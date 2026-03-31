Parthenope. La Sirena e la città: al MANN una mostra imperdibile a Napoli

Foto Livia Pacera

Una straordinaria mostra dedicata al lunghissimo rapporto della Sirena Partenope con la città di Napoli tra storia, miti, archeologia e antropologia culturale, dal primo insediamento greco sul promontorio di Pizzofalcone fino ad arrivare alla street art della Napoli contemporanea. Una mostra in occasione dei 2500 anni di Partenope

Dal 3 aprile al 6 luglio 2026, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli (MANN) ospiterà la mostra intitolata “Parthenope. La Sirena e la città”, dedicata al profondo legame tra la figura mitologica di Partenope e la città di Napoli. Un percorso tra mito, storia e cultura napoletana da non perdere.

Una bella esposizione che analizza come la Sirena Partenope sia divenuta simbolo fondante di Napoli, attraversando narrazioni mitologiche, testimonianze storiche e pratiche culturali che hanno contribuito a delineare l’identità della città. Al MANN sono presentati i principali miti relativi all’arrivo di Partenope sulle coste campane e alla sua influenza sulla fondazione della città antica.

In esposizione oltre 250 opere anche di grande pregio

In mostra oltre 250 opere, datate dall’VIII secolo a.C. sino all’età contemporanea, molte delle quali provengono da oltre 40 musei italiani, europei e americani di notevole prestigio. Tra ceramiche, sculture, dipinti e reperti archeologici, il percorso consente di apprezzare la ricchezza materiale e artistica riconducibile a Partenope.

Una bella esposizione che propone un percorso multimediale immersivo, dotato di installazioni audiovisive, contenuti digitali e strumenti di realtà aumentata, tutti dispositivi che facilitano la comprensione dei miti e consentono di cogliere direttamente la trasformazione della Sirena attraverso epoche e linguaggi differenti.

Non manca una sezione specifica dedicata all’abitato originario di Partenope, con materiali archeologici inediti e ricostruzioni che evidenziano la formazione urbana, i riti e le tradizioni legate alla figura della Sirena. Un racconto straordinario che si arricchisce grazie alle recenti scoperte, documentando la continua evoluzione del territorio.

Una mostra che costituisce un’opportunità unica per riscoprire le radici culturali della città di Napoli, per valorizzare la sua storia e riflettere sull’attualità del mito. Un percorso suggestivo tra passato e presente, che invita i visitatori a lasciarsi affascinare dall’eterna magia della Sirena.

Maggiori informazioni – Museo Archeologico Nazionale di Napoli MANN

Mappa della mostra al MANN

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