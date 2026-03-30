Una Notte al Museo in sacco a pelo: la Primavera dei Sensi a Città della Scienza

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Ritorna l’evento più atteso per bambini a Città della Scienza con un’emozionante Notte al Museo, un’esperienza di camping scientifico notturno che farà vivere ai bambini una notte indimenticabile tra scienza e avventura

Venerdì 3 aprile 2026, i bambini potranno vivere una emozionante Notte al Museo a Napoli a Città della Scienza. Un evento ideato per bambini dai 5 agli 11 anni, che offre la possibilità di superare nuove sfide come dormire fuori casa, sotto un cielo stellato, circondati dalla scienza.

Un’avventura anche per sviluppare fiducia nelle proprie capacità grazie a laboratori creativi e attività scientifiche e fare nuove amicizie in un contesto divertente e sicuro, accompagnati da animatori scientifici esperti. L’evento si svolge dalle ore 20:00 di venerdì 3 aprile 2026 alle ore 7:45 di sabato 4 aprile 2026.

Un programma ricco di sorprese per la Notte al Museo

La Notte al Museo, “La Primavera dei Sensi” sarà un’avventura indimenticabile per i piccoli scienziati durante le vacanze di Pasqua. Città della Scienza aprirà le sue porte per una notte magica! In occasione della chiusura delle scuole, il , i bambini potranno vivere un’esperienza unica tra scienza, stelle e nuovi amici.

L’evento a Città della Scienza prevede:

Dopo il benvenuto ai bambini, ci saranno giochi di socializzazione per facilitare nuove amicizie, seguiti dalla cena tutti insieme con panino o pizza .

per facilitare nuove amicizie, seguiti dalla . Dopo cena, i bambini, guidati dagli animatori scientifici, visiteranno la Mostra SENSAZIONI , per vivere un’esperienza interattiva sui cinque sensi e mettere alla prova vista, udito, tatto e olfatto.

, per vivere un’esperienza interattiva sui cinque sensi e mettere alla prova vista, udito, tatto e olfatto. E per finire, tutti a nanna sotto il cielo stellato del Planetario , per un’esperienza unica ed emozionante per piccoli scienziati in erba!

, per un’esperienza unica ed emozionante per piccoli scienziati in erba! Al risveglio, una ricca colazione per iniziare la giornata con energia.

Informazioni utili per partecipare a “La Primavera dei Sensi””

Arrivo: venerdì 3 aprile, ore 20:00.

venerdì 3 aprile, ore 20:00. Ritiro: sabato 4 aprile, ore 07:45

sabato 4 aprile, ore 07:45 Età: dai 5 agli 11 anni

dai 5 agli 11 anni Prezzo : € 60,00 a bambino

: Cosa portare : sacco a pelo, dentifricio e spazzolino, tuta/pigiama, calzini antiscivolo o pantofole, torcia e borraccia.

: sacco a pelo, dentifricio e spazzolino, tuta/pigiama, calzini antiscivolo o pantofole, torcia e borraccia. L’attività si svolgerà al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Per maggiori info e prenotazioni – tel. 081.7352.222 – whatsapp 329 463 1667

Tutte le informazioni su – Notte al Museo: a Città della Scienza – Evento ufficiale

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