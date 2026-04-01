4 visite guidate a Napoli nel weekend dal 2 al 6 aprile 2026, il fine settimana di Pasqua e Pasquetta

Ph Lapis Museum

Anche nel prossimo fine settimana. Il weekend di Pasqua e Pasquetta 2026, visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con eventi interessanti, per scoprire, assieme ad esperti e guide, i luoghi della nostra terra

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Anche per questo weekend dal 2 al 6 aprile 2026, il fine settimana di Pasqua 2026, ci saranno delle interessanti visite guidate nei luoghi di Napoli e della Campania, con passeggiate che ci faranno conoscere i posti particolari della città e dei suoi dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio. Chiedete sempre maggiori informazioni e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto.

Tutti i giorni – Un viaggio nelle profondità di Napoli tra duemila anni di storia, arte e bellezza

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La Settimana Santa è arrivata e Napoli vive uno dei suoi momenti più coinvolgenti. Le famiglie si ritrovano per condividere questi giorni, mentre un clima primaverile accompagna le giornate con temperature miti, invitando a scoprire la città in ogni suo aspetto. In questo contesto così particolare, il LAPIS Museum offre l’opportunità di immergersi nelle radici profonde della città attraverso un percorso sotterraneo che racconta secoli di storia. Sotto gli ambienti ipogei della Basilica della Pietrasanta, nel cuore del centro storico di Napoli, si accede al Museo dell’Acqua, dove si dispiega la capacità tecnica dell’antica Neapolis. Un complesso sistema di cisterne sotterranee documenta un’organizzazione idraulica molto raffinata, composta da condotte, bacini e canali interconnessi che garantivano l’approvvigionamento dell’acqua a tutta la città e ogni rango sociale.Superata la Sala della Luna – traccia delle antiche origini precristiane del Complesso sovrastante – si procede verso il Decumano Sommerso, teatro delle pagine più drammatiche vissute in questi spazi. Durante gli anni ‘40 del Novecento, questi cunicoli divennero rifugio per una moltitudine di napoletani che cercavano salvezza dai bombardamenti in superficie. A chiudere idealmente la visita, la Sala dei Bombardamenti con proiezioni immersive che ricostruiscono la tensione chiudendosi con un appello alla pace che risuona con particolare intensità in questi giorni di riflessione della Settimana Santa. Al piano Basilica continua invece l’esposizione su Joan Mirò, Per poi arrivare all’anima, un completamento ideale del percorso di visita con le creazioni del maestro spagnolo che si inseriscono negli spazi della Pietrasanta. Il LAPIS Museum rimane aperto al pubblico tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00. Dal lunedì (compreso il lunedì di pasquetta) al venerdì sono previste sei visite guidate alle 10:30, 12:30, 13:30, 15:30, 16:30 e 18:30. Sabato e domenica gli appuntamenti sono cinque: 10:30, 12:30, 14:30, 16:30 e 18:30. Durante questi giorni festivi il museo si prepara ad accogliere un flusso sempre crescente di visitatori. Per questa ragione, assicurarsi un posto attraverso la prenotazione anticipata è fondamentale per organizzare al meglio la propria visita. È possibile prenotare facilmente telefonando al numero 08119230565 dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 14:00 ma sempre attivo con il servizio di messaggi WhatsApp oppure inviando una mail all’indirizzo info@lapismuseum.com. E per chi preferisce acquistare direttamente il proprio biglietto può farlo sul sito ufficiale In questa settimana così speciale, offrite alla vostra famiglia e ai vostri amici un’esperienza che lascerà il segno: un’immersione nelle profondità storiche di Napoli che ripercorre duemila anni di vicende umane, per poi tornare alle tradizioni pasquali napoletane in superficie con una nuova sensibilità verso la città che vi sta intorno. Maggiori Informazioni Sito Ufficiale per visite guidate, prenotazioni e acquisto ticket – Organizzazione – Lapis Museum [contenuto sponsorizzato #adv]

Lunedì 6 aprile – Apertura gratuita di Gallerie d’Italia



In occasione di Pasquetta 2026 a Napoli aprirà alle visite gratuitamente la sede delle Gallerie d’Italia, i musei del gruppo Intesa San Paolo, che si trovano nello storico edificio dell’ex Banco di Napoli, in via Toledo 177, costruito nel 1939 dall’architetto Marcello Piacentini. Al primo piano – una selezione di dipinti e sculture principalmente di ambito napoletano e meridionale, del periodo che va dagli inizi del XVII ai primi decenni del XX secolo, dove troverà posto anche il capolavoro della collezione, il Martirio di sant’Orsola di Caravaggio, ultima tela del maestro realizzata nel maggio del 1610, poche settimane prima della sua morte. Spazio anche per opere Artemisia Gentileschi, Luca Giordano, Gaspar van Wittel, Anton Smink Pitloo, Giacinto Gigante, Domenico Morelli e una raccolta di disegni e sculture di Vincenzo Gemito. Al secondo piano – esposti gli itinerari dedicati alle ceramiche attiche e magnogreche e alle opere dalle collezioni di arte moderna e contemporanea. Ci sarà, per la prima volta al pubblico, la storica Collezione Caputi appartenente a Intesa Sanpaolo, formata da oltre 500 vasi e altri reperti realizzati ad Atene, in Apulia e in Lucania tra il V e il III secolo a.C, tutti provenienti da Ruvo di Puglia. E poi non mancherà una selezione di opere dalla collezione d’arte del XX e XXI secolo di Intesa Sanpaolo dal dopoguerra giungono fino al contemporaneo con opere di Lucio Fontana, Alberto Burri, Piero Manzoni, Enrico Castellani, Mario Schifano, Giulio Paolini, Alighiero Boetti, Michelangelo Pistoletto, Giosetta Fioroni, Carol Rama, Afro, Emilio Vedova, Gerhard Richter, Jannis Kounellis, Sol LeWitt. Maggiori informazioni – Gallerie D’Italia Napoli

Domenica 5 e Lunedì 6 aprile – Lux in Fundo, tour tra le bellezze artistiche e i tesori da scoprire della Sanità

LUX in Fundo è un nuovo itinerario guidato tra le bellezze artistiche e i tesori ancora da scoprire del Rione Sanità. Un’esperienza che mostra attraverso nuovi luoghi e nuove storie come l’arte può essere uno strumento capace di generare cambiamento e innovazione. Una chiesa blu ridipinta con venti tonalità di azzurro, una cappella barocca e un blocco di marmo che prende forma dando vita ai sogni dello scultore Jago, sono solo alcune delle meraviglie che visiterai partecipando al tour. Le Tappe del tour Lux in Fundo sono: Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi – Jago Museum – Borgo dei Vergini – Palazzo dello Spagnuolo – Chiesa dei Cristallini – Basilica di San Severo fuori le mura – Figlio Velato di Jago – Cappella dei Bianchi – Piazza Sanità – Murales “Luce” Il tour è in programma per marzo 2026 nei giorni : 28-29. Costo a partire da 19 euro Per la visita guidata tutte le informazioni sul sito ufficiale – Organizzazione Catacombe di Napoli.

Vi ricordiamo che in questo periodo ci sono tante altre visite guidate in città tra cui:

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