Ricomincio dal Metropolitan: 13 film di Massimo Troisi al Cinema Metropolitan di Napoli

Una rassegna per godersi sul grande schermo del cinema Metropolitan di Napoli 13 film di Massimo Troisi

Fino al 4 maggio 2026 a Napoli, ad un anno dalla riapertura del Cinema Metropolitan di via Chiaia, si terrà una rassegna speciale dedicata ai film di Massimo Troisi.

Per celebrare il traguardo del primo anno di riapertura il Metropolitan dedica una rassegna per farci ammirare sul grande schermo i film dell’indimenticabile artista partenopeo, tutte pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano e molte presentate in versione restaurata. In sala anche amici e collaboratori di Troisi per vedere assieme opere indimenticabili come “No grazie, il caffè mi rende nervoso”, “Scusate il ritardo”, “Non ci resta che piangere”, “Le vie del Signore sono finite” o “Pensavo fosse amore… invece era un calesse”.

Per l’occasione previsto anche un abbonamento speciale con 10 ingressi a 50€.

Ricomincio dal Metropolitan – le date dei film di Troisi

29 MARZO – 21.00: Il postino – versione restaurata

30 MARZO – 18.30: No grazie, il caffè mi rende nervoso

30 MARZO – 21.00: Scusate il ritardo

6 APRILE – 18.30: “FF.SS.” – Cioè: “…Che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?”

6 APRILE – 21.00: Non ci resta che piangere

13 APRILE – 18.30: Hotel Colonial

13 APRILE – 21.00: Le vie del Signore sono finite

20 APRILE – 18.30: Splendor

20 APRILE – 21.00: Il viaggio di Capitan Fracassa

27 APRILE – 18.30: Che ora è?

27 APRILE – 21.00: Pensavo fosse amore… invece era un calesse

4 MAGGIO – 21.00: Laggiù qualcuno mi ama

Le Trame dei film della rassegna

Maggiori informazioni – Cinema Metropolitan Napoli

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