euro

A 1 ora e 40 da Napoli nella provincia di Salerno, a Laviano, esiste un posto stupendo ed unico da conoscere assolutamente: un ponte tibetano che è diventato negli anni un luogo di richiamo. Una bellezza dell’alta valle del Sele da vedere assolutamente assieme ai luoghi splendidi delle vicinanze come l’antico Castello e poi i tanti sentieri e i buoni sapori proposti dai locali della zona il ponte tibetano di Laviano

Tanti ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin: è la seconda in Italia

La Guida Michelin 2025 premia la Campania con tanti ristoranti stellati facendola salire al secondo posto in Italia tra le regioni con più ristoranti stellati. E lo fa in un momento importante per la Guida che quest’anno arriva al traguardo importante delle 70 edizioni. Tutti i ristoranti della Campania da 1 a 3 stelle. I ristoranti stellati della Campania nella Guida Michelin

50 Top Pizza Italia: tanti locali della Campania nella classifica delle migliori pizzerie in Italia

La classifica online di 50 Top Pizza Italia, la prestigiosa guida online che ci segnala le migliori pizzerie in Italia e nel mondo, giudicate da circa mille ispettori in tutti i continenti. Tante pizzerie di Napoli in lista

Le Migliori Trattorie in Campania Secondo 50 Top Italy

Il fascino della cucina campana si riconferma anche quest’anno, con ben cinque ristoranti della regione che si sono distinti nella prestigiosa guida 50 Top Italy 2025, un vero e proprio punto di riferimento per chi ama la gastronomia italiana. Migliori Trattorie in Campania

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